Vì sao bóng đá Anh thống trị Champions League?

T HẤT BẠI TRONG NƯỚC, VẪN LÀ ĐẠI GIA CHÂU Â U

Với Newcastle, trận play-off lượt về với Qarabag chỉ có ý nghĩa thủ tục. Newcastle đã thắng đến 6-1 ở trận lượt đi, ngay trên sân đối phương. Nói cách khác, coi như chắc chắn Newcastle lọt vào giai đoạn knock-out của Champions League, nơi đã có sẵn 5 đại diện khác của quê hương bóng đá là Liverpool, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Chelsea!

Người ta vẫn hay nói đến cụm từ quen thuộc "top 4", vì đấy thường là mức tối đa về số đại diện của một cường quốc hàng đầu châu Âu được dự Champions League. Chỉ khi xảy ra tình huống đặc biệt (trước nay rất hiếm thấy), mới xuất hiện trường hợp một nước có 5 đại diện dự Champions League. Bây giờ, không chỉ dự giải, 5 đội bóng Anh còn đoạt luôn suất vào thẳng vòng 1/8. Chỉ còn 3 suất như thế cho phần còn lại của châu Âu (Barcelona, Bayern Munich, Sporting Lisbon).

Newcastle (phải) đang chơi hay ở Champions League ảnh: AFP

ĐKVĐ PSG, "vua Champions League" Real Madrid, hoặc các đại diện còn lại của bóng đá Ý đều đang vất vả đá play-off để được vào vòng 1/8.

Một mặt, Newcastle là đại diện Anh duy nhất phải đá play-off để đi tiếp, nhưng họ đã yên tâm hoàn toàn, như vừa nêu. Mặt khác, Newcastle chỉ là đội bóng trung bình ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Họ đang đứng thứ 10 và chưa bao giờ vươn lên cao hơn khu vực giữa bảng (có lúc đứng tận vị trí 17 trong nước). Cũng giống Newcastle, các đội Manchester City, Liverpool, Tottenham, Chelsea đều gặp khó khăn (với những mức độ khác nhau) tại giải trong nước mùa này, hiểu theo nghĩa không có thành tích tương xứng với sự kỳ vọng. Nhưng khi bước vào Champions League thì tất cả đều mang hình ảnh "đại gia". Đây cũng là chi tiết quan trọng nói lên mức độ thống trị của bóng đá Anh ở châu Âu hiện thời.

V ƯỢT TRỘI VỀ TÀI CHÍNH, THỂ LỰC VÀ CẢ CHIẾN THUẬT

Trong danh sách 30 CLB bóng đá giàu nhất thế giới mà Deloit's Money League công bố gần đây, có đến 15 đại diện của bóng đá Anh. Còn trong danh sách 100 cầu thủ có giá trị cao nhất thế giới hiện thời, 47 người đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh.

Luật công bằng tài chính của UEFA không cho phép các đội thỏa thích mua sắm và trả lương cho ngôi sao của họ. Nguyên tắc chung là phải chi tiêu dựa trên số tiền kiếm được. Đây là nguyên nhân lớn nhất giúp các đội bóng Anh ngày càng thành công. Không có giải VĐQG nào kiếm được tiền bản quyền truyền hình (và chia cho các CLB) nhiều như giải Ngoại hạng Anh. Có tiền mua sắm lực lượng, bóng đá Anh thành công khi bước ra đấu trường châu Âu. Họ chiếm được nhiều suất dự Champions League - giải đấu chia tiền nhiều nhất thế giới tầm CLB. Cứ thế, chu kỳ của sự thành công được lặp lại.

Tốc độ và thể lực luôn là ưu điểm truyền thống của bóng đá Anh. Ưu điểm này sẽ phát huy tác dụng trong vài tháng sắp tới, khi mùa bóng tiến đến giai đoạn quyết định. Mặt khác, bóng đá Anh - do tràn ngập cầu thủ nước ngoài và quy tụ các HLV giỏi nhất thế giới - bây giờ không còn "nhược điểm truyền thống" là chiến thuật nữa. Thậm chí ngược lại: cả châu Âu bây giờ phải đuổi theo bóng đá Anh về những đường nét hiện đại và hiệu quả trong vấn đề chiến thuật.

Cả 6 đại diện Anh đều đang đứng trong top 10 ở Champions League về khả năng khai thác tình huống cố định. Đấy cũng chính là vấn đề chiến thuật quan trọng nhất ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Nói rằng đấy là hướng đi riêng về chiến thuật của bóng đá Anh cũng được. Họ không nhất thiết phải rập khuôn những cách chơi từng gây tiếng vang ở nơi khác (như Tiki-taka), và đang xứng đáng thụ hưởng thành công của riêng mình.