AFC ra thông báo quan trọng về Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam cần chuẩn bị

Asian Cup theo tiêu chuẩn World Cup

AFC cho biết, mô hình "Trại huấn luyện đội tuyển" lần đầu tiên được áp dụng tại Asian Cup 2027 như tiêu chuẩn của World Cup, "nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc di chuyển của các đội tuyển tham dự giải", thông báo của AFC ngày 2.3 cho biết thêm.

Đội tuyển Việt Nam chắc chắn đang xem xét tình hình và sớm chuẩn bị cho Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

"Sáng kiến mới "Trại huấn luyện đội tuyển" sẽ bao gồm việc bố trí một khách sạn và địa điểm huấn luyện riêng biệt dành cho các đội tuyển tham dự vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027, trong suốt thời gian lưu trú và thi đấu tại Ả Rập Xê Út, nước chủ nhà giải đấu. Hơn nữa, các đội cũng sẽ được cung cấp các tiện nghi cụ thể tại từng địa điểm khi di chuyển giữa các địa điểm khác nhau", AFC giải thích.

"Trại huấn luyện đội tuyển" rất đa dạng, như tại World Cup 2022 ở Qatar, đội tuyển Argentina từng chọn lưu trú tại một trường đại học, sử dụng nơi ăn nghỉ và sân tập vốn được các sinh viên sử dụng, nhưng đã được cải tạo, để đáp ứng tiêu chuẩn "5 sao" cho Messi và đồng đội.

AFC cũng cho biết, chỉ còn 10 tháng nữa là đến ngày khai mạc Asian Cup 2027, việc xác định lịch thi đấu và công tác tổ chức, cũng như quyết định áp dụng "Trại huấn luyện đội tuyển", sẽ giúp các đội tuyển góp mặt ở VCK sớm có sự chuẩn bị tốt nhất.

Luật sư Malaysia lý giải việc CAS lùi phán quyết, FAM lại bị AFC 'tuýt còi'

"Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7.1 đến ngày 5.2.2027 tại ba thành phố - Riyadh, Jeddah và Al Khobar, trong đó sân vận động Thể thao King Fahd ở thủ đô Ả Rập Xê Út (Riyadh), có sức chứa 72.000 chỗ ngồi, sẽ là nơi diễn ra 2 trận đấu quan trọng nhất tại giải, đó là trận khai mạc và trận chung kết", AFC cho biết thêm.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 được AFC xác nhận sẽ tổ chức vào ngày 11.4 tới tại Cung điện Diriyah Salwa ở Riyadh. Đội chủ nhà Ả Rập Xê Út được cố định ở bảng A và có mã số A1, sẽ thi đấu trận khai mạc vào ngày 7.1.2027 tại sân Thể thao King Fahd với đối thủ có mã số A4 đang chờ bốc thăm.

Asian Cup 2027 tính đến nay đã xác định 20/24 đội tuyển góp mặt ở VCK, gồm đội chủ nhà Ả Rập Xê Út, đội Úc, Iraq, Iran, Uzbekistan, Qatar, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Oman, Palestine, Bahrain, Jordan, Trung Quốc, Indonesia, CHDCND Triều Tiên, Kuwait, Kyrgyzstan, Syria và Singapore. Chỉ còn 4 suất đang chờ xác định sau lượt cuối vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 vào ngày 31.3 tới.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) sắp bị AFC xử thua 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2027, nếu thua kiện tại CAS sắp có phán quyết. Khi đó, đội tuyển Việt Nam lấy vé dự VCK Ảnh: Ngọc Linh

Trong đó, liên quan tại bảng F có đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia đang tranh chấp. Đội tuyển Malaysia đứng trước khả năng rất lớn sẽ bị AFC xử thua 2 trận tại vòng loại này vì đã sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. FIFA đã ra án phạt với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và xử thua 3 trận giao hữu quốc tế của đội tuyển nước này.

Hiện vụ việc đang chờ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ra phán quyết cuối cùng dự kiến sẽ có trong tuần này (từ ngày 2 đến 8.3), sau khi phiên điều trần kết thúc vào ngày 27.2.

Nhiều dự báo FAM và các cầu thủ thua kiện. Khi đó, AFC sẽ tiến hành xử lý kỷ luật xử thua 2 trận của đội tuyển Malaysia (bị trừ 6 điểm, nên từ 15 điểm hiện nay chỉ còn 9 điểm). Đội tuyển Việt Nam (hiện 12 điểm) được cộng 3 điểm sẽ chính thức lấy vé dự VCK Asian Cup 2027, mà không cần quan tâm kết quả trận đấu ngày 31.3. 3 điểm còn lại sẽ cộng cho đội Nepal (đã bị loại).

Xét trên diễn biến hiện nay, rõ ràng đội tuyển Việt Nam có đủ mọi lý do chính đáng để bắt đầu quá trình chuẩn bị tham dự Asian Cup 2027, trong đó có việc xem xét lựa chọn địa điểm "Trại huấn luyện đội tuyển", một khái niệm cũng lần đầu xuất hiện ở đội tuyển Việt Nam khi dự các kỳ Asian Cup.