Tái xuất giải châu Á sau 16 năm, đội tuyển nữ Triều Tiên thắng đậm Uzbekistan: Áp đảo hoàn toàn

Sức mạnh vượt trội của đội tuyển nữ Triều Tiên

Trước sự quan tâm lớn từ truyền thông và người hâm mộ, đội tuyển bóng đá nữ Triều Tiên mang đến màn trình diễn thuyết phục. Các cô gái đến từ Đông Á kiểm soát hoàn toàn thế trận, với 79% thời lượng cầm bóng, tung ra tới 19 cú dứt điểm, trong đó có 7 lần trúng đích và 3 bàn thắng được ghi. Ngược lại, đối thủ Uzbekistan gần như lép vế hoàn toàn khi chỉ có 1 pha dứt điểm không trúng đích và kiểm soát bóng vỏn vẹn 21%.

Sau 90 phút trên sân CommBank Stadium, tâm điểm của trận đấu thuộc về tiền vệ Myong Ju-jong với màn trình diễn chói sáng khi lập hat-trick ngay trong trận mở màn. Ngay phút thứ 6, cô đã mở tỷ số sau pha dứt điểm tinh tế từ tình huống phối hợp bên cánh phải. Đến phút 20, Myong Ju-jong nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền, trước khi hoàn tất cú hat-trick ở phút 40, cũng từ một quả penalty sau khi VAR xác định hậu vệ Uzbekistan để bóng chạm tay.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Uzbekistan không chỉ thua đậm mà còn chịu tổn thất lớn về lực lượng khi thủ môn Maftuna Jonimqulova buộc phải rời sân sớm vì chấn thương sau pha va chạm với đồng đội.

Trận thắng dễ dàng của đội tuyển nữ Triều Tiên ẢNH: AFP

Với trận thắng Uzbekistan 3-0, đội tuyển nữ Triều Tiên có 3 điểm cùng hiệu số +3, vươn lên dẫn đầu bảng B. Đây là lợi thế lớn trước khi họ đụng độ 2 đội còn lại ở bảng đấu này là đội tuyển nữ Bangladesh (6.3) và đặc biệt là đối thủ khó chịu - đội tuyển nữ Trung Quốc (9.3).



Đặc biệt hơn, chiến thắng này không chỉ giúp đội tuyển nữ Triều Tiên có khởi đầu thuận lợi mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự trở lại của một thế lực từng thống trị bóng đá nữ châu Á. Từng 3 lần vô địch Asian Cup (2001, 2003, 2008), đội tuyển nữ Triều Tiên là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất châu lục. Tuy nhiên, sau thất bại ở trận chung kết năm 2010, họ gần như “biến mất” khỏi các giải đấu lớn suốt hơn một thập kỷ vì nhiều lý do, từ án phạt liên quan đến doping năm 2011 cho đến ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Dù vậy, nền tảng bóng đá nữ của quốc gia này chưa bao giờ suy yếu. Nhờ chiến lược đầu tư bài bản từ cuối thập niên 1980, Triều Tiên xây dựng hệ thống đào tạo quy củ, thành lập các đội bóng trong quân đội và phát triển mạnh các trung tâm huấn luyện trẻ.

Thành quả của chiến lược dài hạn này đang dần được thể hiện rõ nét. Các đội trẻ nữ Triều Tiên liên tục gặt hái thành công ở cấp độ U.17 và U.20, thậm chí thống trị các giải đấu thế giới trong những năm gần đây. Đây chính là nền móng cho sự trở lại đầy hứa hẹn của đội tuyển nữ quốc gia.

The Guardian (Anh) nhận xét: "Asian Cup nữ 2026 vì thế không chỉ là sân khấu đánh dấu sự tái xuất, mà còn là phép thử quan trọng cho tham vọng đưa đội tuyển nữ Triều Tiên trở lại vị thế “siêu cường” của bóng đá châu Á. Với màn trình diễn áp đảo trước Uzbekistan, họ rõ ràng đã gửi đi một thông điệp đầy sức nặng".