Sốc: CLB Wolverhampton phản ứng dữ dội CĐV bình luận phân biệt chủng tộc, có tài khoản tên tiếng Việt

CLB Wolverhampton: Không có chỗ cho phân biệt chủng tộc

Trong trận đấu ở vòng 25 Ngoại hạng Anh, Arokodare là người sút hỏng phạt đền ở phút 43 khi tỷ số vẫn đang là 0-0. Sau trận, CLB Wolverhampton phát đi tuyên bố khẳng định không có chỗ cho phân biệt chủng tộc trong bóng đá, trên môi trường mạng hay ở bất kỳ đâu trong xã hội. Tài khoản Instagram của CLB này viết:

Bài đăng của CLB Wolverhampton ảnh chụp màn hình

“Chúng tôi phẫn nộ trước nhiều hành vi lăng mạ mang tính phân biệt chủng tộc, từ nhiều đối tượng khác nhau, nhắm vào Tolu Arokodare trên mạng xã hội sau trận đấu hôm nay gặp Crystal Palace. Không có chỗ cho phân biệt chủng tộc - trong bóng đá, trên môi trường mạng, hay ở bất kỳ đâu trong xã hội.

Chúng tôi lên án hành vi trái pháp luật này bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất. Tolu nhận được sự ủng hộ đầy đủ và không thay đổi từ chúng tôi. Không cầu thủ nào đáng bị đối xử bằng sự thù hận như vậy chỉ vì họ đang làm công việc của mình. Chúng tôi luôn sát cánh cùng cậu ấy, và cùng tất cả các cầu thủ bóng đá - những người buộc phải chịu đựng sự lăng mạ này từ các tài khoản ẩn danh, hành xử như thể không phải chịu trách nhiệm.

Tolu Arokodare đá hỏng phạt đền và sau đó nhận hạng loạt chỉ trích phân biệt chủng tộc ẢNH: REUTERS

CLB đã báo cáo các nội dung này cho các nền tảng liên quan và sẽ phối hợp với Giải Ngoại hạng Anh cùng các cơ quan chức năng để giúp xác định những người chịu trách nhiệm, đồng thời bảo đảm có hành động xử lý phù hợp. Chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng cách tiếp cận không khoan nhượng đối với mọi hình thức phân biệt đối xử”.

CLB đã chụp màn hình không che họ tên, ID tài khoản và cả những lời lẽ xúc phạm mà nhiều CĐV gửi về fanpage CLB, trong đó có tài khoản tên Le Hung Cuong với những lời lẽ xúc phạm Tolu Arokodare và nhiều từ ngữ phân biệt chủng tộc khác.

CLB này công khai tin nhắn của 1 người có tên Le Hung Cuong ảnh chụp màn hình

Nhiều CLB tại Anh đồng loạt lên tiếng

Theo Reuters, Wolverhampton là một trong các CLB tại Anh đồng loạt lên tiếng sau khi cầu thủ bị phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội, và các đội bóng cho biết sẽ làm việc với cơ quan chức năng cùng các nền tảng để truy trách nhiệm người đăng tải.

Reuters viết: "Tiền đạo Tolu Arokodare của Wolverhampton và tiền vệ cánh Romaine Mundle của Sunderland đều nhận những lời lăng mạ trực tuyến. Các vụ việc này xảy ra chưa đầy 24 giờ sau khi Wesley Fofana và Hannibal Mejbri bị phân biệt chủng tộc sau trận Chelsea hòa Burnley".

Wolverhampton cho biết, CLB rất phẫn nộ trước những trường hợp lăng mạ nhắm vào Arokodare sau thất bại 0-1 trước Crystal Palace.

“Chúng tôi luôn sát cánh cùng cậu ấy, và cùng tất cả các cầu thủ bóng đá buộc phải chịu đựng sự lăng mạ này từ các tài khoản ẩn danh hành xử như thể không phải chịu trách nhiệm”, CLB tuyên bố.

Sunderland, đội thua Fulham 1-3, cho biết đang làm việc với các cơ quan chức năng để xác định những người đứng sau các tin nhắn nhắm vào Mundle.

Trong khi đó, CLB Sunderland viết trên trang web chính thức: “Hành vi đáng ghê tởm mà nhiều cá nhân thể hiện là không thể chấp nhận và sẽ không được CLB dung thứ trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.