HLV đội tuyển Thái Lan bất an, tạo động thái bất ngờ trước trận 'sinh tử' giải châu Á

Theo truyền thông xứ chùa vàng, quyết định này không đơn thuần là thử nghiệm lực lượng, mà phản ánh rõ sự thận trọng, thậm chí là lo lắng của ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan.

Trang Khaosod nhận xét: “Chỉ còn chưa đầy một tháng trước trận đấu diễn ra ngày 31.3, HLV Anthony Hudson vẫn chưa thể lựa chọn được bộ khung tối ưu cho đội tuyển Thái Lan. Hiện nay, nhiều yếu tố như phong độ, thể trạng và sự ổn định của các trụ cột vẫn còn là dấu hỏi rất lớn cho ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan. Các cầu thủ vẫn mang lại cho HLV Anthony Hudson sự an tâm”.

Trong khi đó, chia sẻ với truyền thông Thái Lan chiều 4.3, HLV Anthony Hudson nhấn mạnh, quá trình chuẩn bị không chỉ dừng ở chiến thuật mà còn nằm ở việc lựa chọn con người phù hợp nhất cho thời điểm quyết định.

Ông Anthony Hudson bày tỏ: “Trong những tháng gần đây, chúng tôi đã làm việc rất kỹ lưỡng để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này. Ban huấn luyện vẫn chưa chốt kế hoạch cuối cùng mà liên tục theo dõi phong độ cầu thủ cũng như phân tích lối chơi của Turkmenistan. Có những cầu thủ nằm trong kế hoạch của tôi nhưng họ vẫn chưa sẵn sàng, đó là điều khiến chúng tôi băn khoăn”.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé dự VCK châu Á 2027 ẢNH: MINH TÚ

Đội tuyển Thái Lan cần thắng đậm để có vé dự VCK châu Á

Theo tiết lộ của thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan, dự kiến, danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ sẽ được công bố vào ngày 12.3. Đây sẽ là thời điểm then chốt để HLV Anthony Hudson đưa ra những lựa chọn cuối cùng, sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng mọi yếu tố từ phong độ tại CLB đến khả năng thích nghi chiến thuật.

Trong số khoảng 40 cầu thủ được cân nhắc, phần lớn là những gương mặt quen thuộc từng góp công trong chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Sri Lanka (tháng 11.2025). Những trụ cột, dày dặn kinh nghiệm như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Supachok Sarachat hay Supachai Jaided vẫn được kỳ vọng sẽ đóng vai trò đầu tàu.

"Trận đấu ngày 31.3 rất quan trọng với đội tuyển Thái Lan. Tôi đã cố gắng làm việc một cách tỉ mỉ nhất có thể. Kể từ trận đấu với Sri Lanka, tôi và các trợ lý đã phân tích những điểm yếu và những điểm mạnh của đội tuyển Thái Lan. Tôi mong các cầu thủ Thái Lan có thể giữ được phong độ trước khi bước vào trận gặp Turkmenistan", HLV Anthony Hudson nhấn mạnh.

Theo đánh giá của truyền thông Thái Lan, trước khi bước vào trận đấu cuối bảng D với Turkmenistan, áp lực dành cho đội tuyển Thái Lan là rất lớn. Ở bảng đấu này, đội tuyển Thái Lan đang có cùng 12 điểm với Turkmenistan nhưng thua về hiệu số đối đầu (thua 1-3 ở lượt đi). Vì thế, đội tuyển Thái Lan buộc phải thắng đậm Turkmenistan để vươn lên ngôi đầu, qua đó giành vé dự VCK Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út.

HLV Anthony Hudson vẫn chưa thể tìm ra bộ khung ưng ý của đội tuyển Thái Lan cho trận gặp Turkmenistan

Theo kế hoạch, trận đấu then chốt bảng D sẽ diễn ra trên sân Rajamangala National – nơi được xem là “chảo lửa” lớn nhất của bóng đá Thái Lan. HLV Anthony Hudson kỳ vọng khán giả sẽ lấp kín khán đài, qua đó tiếp thêm động lực cho các cầu thủ đội tuyển Thái Lan.

“Tôi tin rằng người hâm mộ là yếu tố quan trọng. Họ không chỉ mang lại năng lượng cho cầu thủ mà còn gây áp lực đáng kể lên đối thủ”, ông Anthony Hudson nói.