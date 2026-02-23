Đội tuyển Thái Lan sắp đấu trận ‘sinh tử’ giải châu Á, HLV Hudson lo sốt vó vì…

Màn so tài giữa đội tuyển Thái Lan và Turkmenistan diễn ra ngày 31.3. Đây được xem là trận “chung kết" bảng D khi cả Thái Lan và Turkmenistan cùng có 12 điểm sau 5 lượt trận. Dù “Voi chiến” đang tạm nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại, nhưng bất lợi lại nằm ở thành tích đối đầu, khi họ từng thua chính đối thủ này 1-3 trên sân khách. Điều đó khiến “Voi chiến” rơi vào thế khó và buộc phải thắng nếu muốn giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng.

Sức mạnh đội tuyển Thái Lan có thể suy giảm vì giải quốc nội

Theo truyền thông Thái Lan, trước khi màn so tài này diễn ra, điều khiến HLV Hudson đau đầu không nằm ở chiến thuật hay thông tin đối thủ. Nhà cầm 44 tuổi khẳng định ông và ban huấn luyện đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Turkmenistan, đồng thời xây dựng được phương án tiếp cận phù hợp. Ngược lại, vấn đề lớn nhất, theo ông, lại đến từ chính nội tại đội bóng: thể trạng của các cầu thủ.

Tờ báo thể thao nổi tiếng của Thái Lan, Siamsport phân tích, nỗi lo của HLV Hudson xuất phát từ việc Thai League mùa giải 2025 - 2026 đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, với mật độ thi đấu dày đặc và cường độ ngày càng cao. Điều này khiến nguy cơ chấn thương trở thành nỗi ám ảnh thường trực đối với các tuyển thủ quốc gia. “Chúng tôi đã có đội hình trong đầu và gần như hoàn thiện. Nhưng điều tôi lo nhất là các cầu thủ có thể gặp chấn thương trước khi hội quân. Giải quốc nội đang rất căng thẳng và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến đội tuyển”, HLV Hudson thừa nhận.

HLV Hudson lo ngại các trụ cột của đội tuyển Thái Lan sẽ gặp chấn thương ẢNH: FACEBOOK FAT

Nỗi lo ấy của HLV Hudson không phải là viễn cảnh xa vời. Mới đây, hậu vệ kỳ cựu Theerathon Bunmathan – một trong những trụ cột giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển Thái Lan vừa gặp chấn thương vùng mặt và dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng.

Không chỉ dừng lại ở đó, HLV Hudson tiết lộ ông vẫn đang tìm kiếm “mảnh ghép cuối cùng” để hoàn thiện đội hình tối ưu cho trận đấu ngày 31.3. Tuy nhiên, kế hoạch này hoàn toàn có thể bị đảo lộn nếu thêm những ca chấn thương phát sinh trong giai đoạn nước rút của Thai League. Việc đội tuyển không có bất kỳ trận giao hữu nào trước cuộc đối đầu quyết định càng khiến áp lực dồn nén nhiều hơn lên các buổi tập ngắn ngủi kéo dài 8 ngày sau khi hội quân (dự kiến ngày 23.3).

Bên cạnh bài toán nhân sự, đội tuyển Thái Lan còn phải đối diện với áp lực tâm lý không nhỏ. Thất bại ở lượt đi trước Turkmenistan không chỉ khiến họ lép vế về thành tích đối đầu, mà còn tạo ra sức ép buộc phải “đòi nợ” trong trận lượt về.

"Khi không còn đường lùi, mọi sai sót dù nhỏ nhất đều có thể phải trả giá bằng việc vắng mặt ở VCK Asian Cup 2027", Siamsport nhấn mạnh.



Đội tuyển Thái Lan (trái) buộc phải thắng đậm Turkmenistan mới có thể đi tiếp ẢNH: NGỌC LINH

Khaosod nhận định: “HLV Hudson vẫn đặt niềm tin vào tinh thần và bản lĩnh của các học trò. Ông kêu gọi người hâm mộ đến sân cổ vũ, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt để tiếp thêm động lực cho toàn đội. Trong một trận đấu mà yếu tố tinh thần có thể đóng vai trò quyết định, sự tiếp sức từ khán đài được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa quan trọng cho “Voi chiến”.

Xét trên nhiều khía cạnh, đội tuyển Thái Lan vẫn sở hữu lực lượng đồng đều và giàu kinh nghiệm hơn so với Turkmenistan. Tuy nhiên, bóng đá chưa bao giờ là câu chuyện của lý thuyết, đặc biệt khi chúng ta đang ở thế bất lợi. Một đội hình không đạt thể trạng tốt nhất, cộng với áp lực buộc phải thắng, có thể khiến mọi toan tính chiến thuật trở nên mong manh”.