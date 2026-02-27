Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Truyền thông khu vực: Thật ngạc nhiên vì CAS cũng quá khó khăn, chưa thể phán quyết vụ nhập tịch lậu

Văn Trình
Văn Trình
27/02/2026 10:43 GMT+7

Việc Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bất ngờ hoãn công bố phán quyết liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) không chỉ khiến người hâm mộ Malaysia hồi hộp, mà còn tạo nên làn sóng ngạc nhiên trên khắp truyền thông Đông Nam Á. Nhiều tờ báo thậm chí thẳng thắn nhận định: diễn biến này ‘thật khó hiểu’.

"Khó hiểu khi CAS cũng gặp khó khăn"

Trước thời điểm 27.2, hàng loạt nguồn tin khu vực đều đồng loạt dự đoán CAS sẽ sớm đưa ra phán quyết sau khi phiên điều trần (theo thông báo ngày 26.2) kết thúc. Tuy nhiên, vào phút chót, phát ngôn viên truyền thông của CAS, bà Vanessa Tracey, cho biết Hội đồng xét xử của CAS đã thực hiện phiên điều trần như kế hoạch nhưng chưa thể đưa ra kết luận ngay lập tức.

Theo CNN Indonesia, dù đã lên tiếng nhưng hành động trên của CAS lại khiến dư luận bất ngờ khi không đưa ra bất kỳ thông tin nào về ngày cụ thể để đưa ra phán quyết: “Hội đồng CAS vẫn cần thêm thời gian để họp và tiến hành các cuộc thảo luận khác nhau sau phiên điều trần. Đây là lý do chính thức, nhưng lại không đi kèm bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào”.

Điều đáng nói, theo Seasia Goal (Indonesia), phiên điều trần đã hoàn tất và các bên đã trình bày đầy đủ lập luận. Vì vậy, việc tiếp tục trì hoãn khiến dư luận đặt dấu hỏi. Tờ này nhấn mạnh: “Phiên điều trần đã kết thúc, nhưng phán quyết cuối cùng lại bị dời sang tuần tới, một diễn biến khá bất ngờ trong các vụ việc tương tự”.

Truyền thông khu vực: Thật ngạc nhiên vì CAS cũng quá khó khăn, chưa thể phán quyết vụ nhập tịch lậu- Ảnh 1.

Vụ nhập tịch của Malaysia vẫn chưa có kết quả cuối cùng

ẢNH: NGỌC LINH

Không dừng ở sự bất ngờ, nhiều tờ báo khu vực còn đưa ra những nhận định mang tính nghi vấn. Superball (Indonesia) viết thẳng: “Thật thú vị khi thấy CAS dường như đang gặp khó khăn với vụ việc này, mặc dù nó đã kéo dài nhiều tháng. Có thể Hội đồng xét xử CAS đang phải cân nhắc những yếu tố pháp lý phức tạp hơn dự kiến”.

Cũng theo Superball, việc FAM chỉ xin giảm án thay vì phủ nhận hoàn toàn án phạt ban đầu cho thấy một chi tiết đáng chú ý: “Lập trường của FAM cho thấy họ thực sự có thể đã vi phạm quy trình nhập tịch. Đây là chi tiết khá bất lợi cho Malaysia, và càng khiến việc trì hoãn bị đặt dưới lăng kính nghi ngờ”.

Trong khi đó, ASEAN Football nhấn mạnh tính chất “quan trọng” của vụ việc khi CAS xác nhận sẽ phát hành thông cáo báo chí chính thức ngay sau khi có quyết định. ASEAN Football viết: "Tổ chức này cho rằng việc trì hoãn nhằm xem xét kỹ lưỡng các lập luận và bằng chứng, đồng thời thừa nhận phán quyết sơ bộ trước, chi tiết đầy đủ sẽ công bố sau".

Truyền thông khu vực: Thật ngạc nhiên vì CAS cũng quá khó khăn, chưa thể phán quyết vụ nhập tịch lậu- Ảnh 2.

CAS dự kiến sẽ đưa ra phán quyết trong tuần tới

ẢNH: NGỌC LINH

Tại Thái Lan, Ball Thai Stand nhìn nhận sự việc theo hướng hệ quả lan rộng, khi cho rằng quyết định bị hoãn không chỉ ảnh hưởng đến Malaysia mà còn kéo theo những tác động đến các giải đấu khu vực.

“Một vụ việc đã hoàn tất điều trần nhưng vẫn chưa thể đưa ra phán quyết ngay lập tức thường chỉ xảy ra khi tồn tại những tranh cãi pháp lý phức tạp hoặc các bằng chứng chưa đủ rõ ràng. Chính vì vậy, thực tế này phản ánh rằng tiến trình của vụ việc đang đi theo hướng khó đoán. Trong lúc này, mọi sự chú ý đổ dồn về tuần tới – thời điểm CAS dự kiến công bố quyết định sơ bộ. Nhưng với những gì đã diễn ra, không ít ý kiến cho rằng ngay cả mốc thời gian này cũng chưa chắc là điểm kết của vụ việc. Với Malaysia, sự chờ đợi lúc này không chỉ là hồi hộp, mà còn là áp lực. Bởi càng kéo dài, vụ việc càng khiến hình ảnh của bóng đá nước này bị đặt dấu hỏi lớn trong mắt khu vực”, Ball Thai Stand bình luận.

