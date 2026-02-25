Luật sư dự báo 7 cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ Malaysia thua kiện tại CAS, FAM đã bỏ cuộc

Hy vọng rất mong manh cho 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia

Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli trả lời phỏng vấn Timesport ngày 25.2, cho rằng việc giải quyểt đơn kháng cáo ở CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế) của 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia, sẽ phụ thuộc nhiều vào các lập luận được trình bày bởi đội ngũ pháp lý của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trong phiên điều trần.

Số phận của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' cùng đội tuyển Malaysia bị AFC xử thua, sẽ có vào ngày 27.2 sau phiên điều trần ở CAS kết thúc Ảnh: Ngọc Linh

CAS sẽ đánh giá, sau đó sẽ quyết định về đơn kháng cáo này. Án phạt của FIFA về việc cấm thi đấu 12 tháng hoặc sẽ được giảm nhẹ, hoặc giữ nguyên hay tăng nặng.

7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, đã bị cơ quan bóng đá thế giới xử phạt vào tháng 9 năm ngoái vì làm giả giấy tờ liên quan đến tư cách thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

Luật sư chia sẻ: "Nếu kháng cáo chỉ liên quan đến hình phạt, có khả năng hình phạt sẽ được giảm nhẹ, giữ nguyên hoặc tăng thêm. Điều này sẽ phụ thuộc vào lý do mà các luật sư đưa ra. Tôi tin rằng có lý do để giảm nhẹ hình phạt, các cầu thủ không đóng vai trò tích cực trong việc làm giả chứng cứ, nhưng cũng có lý do để giữ nguyên hoặc thậm chí tăng thêm hình phạt. Đó là vì các cầu thủ không quan tâm đến những gì đã xảy ra với đơn kháng cáo của họ và bị phát hiện đưa ra những lời khai mâu thuẫn trong các lần kháng cáo lên FIFA".

Về việc CAS đã cho phép tạm hoãn thi hành án với 7 cầu thủ trong tháng 1 vừa qua, luật sư Nik Erman cho rằng biện pháp tạm thời này không nên được hiểu là dấu hiệu của một kết quả thuận lợi.

Ông giải thích, việc tạm hoãn được cấp khi đáp ứng các ngưỡng pháp lý cơ bản, bao gồm sự tồn tại của một vụ án sơ bộ, chỉ thiết lập các căn cứ có thể tranh luận để kháng cáo mà không đánh giá đầy đủ giá trị của nó.

"Việc tạm hoãn không có nghĩa là có cơ hội thành công cao. Việc này chỉ duy trì tình trạng hiện tại cho đến khi vụ việc được phán quyết cuối cùng", luật sư Nik Erman nhấn mạnh.

Với FAM, luật sư Nik Erman tin rằng vụ việc đã có bước ngoặt quyết định trong các phiên điều trần của FIFA Ảnh: Ngọc Linh

Trong khi đó, liên quan đến số phận của FAM, luật sư Nik Erman nhận định, vụ việc đã có bước ngoặt quyết định trong các phiên điều trần của FIFA khi FAM thừa nhận đã có những thay đổi đối với các tài liệu đã nộp cho tổ chức này.

"Vụ việc này đã thất bại khi FAM thừa nhận đã thay đổi các tài liệu trong các phiên điều trần của FIFA. Mặc dù tôi hoan nghênh sự trung thực của họ, nhưng quyết định này đã được đưa ra mà không xem xét đúng mức các hệ lụy. Sự không chắc chắn và thiếu minh bạch về những gì thực sự đã xảy ra, dường như cho thấy điều gì đó nghiêm trọng hơn một lỗi hoặc sai sót đơn thuần", luật sư Nik Erman cho biết.

'Bài học không phải là dừng ở việc nhập tịch'

Cũng theo luật sư Nik Erman: "Bóng đá Malaysia trước tiên phải xác định rõ điều gì đã sai trước khi đưa ra kết luận từ vụ việc này. Ai đã thực hiện những thay đổi đó, tại sao người đó lại tự tin đến mức thực hiện những thay đổi lớn như vậy? Ai đã nộp các tài liệu, quy trình hoạt động tiêu chuẩn nào đã được áp dụng - nếu có - và ai thực sự chịu trách nhiệm xử lý các tài liệu đó? Nếu chúng ta không biết sai lầm là gì, chúng ta có thể học những bài học sai lầm".

Luật sư Nik Erman cũng nhấn mạnh thêm, rằng vụ tranh cãi này không nên tự động làm dừng chương trình nhập tịch của bóng đá Malaysia, nhưng cho rằng cần phải cải thiện quản trị và giám sát trong tương lai.

"Bài học không phải là dừng việc nhập tịch. Nếu được thực hiện đúng cách, bài bản và chỉ với những cầu thủ nâng tầm đội tuyển quốc gia, hãy tiếp tục - chứ không phải cho bất kỳ người nào chỉ biết đá quả bóng mà thôi", luật sư Nik Erman kết luận.