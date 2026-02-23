Nhận diện sức mạnh 2 sao nhập tịch mới của Malaysia, đội tuyển Việt Nam hóa giải ra sao?

Bergson – bản năng sát thủ và sự ổn định tuyệt vời

Theo nhận xét của New Straits Times, Bergson là mẫu tiền đạo mà bất kỳ đội tuyển nào ở Đông Nam Á cũng phải dè chừng. Kể từ khi gia nhập Johor Darul Ta'zim, anh duy trì hiệu suất ghi bàn ở mức gần cực cao. Con số 176 bàn thắng từ năm 2021 không chỉ phản ánh phong độ cao, mà còn cho thấy sự ổn định kéo dài qua nhiều mùa giải – điều rất hiếm với một ngoại binh.

Ở tuổi 35, Bergson vẫn giữ được nền tảng thể lực tốt cùng cảm giác bóng sắc bén. Anh không phụ thuộc vào một kiểu ghi bàn duy nhất mà có thể làm được rất nhiều điều: dứt điểm một chạm trong vòng cấm, không chiến hiệu quả, sút xa uy lực và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống bóng hai. Chính sự toàn diện này khiến Bergson trở thành trung tâm trong hệ thống tấn công của Johor Darul Ta'zim suốt nhiều năm qua.

Bergson da Silva là mẫu tiền đạo đa năng, săn bàn cực tốt ẢNH: MINH TÚ

HLV đội tuyển Malaysia, ông Peter Cklamovski cũng từng nhấn mạnh rằng Bergson là “vũ khí nguy hiểm” nhờ khả năng ghi bàn ở mọi hoàn cảnh. Đó không phải lời khen mang tính xã giao, mà phản ánh đúng vai trò của tiền đạo gốc Brazil: một cầu thủ có thể tự tạo ra khác biệt ngay cả khi thế trận không thuận lợi.

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở tư duy chơi bóng. Bergson không chỉ chờ cơ hội, mà còn chủ động di chuyển, kéo giãn hàng thủ và tạo khoảng trống cho đồng đội. Điều này giúp Bergson không bị “bắt chết” dễ dàng, đồng thời nâng tầm cả hệ thống tấn công xung quanh.

Gallifuoco : Kinh nghiệm châu Âu và sự chắc chắn ở hàng thủ

Nếu Bergson mang đến lời giải cho bài toán ghi bàn, thì Gallifuoco (gốc Úc) lại là lời đảm bảo cho sự ổn định phía sau.

Trung vệ sinh năm 1994 từng trưởng thành trong môi trường bóng đá châu Âu, đáng chú ý nhất là quãng thời gian thuộc biên chế Tottenham. Dù không vươn tới đỉnh cao tại đây, nhưng quá trình rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt đã giúp Gallifuoco tích lũy nền tảng chiến thuật và tư duy phòng ngự bài bản.

Khi chuyển sang châu Á và khoác áo Kuala Lumpur City, Gallifuoco nhanh chóng khẳng định vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự. Gallifuoco không phải mẫu trung vệ hào nhoáng, nhưng lại cực kỳ hiệu quả: chọn vị trí hợp lý, đọc tình huống sớm và duy trì sự tập trung cao trong suốt trận đấu.

Năm 2022, Gallifuoco từng cùng Kuala Lumpur City đánh bại CLB Thể Công Viettel ẢNH: AFC

Với chiều cao gần 1,9 m, Gallifuoco chiếm ưu thế rõ rệt trong các pha không chiến – yếu tố đặc biệt quan trọng trong những trận đấu có tính chất căng thẳng. Bên cạnh đó, khả năng phát động bóng từ tuyến dưới giúp đội bóng triển khai lối chơi mạch lạc hơn, thay vì chỉ phá bóng đơn thuần.

Trong một chia sẻ với trang New Straits Times, Gallifuoco từng nhấn mạnh yếu tố kỷ luật và tinh thần tập thể là nền tảng giúp đội bóng của anh duy trì sự ổn định. Điều này phần nào phản ánh phong cách thi đấu của chính cầu thủ này: đơn giản, chắc chắn nhưng hiệu quả.

Đội tuyển Việt Nam phải nghiên cứu kỹ, HLV Peter Cklamovski cũng phải thận trọng

Sự xuất hiện của Bergson và Gallifuoco rõ ràng đặt ra những bài toán không dễ giải cho đội tuyển Việt Nam ở màn tái đấu giữa 2 đội, diễn ra vào ngày 31.3. Với Bergson, hàng thủ của HLV Kim Sang-sik sẽ phải đối diện một tiền đạo có khả năng tận dụng cơ hội gần như tối đa. Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, cầu thủ này có thể trừng phạt chúng ta bằng những pha dứt điểm lạnh lùng. Điều đó đòi hỏi các trung vệ Việt Nam phải duy trì sự tập trung cao độ, đồng thời hạn chế tối đa những tình huống bóng hai trong vòng cấm – sở trường của Bergson.

Ở chiều ngược lại, Gallifuoco mang đến thử thách về mặt thể hình và không chiến. Những pha bóng bổng hay cố định, vốn là miếng tấn công quen thuộc trong các giải gần đây của bóng đá Việt Nam sẽ không còn dễ phát huy hiệu quả khi đối đầu với một trung vệ có chiều cao và khả năng tranh chấp tốt. Điều này buộc đội tuyển Việt Nam phải linh hoạt hơn trong cách tiếp cận, ưu tiên phối hợp nhỏ, kéo giãn hàng thủ thay vì phụ thuộc vào các tình huống cố định.

HLV Peter Cklamovski được cảnh báo phải cân nhắc kỹ về việc sử dụng bộ đôi cầu thủ trên ở trận gặp đội tuyển Việt Nam nếu họ hoàn tất thủ tục nhập tịch ẢNH: NGỌC LINH

Sự xuất hiện của Bergson và Gallifuoco mang đến một tín hiệu rõ cho đội tuyển Malaysia nhưng theo Makanbola, bộ đôi này vẫn để lại nhiều hoài nghi. Tờ báo của Malaysia phân tích: “Thách thức lớn nhất không nằm ở năng lực cá nhân của họ mà ở khả năng hòa nhập trong thời gian ngắn. Đội tuyển quốc gia Malaysia đòi hỏi sự gắn kết và hiểu ý – những yếu tố không thể xây dựng chỉ trong vài buổi tập. Nếu chỉ được triệu tập vài ngày và ra sân ngay, đó sẽ là canh bạc đầy mạo hiểm của HLV Peter Cklamovski”.