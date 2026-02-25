Messi giúp MLS tạo kỷ lục ‘cực khủng’ về khán giả, thiết lập cột mốc lịch sử

387.271 người hâm mộ đến xem các trận đấu MLS

Khẩu hiệu "MLS đã trở lại" không chỉ là lời quảng cáo hoa mỹ trong năm nay; đó là một thực tế thống kê. Giải đấu đã chứng kiến kỷ lục 387.271 người hâm mộ đến xem các trận đấu tại các sân vận động trong hai ngày 21 và 22.2, đánh dấu tuần thi đấu có lượng khán giả cao nhất trong lịch sử giải đấu, theo Marca.

MLS công bố con số khán giả kỷ lục tuần thi đấu đầu tiên mùa giải 2026 Ảnh: Chụp màn hình Major League Soccer/X

"Trong đó, trận đấu thiết lập kỷ lục người xem cao nhất là Los Angeles FC (LAFC) thắng Inter Miami với tỷ số 3-0 trên sân Memorial Coliseum, đã chứng kiến con số CĐV lên đến 75.673 người. Trận đấu này đã lập kỷ lục mới về số lượng khán giả đông nhất ở một trận đấu tại vòng đầu tiên trong lịch sử MLS.

Cũng theo Marca: "Trong tổng số 387.271 người hâm mộ đến xem các trận đấu MLS 2026 ở vòng đầu tiên, tính trung bình đã có 25.818 người hâm mộ xem ở mỗi trận đấu. Qua đó, giúp giải đấu đã tăng 5% người xem so với vòng đấu khai mạc mùa giải năm 2025 và tăng mạnh đến 17% so với mức trung bình chung của mùa giải năm ngoái".

Rất đông khán giả đến xem Messi và Son Heung-min trổ tài Ảnh: Reuters

Điểm đặc biệt khi MLS tăng lượng khán giả, cũng đã hướng sự chú ý về kỳ World Cup 2026 sắp diễn ra ở khu vực Bắc Mỹ, gồm 3 nước đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada.

Những con số cũng chứng minh rằng, MLS không phải là "nơi nghỉ hưu" của các danh thủ hay ngôi sao nữa, mà là một điểm đến hàng đầu có khả năng thu hút sự chú ý của bóng đá thế giới, Marca cho biết thêm.

Mùa giải MLS 2026 có một sự đặc biệt khác nữa, đó là giải đấu sẽ tạm dừng từ tháng 5 đến tháng 7, nhường chỗ cho World Cup 2026 diễn ra.