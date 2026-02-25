Lực lượng đặc biệt của FAM căng mình ‘đấu’ FIFA tại CAS, Malaysia bất ngờ không mở rộng điều tra

Không có quan chức nào của FAM đến CAS

Theo nguồn tin của trang Harian Metro, vụ việc FAM kiện FIFA tại CAS thực tế đã được khởi động từ ngày 16.2 tại TP.Lausanne (Thụy Sĩ), nhưng không nhiều người biết đến. Đây là phiên điều trần then chốt, nơi hai bên trình bày toàn bộ bằng chứng nhằm bảo vệ quan điểm của mình. Điều đáng chú ý, FAM không cử bất kỳ lãnh đạo cấp cao nào sang Thụy Sĩ, mà hoàn toàn giao phó vụ việc cho đội ngũ luật sư chuyên trách – được xem như “lực lượng đặc biệt” xử lý hồ sơ pháp lý.

Nguồn tin thân cận của Harian Metro cho biết, chính đội ngũ này đang chịu áp lực cực lớn khi phải đối mặt trực diện với FIFA – tổ chức đã ban hành án phạt treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ vì các vấn đề liên quan đến tư cách thi đấu. Mục tiêu của FAM không phải lật ngược hoàn toàn vụ việc, mà là tìm cách giảm nhẹ án phạt, mở đường để các cầu thủ sớm trở lại.

“Bầu không khí của phiên điều trần đang diễn ra đầy căng thẳng khi cả hai bên trình bày bằng chứng của mình để đảm bảo phán quyết có lợi cho họ”, Harian Metro nhấn mạnh.

FAM đang đối mặt với vụ kiện căng thẳng với FIFA tại CAS ẢNH: REUTERS

Danh sách 7 cầu thủ liên quan gồm Héctor Hevel, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Joao Figueiredo và Jon Irazabal – những cái tên từng được nhận định là tương lai của bóng đá Malaysia. Trước đó, vào tháng 1.2026, CAS đã cho phép các cầu thủ này tạm thời thi đấu trở lại trong khi chờ phán quyết cuối cùng, giúp họ không bị gián đoạn sự nghiệp.

Theo Harian Metro, điểm đáng chú ý nhất là tốc độ xử lý của CAS. Harian Metro nhận xét: “Không giống nhiều vụ kiện kéo dài trước đó, CAS đã đẩy nhanh quá trình xem xét mọi thứ. Đồng thời, phán quyết lần này được dự báo sẽ công bố gần như ngay sau khi phiên điều trần (ngày 26.2) kết thúc. Nếu không có gì trở ngại, kết quả có thể được đưa ra sớm nhất vào khoảng 5 giờ sáng ngày 27.2 giờ Malaysia (khoảng 4 giờ sáng, giờ Việt Nam)”.

Harian Metro nhận định, với tốc độ đó của CAS, toàn bộ số phận của 7 cầu thủ – cũng như kế hoạch nhân sự của đội tuyển Malaysia sẽ được định đoạt chỉ trong thời gian rất ngắn. Nếu kháng cáo thành công, họ có thể trở lại mà không gặp rào cản lớn, qua đó giúp đội tuyển Malaysia gia tăng đáng kể sức mạnh. Ngược lại, nếu án phạt được giữ nguyên, đó sẽ là đòn giáng mạnh vào tham vọng của bóng đá nước này.

Nguồn tin của Harian Metro cũng nhắc lại, phiên điều trần tại CAS chỉ tập trung vào tình trạng và mức án của các cầu thủ, không phải là động thái thách thức trực tiếp quyết định của FIFA trên bình diện tổng thể. Tuy vậy, tính chất của vụ việc vẫn mang ý nghĩa then chốt, bởi nó sẽ định hình hướng đi và tương lai của bóng đá Malaysia.

Bóng đá Malaysia sẽ sớm biết được số phận của mình sau phiên điều trần ở CAS ẢNH: NGỌC LINH

Cảnh sát Malaysia chưa mở rộng điều tra

Song song với diễn biến tại CAS, Chính phủ Malaysia cũng đã chính thức lên tiếng về hướng xử lý sắp tới của vụ việc. Bộ trưởng Nội vụ Saifuddin Nasution Ismail khẳng định không cần thiết phải thành lập Ủy ban Điều tra Hoàng gia (RCI) ở thời điểm hiện tại.

Trong văn bản trả lời trước Quốc hội Malaysia ngày 23.2, ông nêu rõ: “Xét vào tình hình hiện tại, bộ cho rằng không cần thiết phải thành lập RCI, vì các thủ tục pháp lý và điều tra của các cơ quan có thẩm quyền vẫn đang được tiến hành”.

Theo Bộ trưởng Saifuddin Nasution Ismail, vụ việc đã được xem xét thông qua nhiều kênh, bao gồm lực lượng cảnh sát và Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC). Đáng chú ý, kết quả điều tra sơ bộ của MACC cho thấy các sai phạm liên quan mang tính chất kỹ thuật và chưa cấu thành hành vi phạm tội theo quy định pháp luật.

Ông Saifuddin Nasution Ismail cũng để ngỏ khả năng thay đổi trong tương lai: “Nếu sau này phát sinh nhu cầu hợp lý về việc thành lập RCI, điều đó sẽ thuộc thẩm quyền của chính phủ liên bang”. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, quan điểm của Malaysia là không mở rộng điều tra, tránh làm phức tạp thêm vụ việc khi quá trình pháp lý tại CAS vẫn đang diễn ra.