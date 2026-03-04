AFC bình luận thú vị về đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Ấn Độ nói điều bất ngờ

18 giờ hôm nay (4.3), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình chinh phục VCK nữ châu Á 2026 tại Úc. Đối thủ đầu tiên của thầy trò HLV Mai Đức Chung là Ấn Độ. Nhận định về cuộc đối đầu này, AFC cho rằng đây là trận chiến để khẳng định vị thế và tìm kiếm lợi thế sớm trong một bảng đấu đầy tính cạnh tranh.

Kinh nghiệm của đội tuyển nữ Việt Nam

Mở đầu bài viết, AFC nhấn mạnh vào bề dày kinh nghiệm mà đội tuyển nữ Việt Nam đã tích lũy được trong những năm qua. Trang chủ AFC nhận định: "Việt Nam, đội từng lọt vào tứ kết ở kỳ giải trước sẽ đặt mục tiêu tận dụng kinh nghiệm của mình để đạt kết quả tốt hơn. Trong khi đó, Ấn Độ đang quyết tâm tạo ấn tượng sau khi lần đầu tiên vượt qua vòng loại bằng thực lực".

Với đội tuyển nữ Việt Nam, sự hiện diện của "kiến trúc sư" Mai Đức Chung trên băng ghế huấn luyện được xem là điểm tựa vững chắc nhất. AFC đánh giá cao chiến lược kết hợp nhân sự của vị chiến lược gia lão làng: "HLV trưởng Mai Đức Chung, người đã dẫn dắt bóng đá nữ Việt Nam từ năm 1997, đang tìm cách kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ trong đội hình của mình".

Đội tuyển nữ Việt Nam ra quân VCK nữ châu Á 2026 gặp Ấn Độ ẢNH: MINH TÚ

Trích lời HLV Mai Đức Chung trên trang chủ AFC, ông tỏ ra thận trọng nhưng đầy quyết tâm: "Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt nhưng sẽ phải đối mặt với những đội bóng mạnh. Chúng tôi phải cố gắng để đối đầu sòng phẳng với họ. Những gì chúng tôi đã chuẩn bị, chúng tôi sẽ thể hiện trên sân".

Về nhân sự của đội tuyển nữ Việt Nam, AFC bình luận: "Lĩnh xướng hàng công của Việt Nam sẽ là Huỳnh Như, cùng với Thanh Nhã và Hải Yến là những cầu thủ giàu kinh nghiệm khác trong đội hình".

Sau thất bại đáng tiếc tại chung kết SEA Games 2025, khao khát chiến thắng của Huỳnh Như và các đồng đội đang cháy bỏng hơn. Cô chia sẻ với AFC: "Đội tuyển đã chuẩn bị và tự tin sẽ tiến vào vòng sau. Đây là lần thứ ba tôi tham gia giải đấu này, và mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là vượt qua vòng bảng".

Phía ngược lại, đội tuyển nữ Ấn Độ đặt quyết tâm vượt qua vòng bảng sau khi buộc phải rút lui do sự bùng phát dịch Covid-19 cách đây 4 năm. HLV trưởng Amelia Valverde cho biết: "Ấn Độ đã không thể hoàn thành vòng bảng cách đây 4 năm nhưng chúng tôi đã trở lại đây và có cơ hội để chứng minh bản thân. Đây là một cơ hội mới. Chúng tôi có sự chuẩn bị rất tích cực khi bước vào giải đấu này. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi đã tập luyện chăm chỉ. Chúng tôi biết lối chơi mà Việt Nam đã và đang thể hiện. Họ đang làm tốt, nên chúng tôi dự đoán đây sẽ là một thử thách khó khăn".

"Chúng tôi đã sát cánh cùng nhau qua nhiều trận đấu. Vì vậy, chúng tôi hiểu rõ và sẵn sàng tung ra phiên bản tốt nhất của đội tuyển Ấn Độ. Mục tiêu của chúng tôi là thi đấu mạnh mẽ trong mọi trận đấu và tạo cho các cầu thủ nền tảng để cải thiện cũng như thể hiện khả năng của mình", bà Valverde nói thêm.

Thống kê ủng hộ thầy trò HLV Mai Đức Chung

Bên cạnh những nhận định chuyên môn, AFC cũng đưa ra những con số thống kê nghiêng hẳn về phía đội tuyển nữ Việt Nam. Lịch sử đang đứng về phía Việt Nam, khi toàn thắng trong cả hai lần chạm trán Ấn Độ trước đây tại giải bóng đá nữ châu Á (với tỷ số 3-0 và 2-1).

Đáng chú ý, hiệu suất ghi bàn của các cô gái Việt Nam tại đấu trường châu lục đang rất ổn định. Theo AFC, Việt Nam đã ghi bàn trong cả 4 trận đấu gần nhất tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á... họ cũng đã thắng cả hai trận gần nhất tại giải đấu này."

Trái ngược với phong độ của Việt Nam, đối thủ Ấn Độ đã nhận thất bại ở 7 trong số 9 trận gần nhất tại đấu trường này và chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng trong chuỗi trận đó.