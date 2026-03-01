Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

HLV Carrick thay đổi đặc biệt, M.U ngược dòng hạ Crystal Palace: Chính thức vào tốp 3

Văn Trình
Văn Trình
01/03/2026 23:03 GMT+7

Sớm bị dẫn trước trong hiệp 1 nhưng M.U đã thay đổi hoàn toàn lối chơi trong hiệp 2 để lội ngược dòng, đánh bại Crystal Palace 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 28 Ngoại hạng Anh 2025 - 2026, diễn ra tối 1.3.

Kể từ khi lên nắm quyền dẫn dắt M.U thay ông Amorim (tháng 1.2026), HLV Carrick cho thấy sự mát tay của mình. Nhà cầm quân người Anh mang đến sự thay đổi rõ rệt về chiến thuật, chuyển từ sơ đồ 3-4-3 sang sơ đồ 4-2-3-1, giúp “Quỷ đỏ” bất bại trong 6 trận liên tiếp (5 thắng, 1 hòa). Ở trận gặp Crystal Palace, HLV Carrick tiếp tục sử dụng lại sơ đồ này, với mục tiêu giúp M.U có 3 điểm để vươn lên tốp 3. 

Tuy nhiên, trước giờ bóng lăn, HLV tạm quyền của M.U đã khiến CĐV bất ngờ khi thay đổi nhiều vị trí trên hàng công. Amad Diallo là gương mặt quan trọng trong cách đá phòng ngự phản công của M.U nhưng bị đẩy lên băng ghế dự bị. Đá thay cho tiền vệ người Bờ Biển Ngà ở trận đấu này là Bryan Mbeumo - cầu thủ thường xuyên đá ở vị trí trung tâm trong những trận đấu trước. Bất ngờ hơn, ở vị trí cao nhất, Benjamin Sesko có lần đầu đá chính dưới thời HLV Carrick.

HLV Carrick thay đổi đặc biệt, M.U ngược dòng hạ Crystal Palace: Chính thức vào tốp 3- Ảnh 1.

Những sự thay đổi của HLV Carrick khiến nhiều người bất ngờ

ẢNH: REUTERS

Trận đấu khó khăn của M.U

Những sự thay đổi trên tưởng chừng như sẽ giúp M.U chơi tốt hơn nhưng ngược lại đội chủ sân Old Trafford gặp rất nhiều khó khăn trước Crystal Palace trong hiệp 1. Như thường lệ, M.U vẫn là đội nhập cuộc chủ động, cầm bóng tốt hơn (gần 60%). Tuy nhiên, suốt 45 phút, M.U loay hoay trong việc tiếp cận khung thành đối thủ, chỉ có 4 lần dứt điểm. Benjamin Sesko nhận được nhiều sự kỳ vọng nhưng rốt cuộc lại trở thành cầu thủ chơi thất vọng nhất trên hàng công của M.U. Tiền đạo người Slovenia tỏ ra lạc nhịp với các đồng đội, có số lần chạm bóng ít nhất trên sân (7 lần). Dấu ấn duy nhất mà Benjamin Sesko tạo ra ở hiệp đấu này là cú đánh đầu bị thủ thành Crystal Palace ôm gọn ở phút 38. Trong khi đó, phía cánh phải, Bryan Mbeumo cũng không thể mang đến sự đột biến khi thường xuyên bị 2 cầu thủ Crystal Palace theo kèm.

Không chỉ bế tắc ở mặt trận tấn công, ở hàng thủ, M.U thường xuyên để lộ nhiều khoảng trống, để Crystal Palace khai thác. Kết thúc hiệp đấu này, M.U cũng bị Crystal Palace dẫn trước 1-0. Bàn thắng của đội khách đến ngay ở phút thứ 4, sau cú đánh đầu cực khó của trung vệ Maxence Lacroix.

HLV Carrick thay đổi đặc biệt, M.U ngược dòng hạ Crystal Palace: Chính thức vào tốp 3- Ảnh 2.

M.U bị Crystal Palace (áo trắng) dẫn trước ngay trên sân nhà

ẢNH: REUTERS

Sau giờ nghỉ, mọi thứ dần thay đổi với M.U. Đội chủ sân Old Trafford đẩy cao nhịp độ trận đấu, có liên tiếp các cơ hội ăn bàn. Không cần đợi quá lâu, phút 57, Bruno Fernandes ghi bàn trên chấm phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho M.U. Tiếp đà hưng phấn, đến phút 65, M.U có bàn dẫn ngược 2-1. Bất ngờ hơn, người ghi bàn thắng này cho M.U là Benjamin Sesko - cầu thủ có màn thể hiện mờ nhạt nhất trên sân ở những phút trước đó. 

Có liên tiếp 2 bàn, M.U chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhằm bảo toàn thành quả. Bắt đầu từ phút 75, HLV Carrick cũng thực hiện nhiều sự điều chỉnh, tung những cầu thủ có thiên hướng phòng thủ vào sân. Mục tiêu này của M.U cũng thành công khi họ giữ được tỷ số 2-1 đến hết trận.

HLV Carrick thay đổi đặc biệt, M.U ngược dòng hạ Crystal Palace: Chính thức vào tốp 3- Ảnh 3.

M.U (áo đỏ) ngược dòng thành công để chen chân vào tốp 3

ẢNH: REUTERS

Ngược dòng đánh bại Crystal Palace 2-1, M.U có trận thứ 7 bất bại dưới thời HLV Carrick. Đồng thời, kể từ đầu năm 2026, M.U chính là đội bóng duy nhất của Ngoại hạng Anh chưa để thua trận nào. “Quỷ đỏ” hiện có 51 điểm sau 28 trận, bằng với Aston Villa nhưng chính thức vượt mặt đội bóng này, vươn lên đứng thứ 3 do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Trong khi đó, Crystal Palace có 35 điểm, rơi xuống vị trí thứ 14. 

Tin liên quan

Yamal ghi hat-trick đầu tiên cho Barca, tiết lộ tình trạng bản thân: 'Tôi không khỏe...'

Yamal ghi hat-trick đầu tiên cho Barca, tiết lộ tình trạng bản thân: 'Tôi không khỏe...'

Màn trình diễn xuất sắc của Lamine Yamal đã giúp Barca đánh bại Villarreal 4-1 vào rạng sáng 1.3, qua đó tiếp tục dẫn đầu La Liga 2025 - 2026.

Luật sư Malaysia lý giải cặn kẽ việc CAS hoãn phán quyết, FAM lần thứ 4 bị AFC phạt

Truyền thông khu vực: Thật ngạc nhiên vì CAS cũng quá khó khăn, chưa thể phán quyết vụ nhập tịch lậu

Khám phá thêm chủ đề

M.U Carrick Ngoại hạng Anh Man City amorim Bảng xếp hạng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận