AFC kết nối liên tục đội tuyển nữ Iran dự Asian Cup, hoãn lập tức loạt trận Cúp châu Á

AFC ưu tiên sự an toàn, đội tuyển nữ Iran được quan tâm chặt chẽ

Trong một thông báo mới nhất ngày 1.3, AFC cho biết: "Ưu tiên hàng đầu của AFC vẫn là phúc lợi, sự an toàn và an ninh của tất cả các cầu thủ, HLV, quan chức và người hâm mộ. Về vấn đề này, chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ và thường xuyên với đội tuyển nữ Iran cùng các quan chức tại Gold Coast (Úc), cung cấp sự hỗ trợ và giúp đỡ đầy đủ của chúng tôi".

Đội tuyển nữ Iran vẫn dự Asian Cup tại Úc trong sự hỗ trợ và giúp đỡ đầy đủ từ AFC Ảnh: Chụp màn hình the-AFC.com

Đội tuyển nữ Iran gồm 26 thành viên đã đến Gold Coast vài ngày trước khi xảy các cuộc tấn công tại Iran khi nước này bị Mỹ và Israel không kích. Tình hình này khiến đội tuyển nữ Iran thiếu sự hỗ trợ từ quê hương khi bom đạn đang rơi xuống đất nước của họ.

Vì vậy, các lãnh đạo bóng đá nước này đã đề nghị "sự hỗ trợ và giúp đỡ đầy đủ" cho đội tuyển nữ Iran đang tại Úc tham dự giải vô địch bóng đá nữ châu Á (Asian Cup). Đội tuyển nữ Iran sẽ có trận ra quân tại Asian Cup nữ trong khuôn khổ bảng A gặp đội nữ Hàn Quốc lúc 16 giờ ngày 2.3 (giờ Việt Nam).

Bất chấp tình hình ở quê nhà, HLV của đội tuyển nữ Iran, Marziyeh Jafari trong cuộc họp báo trước trận đấu ngày 1.3, vẫn chỉ tập trung vào bóng đá, nói rằng giải đấu là cơ hội để thể hiện "tiềm năng của phụ nữ Iran".

"Sau mùa giải ở Iran, chúng tôi đã tập trung ba đợt huấn luyện trước khi đến Úc, nơi chúng tôi đã có một vài buổi tập hiệu quả, vì vậy tôi hy vọng ngày mai chúng tôi có thể cống hiến một trận đấu hay", HLV Marziyeh Jafari chia sẻ.

Đội tuyển nữ Iran đã có màn ra mắt lịch sử tại Asian Cup nữ 2022 ở Ấn Độ, nhưng đã phải nhận các trận thua đậm trước các đối thủ mạnh như đội Trung Quốc và đội Đài Loan.

"Ở Ấn Độ năm 2022, bảng đấu dễ hơn một chút, giờ đây ở năm 2026 chúng tôi bước vào với nhiều kinh nghiệm hơn nhưng bảng đấu khó khăn hơn", HLV Marziyeh Jafari chia sẻ thêm khi đội tuyển nữ Iran cùng bảng với đội chủ nhà Úc và Philippines.

Tại Asian Cup nữ 2026, 6 đội tuyển nữ đứng đầu giải đấu sẽ giành vé tham dự World Cup nữ 2027 tại Brazil. Giải đấu này cũng có sự góp mặt của đội tuyển nữ Việt Nam, là một trong các ứng cử viên tranh vé dự World Cup.

Trong khi đó, cùng thời điểm do tình hình bất ổn ở Trung Đông, AFC cũng ra thông báo hoãn toàn bộ các trận đấu các cúp châu Á (gồm AFC Champions League Elite và Two) ở khu vực Tây Á cho đến khi có thông báo mới. Các trận đấu ở khu vực phía Đông Á vẫn diễn ra như lịch đã ấn định.