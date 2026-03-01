Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

AFC kết nối liên tục đội tuyển nữ Iran dự Asian Cup, hoãn lập tức loạt trận Cúp châu Á

Giang Lao
Giang Lao
01/03/2026 14:01 GMT+7

Ngày 1.3, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết, 'tiếp tục theo dõi sát sao những diễn biến gần đây ở Trung Đông trong giai đoạn đầy thách thức này', và hỗ trợ, giúp đỡ đầy đủ đội tuyển nữ Iran dự Asian Cup tại Úc.

AFC ưu tiên sự an toàn, đội tuyển nữ Iran được quan tâm chặt chẽ

Trong một thông báo mới nhất ngày 1.3, AFC cho biết: "Ưu tiên hàng đầu của AFC vẫn là phúc lợi, sự an toàn và an ninh của tất cả các cầu thủ, HLV, quan chức và người hâm mộ. Về vấn đề này, chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ và thường xuyên với đội tuyển nữ Iran cùng các quan chức tại Gold Coast (Úc), cung cấp sự hỗ trợ và giúp đỡ đầy đủ của chúng tôi".

AFC kết nối liên tục đội tuyển nữ Iran dự Asian Cup, hoãn lập tức loạt trận Cúp châu Á- Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Iran vẫn dự Asian Cup tại Úc trong sự hỗ trợ và giúp đỡ đầy đủ từ AFC

Ảnh: Chụp màn hình the-AFC.com

Đội tuyển nữ Iran gồm 26 thành viên đã đến Gold Coast vài ngày trước khi xảy các cuộc tấn công tại Iran khi nước này bị Mỹ và Israel không kích. Tình hình này khiến đội tuyển nữ Iran thiếu sự hỗ trợ từ quê hương khi bom đạn đang rơi xuống đất nước của họ.

Vì vậy, các lãnh đạo bóng đá nước này đã đề nghị "sự hỗ trợ và giúp đỡ đầy đủ" cho đội tuyển nữ Iran đang tại Úc tham dự giải vô địch bóng đá nữ châu Á (Asian Cup). Đội tuyển nữ Iran sẽ có trận ra quân tại Asian Cup nữ trong khuôn khổ bảng A gặp đội nữ Hàn Quốc lúc 16 giờ ngày 2.3 (giờ Việt Nam).

Bất chấp tình hình ở quê nhà, HLV của đội tuyển nữ Iran, Marziyeh Jafari trong cuộc họp báo trước trận đấu ngày 1.3, vẫn chỉ tập trung vào bóng đá, nói rằng giải đấu là cơ hội để thể hiện "tiềm năng của phụ nữ Iran". 

"Sau mùa giải ở Iran, chúng tôi đã tập trung ba đợt huấn luyện trước khi đến Úc, nơi chúng tôi đã có một vài buổi tập hiệu quả, vì vậy tôi hy vọng ngày mai chúng tôi có thể cống hiến một trận đấu hay", HLV Marziyeh Jafari chia sẻ.

Đội tuyển nữ Iran đã có màn ra mắt lịch sử tại Asian Cup nữ 2022 ở Ấn Độ, nhưng đã phải nhận các trận thua đậm trước các đối thủ mạnh như đội Trung Quốc và đội Đài Loan.

"Ở Ấn Độ năm 2022, bảng đấu dễ hơn một chút, giờ đây ở năm 2026 chúng tôi bước vào với nhiều kinh nghiệm hơn nhưng bảng đấu khó khăn hơn", HLV Marziyeh Jafari chia sẻ thêm khi đội tuyển nữ Iran cùng bảng với đội chủ nhà Úc và Philippines.

Tại Asian Cup nữ 2026, 6 đội tuyển nữ đứng đầu giải đấu sẽ giành vé tham dự World Cup nữ 2027 tại Brazil. Giải đấu này cũng có sự góp mặt của đội tuyển nữ Việt Nam, là một trong các ứng cử viên tranh vé dự World Cup.

Trong khi đó, cùng thời điểm do tình hình bất ổn ở Trung Đông, AFC cũng ra thông báo hoãn toàn bộ các trận đấu các cúp châu Á (gồm AFC Champions League Elite và Two) ở khu vực Tây Á cho đến khi có thông báo mới. Các trận đấu ở khu vực phía Đông Á vẫn diễn ra như lịch đã ấn định.

Tin liên quan

Xung đột nóng khi bị Mỹ và Israel không kích, Iran có thể bỏ World Cup: FIFA lên tiếng khẩn cấp

Xung đột nóng khi bị Mỹ và Israel không kích, Iran có thể bỏ World Cup: FIFA lên tiếng khẩn cấp

Ngày 1.3, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI), Mehdi Taj đã bày tỏ sự nghi ngờ lớn về việc đội tuyển nước này có tham dự World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè sắp tới hay không, theo Marca.

Lý do CAS chưa vội phán quyết FAM và 7 cầu thủ nhập tịch ‘lậu’: Phải trước trận tái đấu Việt Nam

Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp tiếp đón Messi và Inter Miami tại Nhà Trắng

Khám phá thêm chủ đề

AFC Asian Cup châu Á Iran Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận