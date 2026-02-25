Kiatisuk nghẹn ngào tiếc thương HLV Nguyễn Văn Vinh, mong ông yên nghỉ

"Thầy đã chăm sóc em chu đáo ngay từ khi vừa đặt chân đến sân bay ở Việt Nam", Kiatisuk bày tỏ

Kiatisuk hay Chukiat Noosarung đều là những ngôi sao bóng đá nổi tiếng của Thái Lan lần đầu tiên đến Việt Nam thi đấu từ những năm đầu năm 2000. Khi đó, họ đều được đặt dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Văn Vinh, người vừa qua đời ở tuổi 84 vào lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày 25.2.2026, trong vai trò Giám đốc kỹ thuật của CLB HAGL.

Kiatisuk gửi thông điệp tiếc thương HLV Nguyễn Văn Vinh, người vừa qua đời, gọi ông là thầy và mong ông yên nghỉ Ảnh: Chụp màn hình facebook/Kiatisuk

Tin tức ông qua đời đã khiến các cựu danh thủ này đầy sự tiếc thương. Viết trên tài khoản cá nhân, Kiatisuk dẫn lại thông tin HLV Nguyễn Văn Vinh vừa qua đời, như thể để báo tin cho những người đồng đội khác cũng từng thi đấu cho HAGL và được "Bố Vinh" dẫn dắt, còn có Dusit Chalermsan, Totchtawan Sripan, Datsakorn Thonglao, Nirut Surasiang và Sakda Joemdee.

Khi thi đấu ở HAGL, những cầu thủ Thái Lan đều gọi HLV Nguyễn Văn Vinh bằng cái tên trìu mến là "Bố Vinh", bất kể ông đang nắm chức vụ nào ở CLB.

"Yên nghỉ, thầy Vinh. Cảm ơn thầy đã chăm sóc em chu đáo cả trong và ngoài sân cỏ. Thầy luôn có mặt ở mọi nơi mọi lúc để khuyên bảo và giúp đỡ em từ ngày đầu tiên, từ cả khi những bước chân đầu tiên của em vừa đặt đến ở sân bay tại Việt Nam.

Chúng ta đã cùng nhau gặt hái thành công. Thầy đã hy sinh và cống hiến cả tinh thần và sức lực cho CLB HAGL. Em sẽ luôn nhớ đến thầy, HLV", Kiatisuk viết đầy cảm xúc và đăng nhiều bức ảnh giữa anh và HLV Nguyễn Văn Vinh, trong những ngày đầu anh đến CLB HAGL gia nhập đội bóng và cả sau này trong vai trò HLV, luôn gặp và trao đổi với người thầy, HLV đầy tâm giao mà anh vô cùng kính mến.

"Bố Vinh", cũng tên thường gọi của HLV Nguyễn Văn Vinh với mọi cầu thủ CLB HAGL và đại đa số CĐV phố núi Pleiku. Ông được xem là kiến trúc sư trong quá trình phát triển CLB HAGL sau khi bầu Đức, ông Đoàn Nguyên Đức, tiếp quản đội bóng từ giải hạng nhất và phát triển thành CLB mạnh nhất bóng đá Việt Nam trong những năm 2000.

Dưới sự ủng hộ của bầu Đức, HLV Nguyễn Văn Vinh chính là người đã bắt tay gầy dựng lực lượng cho CLB HAGL và phối hợp với sự có mặt của cựu danh thủ Kiatisuk qua thương vụ chuyển nhượng chấn động bóng đá Đông Nam Á hồi đầu năm 2002, đi từng bước một cách vững vàng, mang lại thời kỳ huy hoàng cho đội bóng cao nguyên với 2 chức vô địch quốc gia (V-League năm 2003 và 2004), đoạt siêu cúp và đại diện bóng đá Việt Nam tham dự Cúp C1 Đông Nam Á tại Indonesia.

Chính vì vậy, sự ra đi của HLV Nguyễn Văn Vinh do tuổi cao sức yếu, đã để lại nhiều tiếc thương cho các thế hệ cầu thủ của CLB HAGL, trong đó có cả những người thành danh sau này như lứa Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh… Những cầu thủ này đều từng được ông chăm chút từ những ngày đầu tiên khi Học viện HAGL - Arsenal JMG ra đời năm 2007, vì họ chính là những viên ngọc ở lứa đầu tiên khi được chính tay cố HLV, danh thủ này là người đã đi tuyển chọn họ ở khắp mọi miền trong cả nước đưa về Pleiku.