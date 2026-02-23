Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Sốc: CLB Wolverhampton phản ứng dữ dội CĐV bình luận phân biệt chủng tộc, có tài khoản tên tiếng Việt

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
23/02/2026 15:05 GMT+7

CLB Wolverhampton cho biết họ phẫn nộ trước nhiều tin nhắn lăng mạ mang tính phân biệt chủng tộc nhắm vào tiền đạo Tolu Arokodare trên mạng xã hội, sau trận thua Crystal Palace tối 22.2.

CLB Wolverhampton: Không có chỗ cho phân biệt chủng tộc

Trong trận đấu ở vòng 25 Ngoại hạng Anh, Arokodare là người sút hỏng phạt đền ở phút 43 khi tỷ số vẫn đang là 0-0. Sau trận, CLB Wolverhampton phát đi tuyên bố khẳng định không có chỗ cho phân biệt chủng tộc trong bóng đá, trên môi trường mạng hay ở bất kỳ đâu trong xã hội. Tài khoản Instagram của CLB này viết:

Sốc: CLB Wolverhampton phản ứng dữ dội CĐV bình luận phân biệt chủng tộc, có tài khoản tên tiếng Việt- Ảnh 1.

Bài đăng của CLB Wolverhampton

ảnh chụp màn hình

“Chúng tôi phẫn nộ trước nhiều hành vi lăng mạ mang tính phân biệt chủng tộc, từ nhiều đối tượng khác nhau, nhắm vào Tolu Arokodare trên mạng xã hội sau trận đấu hôm nay gặp Crystal Palace. Không có chỗ cho phân biệt chủng tộc - trong bóng đá, trên môi trường mạng, hay ở bất kỳ đâu trong xã hội.

Chúng tôi lên án hành vi trái pháp luật này bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất. Tolu nhận được sự ủng hộ đầy đủ và không thay đổi từ chúng tôi. Không cầu thủ nào đáng bị đối xử bằng sự thù hận như vậy chỉ vì họ đang làm công việc của mình. Chúng tôi luôn sát cánh cùng cậu ấy, và cùng tất cả các cầu thủ bóng đá - những người buộc phải chịu đựng sự lăng mạ này từ các tài khoản ẩn danh, hành xử như thể không phải chịu trách nhiệm.

Sốc: CLB Wolverhampton phản ứng dữ dội CĐV bình luận phân biệt chủng tộc, có tài khoản tên tiếng Việt- Ảnh 2.

Tolu Arokodare đá hỏng phạt đền và sau đó nhận hạng loạt chỉ trích phân biệt chủng tộc

ẢNH: REUTERS

CLB đã báo cáo các nội dung này cho các nền tảng liên quan và sẽ phối hợp với Giải Ngoại hạng Anh cùng các cơ quan chức năng để giúp xác định những người chịu trách nhiệm, đồng thời bảo đảm có hành động xử lý phù hợp. Chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng cách tiếp cận không khoan nhượng đối với mọi hình thức phân biệt đối xử”.

CLB đã chụp màn hình không che họ tên, ID tài khoản và cả những lời lẽ xúc phạm mà nhiều CĐV gửi về fanpage CLB, trong đó có tài khoản tên Le Hung Cuong với những lời lẽ xúc phạm Tolu Arokodare và nhiều từ ngữ phân biệt chủng tộc khác.

Sốc: CLB Wolverhampton phản ứng dữ dội CĐV bình luận phân biệt chủng tộc, có tài khoản tên tiếng Việt- Ảnh 3.

CLB này công khai tin nhắn của 1 người có tên Le Hung Cuong

ảnh chụp màn hình

Nhiều CLB tại Anh đồng loạt lên tiếng

Theo Reuters, Wolverhampton là một trong các CLB tại Anh đồng loạt lên tiếng sau khi cầu thủ bị phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội, và các đội bóng cho biết sẽ làm việc với cơ quan chức năng cùng các nền tảng để truy trách nhiệm người đăng tải.

Reuters viết: "Tiền đạo Tolu Arokodare của Wolverhampton và tiền vệ cánh Romaine Mundle của Sunderland đều nhận những lời lăng mạ trực tuyến. Các vụ việc này xảy ra chưa đầy 24 giờ sau khi Wesley Fofana và Hannibal Mejbri bị phân biệt chủng tộc sau trận Chelsea hòa Burnley".

Wolverhampton cho biết, CLB rất phẫn nộ trước những trường hợp lăng mạ nhắm vào Arokodare sau thất bại 0-1 trước Crystal Palace.

“Chúng tôi luôn sát cánh cùng cậu ấy, và cùng tất cả các cầu thủ bóng đá buộc phải chịu đựng sự lăng mạ này từ các tài khoản ẩn danh hành xử như thể không phải chịu trách nhiệm”, CLB tuyên bố.

Sunderland, đội thua Fulham 1-3, cho biết đang làm việc với các cơ quan chức năng để xác định những người đứng sau các tin nhắn nhắm vào Mundle.

Trong khi đó, CLB Sunderland viết trên trang web chính thức: “Hành vi đáng ghê tởm mà nhiều cá nhân thể hiện là không thể chấp nhận và sẽ không được CLB dung thứ trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Tin liên quan

Vì sao bóng đá Anh thống trị Champions League?

Vì sao bóng đá Anh thống trị Champions League?

Giữa tuần này, giai đoạn play-off Champions League sẽ khép lại. Coi như đã chắc chắn về một kết cục gây chấn động: có đến 6 đại diện Anh góp mặt ở vòng 1/8 (tức vòng đấu có 16 đội). Đây là thế thống trị mang tính lịch sử.

Nhận diện sức mạnh 2 sao nhập tịch mới của Malaysia, đội tuyển Việt Nam hóa giải ra sao?

Messi thoát án phạt một cách ‘thú vị’, David Beckham sắp đưa ‘sao khủng’ từ M.U về Inter Miami

Khám phá thêm chủ đề

phân biệt chủng tộc CLB Wolverhampton CLB Crystal Palace Ngoại hạng Anh Tiếng việt Tolu Arokodare
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận