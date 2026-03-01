HLV Carrick thay đổi đặc biệt, M.U ngược dòng hạ Crystal Palace: Chính thức vào tốp 3

Kể từ khi lên nắm quyền dẫn dắt M.U thay ông Amorim (tháng 1.2026), HLV Carrick cho thấy sự mát tay của mình. Nhà cầm quân người Anh mang đến sự thay đổi rõ rệt về chiến thuật, chuyển từ sơ đồ 3-4-3 sang sơ đồ 4-2-3-1, giúp “Quỷ đỏ” bất bại trong 6 trận liên tiếp (5 thắng, 1 hòa). Ở trận gặp Crystal Palace, HLV Carrick tiếp tục sử dụng lại sơ đồ này, với mục tiêu giúp M.U có 3 điểm để vươn lên tốp 3.

Tuy nhiên, trước giờ bóng lăn, HLV tạm quyền của M.U đã khiến CĐV bất ngờ khi thay đổi nhiều vị trí trên hàng công. Amad Diallo là gương mặt quan trọng trong cách đá phòng ngự phản công của M.U nhưng bị đẩy lên băng ghế dự bị. Đá thay cho tiền vệ người Bờ Biển Ngà ở trận đấu này là Bryan Mbeumo - cầu thủ thường xuyên đá ở vị trí trung tâm trong những trận đấu trước. Bất ngờ hơn, ở vị trí cao nhất, Benjamin Sesko có lần đầu đá chính dưới thời HLV Carrick.

Những sự thay đổi của HLV Carrick khiến nhiều người bất ngờ ẢNH: REUTERS

Trận đấu khó khăn của M.U

Những sự thay đổi trên tưởng chừng như sẽ giúp M.U chơi tốt hơn nhưng ngược lại đội chủ sân Old Trafford gặp rất nhiều khó khăn trước Crystal Palace trong hiệp 1. Như thường lệ, M.U vẫn là đội nhập cuộc chủ động, cầm bóng tốt hơn (gần 60%). Tuy nhiên, suốt 45 phút, M.U loay hoay trong việc tiếp cận khung thành đối thủ, chỉ có 4 lần dứt điểm. Benjamin Sesko nhận được nhiều sự kỳ vọng nhưng rốt cuộc lại trở thành cầu thủ chơi thất vọng nhất trên hàng công của M.U. Tiền đạo người Slovenia tỏ ra lạc nhịp với các đồng đội, có số lần chạm bóng ít nhất trên sân (7 lần). Dấu ấn duy nhất mà Benjamin Sesko tạo ra ở hiệp đấu này là cú đánh đầu bị thủ thành Crystal Palace ôm gọn ở phút 38. Trong khi đó, phía cánh phải, Bryan Mbeumo cũng không thể mang đến sự đột biến khi thường xuyên bị 2 cầu thủ Crystal Palace theo kèm.

Không chỉ bế tắc ở mặt trận tấn công, ở hàng thủ, M.U thường xuyên để lộ nhiều khoảng trống, để Crystal Palace khai thác. Kết thúc hiệp đấu này, M.U cũng bị Crystal Palace dẫn trước 1-0. Bàn thắng của đội khách đến ngay ở phút thứ 4, sau cú đánh đầu cực khó của trung vệ Maxence Lacroix.

M.U bị Crystal Palace (áo trắng) dẫn trước ngay trên sân nhà ẢNH: REUTERS

Sau giờ nghỉ, mọi thứ dần thay đổi với M.U. Đội chủ sân Old Trafford đẩy cao nhịp độ trận đấu, có liên tiếp các cơ hội ăn bàn. Không cần đợi quá lâu, phút 57, Bruno Fernandes ghi bàn trên chấm phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho M.U. Tiếp đà hưng phấn, đến phút 65, M.U có bàn dẫn ngược 2-1. Bất ngờ hơn, người ghi bàn thắng này cho M.U là Benjamin Sesko - cầu thủ có màn thể hiện mờ nhạt nhất trên sân ở những phút trước đó.

Có liên tiếp 2 bàn, M.U chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhằm bảo toàn thành quả. Bắt đầu từ phút 75, HLV Carrick cũng thực hiện nhiều sự điều chỉnh, tung những cầu thủ có thiên hướng phòng thủ vào sân. Mục tiêu này của M.U cũng thành công khi họ giữ được tỷ số 2-1 đến hết trận.

M.U (áo đỏ) ngược dòng thành công để chen chân vào tốp 3 ẢNH: REUTERS

Ngược dòng đánh bại Crystal Palace 2-1, M.U có trận thứ 7 bất bại dưới thời HLV Carrick. Đồng thời, kể từ đầu năm 2026, M.U chính là đội bóng duy nhất của Ngoại hạng Anh chưa để thua trận nào. “Quỷ đỏ” hiện có 51 điểm sau 28 trận, bằng với Aston Villa nhưng chính thức vượt mặt đội bóng này, vươn lên đứng thứ 3 do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Trong khi đó, Crystal Palace có 35 điểm, rơi xuống vị trí thứ 14.