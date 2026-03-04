Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

HLV đội tuyển Thái Lan bất an, tạo động thái bất ngờ trước trận 'sinh tử' giải châu Á

Văn Trình
Văn Trình
04/03/2026 16:09 GMT+7

Đội tuyển Thái Lan đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất của vòng loại Asian Cup 2027, khi trận đấu cuối cùng gặp Turkmenistan mang ý nghĩa quyết định tấm vé đi tiếp. Trong bối cảnh đó, HLV Anthony Hudson lại đưa ra một động thái gây bất ngờ mở rộng danh sách sơ bộ lên tới khoảng 40 cầu thủ.

Theo truyền thông xứ chùa vàng, quyết định này không đơn thuần là thử nghiệm lực lượng, mà phản ánh rõ sự thận trọng, thậm chí là lo lắng của ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan.

Trang Khaosod nhận xét: “Chỉ còn chưa đầy một tháng trước trận đấu diễn ra ngày 31.3, HLV Anthony Hudson vẫn chưa thể lựa chọn được bộ khung tối ưu cho đội tuyển Thái Lan. Hiện nay, nhiều yếu tố như phong độ, thể trạng và sự ổn định của các trụ cột vẫn còn là dấu hỏi rất lớn cho ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan. Các cầu thủ vẫn mang lại cho HLV Anthony Hudson sự an tâm”.

Trong khi đó, chia sẻ với truyền thông Thái Lan chiều 4.3, HLV Anthony Hudson nhấn mạnh, quá trình chuẩn bị không chỉ dừng ở chiến thuật mà còn nằm ở việc lựa chọn con người phù hợp nhất cho thời điểm quyết định. 

Ông Anthony Hudson bày tỏ: “Trong những tháng gần đây, chúng tôi đã làm việc rất kỹ lưỡng để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này. Ban huấn luyện vẫn chưa chốt kế hoạch cuối cùng mà liên tục theo dõi phong độ cầu thủ cũng như phân tích lối chơi của Turkmenistan. Có những cầu thủ nằm trong kế hoạch của tôi nhưng họ vẫn chưa sẵn sàng, đó là điều khiến chúng tôi băn khoăn”.

HLV đội tuyển Thái Lan bất an, tạo động thái bất ngờ trước trận 'sinh tử' giải châu Á- Ảnh 1.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé dự VCK châu Á 2027

ẢNH: MINH TÚ

Đội tuyển Thái Lan cần thắng đậm để có vé dự VCK châu Á

Theo tiết lộ của thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan, dự kiến, danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ sẽ được công bố vào ngày 12.3. Đây sẽ là thời điểm then chốt để HLV Anthony Hudson đưa ra những lựa chọn cuối cùng, sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng mọi yếu tố từ phong độ tại CLB đến khả năng thích nghi chiến thuật.

Trong số khoảng 40 cầu thủ được cân nhắc, phần lớn là những gương mặt quen thuộc từng góp công trong chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Sri Lanka (tháng 11.2025). Những trụ cột, dày dặn kinh nghiệm như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Supachok Sarachat hay Supachai Jaided vẫn được kỳ vọng sẽ đóng vai trò đầu tàu.

"Trận đấu ngày 31.3 rất quan trọng với đội tuyển Thái Lan. Tôi đã cố gắng làm việc một cách tỉ mỉ nhất có thể. Kể từ trận đấu với Sri Lanka, tôi và các trợ lý đã phân tích những điểm yếu và những điểm mạnh của đội tuyển Thái Lan. Tôi mong các cầu thủ Thái Lan có thể giữ được phong độ trước khi bước vào trận gặp Turkmenistan", HLV Anthony Hudson nhấn mạnh.

Theo đánh giá của truyền thông Thái Lan, trước khi bước vào trận đấu cuối bảng D với Turkmenistan, áp lực dành cho đội tuyển Thái Lan là rất lớn. Ở bảng đấu này, đội tuyển Thái Lan đang có cùng 12 điểm với Turkmenistan nhưng thua về hiệu số đối đầu (thua 1-3 ở lượt đi). Vì thế, đội tuyển Thái Lan buộc phải thắng đậm Turkmenistan để vươn lên ngôi đầu, qua đó giành vé dự VCK Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út.

HLV đội tuyển Thái Lan bất an, tạo động thái bất ngờ trước trận 'sinh tử' giải châu Á- Ảnh 2.

HLV Anthony Hudson vẫn chưa thể tìm ra bộ khung ưng ý của đội tuyển Thái Lan cho trận gặp Turkmenistan

Theo kế hoạch, trận đấu then chốt bảng D sẽ diễn ra trên sân Rajamangala National – nơi được xem là “chảo lửa” lớn nhất của bóng đá Thái Lan. HLV Anthony Hudson kỳ vọng khán giả sẽ lấp kín khán đài, qua đó tiếp thêm động lực cho các cầu thủ đội tuyển Thái Lan.

“Tôi tin rằng người hâm mộ là yếu tố quan trọng. Họ không chỉ mang lại năng lượng cho cầu thủ mà còn gây áp lực đáng kể lên đối thủ”, ông Anthony Hudson nói.

Tin liên quan

FIFA siết chặt World Cup cỡ này, rồi sẽ đến ngày V-League không còn cảnh… câu giờ nữa đâu!

FIFA siết chặt World Cup cỡ này, rồi sẽ đến ngày V-League không còn cảnh… câu giờ nữa đâu!

World Cup 2026 không chỉ là kỳ World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử, mà còn được xem như bước ngoặt quan trọng về luật thi đấu. Trước thềm ngày khai mạc (11.6), Hội đồng Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB) đã thông qua ba điều chỉnh lớn, hướng đến mục tiêu làm cho trận đấu nhanh hơn, chính xác hơn và hạn chế tối đa những tranh cãi kéo dài.

Tái xuất giải châu Á sau 16 năm, đội tuyển nữ Triều Tiên thắng đậm Uzbekistan: Áp đảo hoàn toàn

HLV Carrick thay đổi đặc biệt, M.U ngược dòng hạ Crystal Palace: Chính thức vào tốp 3

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển thái lan Asian Cup Vòng loại châu Á Đông Nam Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận