FAT và HLV Hudson họp khẩn, quyết đưa đội tuyển Thái Lan giành vé nóng châu Á: Madam Pang vắng mặt

Đội tuyển Thái Lan và đội U.23 họp để "chia quân"

Cuộc họp do Tổng thư ký FAT Ekaphon Phonnavie chủ trì, với sự tham dự của HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Anthony Hudson, ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan, HLV trưởng U.23 Thái Lan Thawatchai Damrong-ongtrakul cùng các quan chức liên quan.

“Trọng tâm của buổi làm việc là việc phân bổ nhân sự và ưu tiên lực lượng trong bối cảnh cả đội tuyển quốc gia lẫn U.23 đều có lịch thi đấu và tập huấn trùng với ngày FIFA”, Siamsport bình luận.

Chia sẻ sau cuộc họp, HLV Anthony Hudson nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của trận đấu vòng loại Asian Cup 2027, gặp đội tuyển Turkmenistan, dự kiến diễn ra ngày 31.3 trên sân Rajamangala. “Chúng tôi phải đặt đội tuyển quốc gia lên ưu tiên cao nhất. Đây là trận đấu then chốt và mục tiêu duy nhất của chúng tôi là giành chiến thắng để mở toang cánh cửa vào vòng chung kết Asian Cup 2027”, ông Anthony Hudson khẳng định.

Theo HLV người Anh, cuộc họp với đội U.23 tập trung chủ yếu vào việc lựa chọn cầu thủ, bởi khả năng trùng lặp nhân sự giữa hai đội là điều khó tránh khỏi. “Điều quan trọng là chúng tôi đã thống nhất được một khái niệm chung, để cả hai đội tuyển phối hợp với nhau nhằm tối đa hóa lợi ích. Việc đội tuyển quốc gia và U.23 hỗ trợ lẫn nhau là điều bình thường và cần thiết trong bóng đá hiện đại”, HLV Anthony Hudson nói.

Đội tuyển Thái Lan (bì phải) đang gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé dự VCK Asian Cup 2027 ẢNH: MINH TÚ

Sau 5 lượt trận, đội tuyển Thái Lan có 12 điểm, bằng với Turkmenistan, thậm chí sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+10 so với +5). Tuy nhiên, việc thất bại 1-3 ở lượt đi khiến đội bóng xứ chùa vàng bất lợi về thành tích đối đầu. Điều đó đồng nghĩa, một trận hòa là không đủ để đội tuyển Thái Lan đi tiếp. Con đường duy nhất để họ giành vé trực tiếp dự vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út là đánh bại Turkmenistan.

Không giấu quyết tâm vượt “ải khó” Turkmenistan, HLV Anthony Hudson cho biết ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan đang nghiên cứu rất kỹ đối thủ. “Chúng tôi không chỉ xem băng hình thi đấu mà còn tìm hiểu văn hóa, lối chơi, đặc điểm các CLB tại Turkmenistan. Trong 5 tuần tới, mỗi tuần chúng tôi sẽ đặt ra một chủ đề cụ thể và giao nhiệm vụ cho từng thành viên ban huấn luyện để tìm ra phương án tiếp cận hiệu quả nhất”, ông chia sẻ.

Đáng chú ý, đội tuyển Thái Lan sẽ không có bất kỳ trận giao hữu nào trước khi bước vào trận đấu với Turkmenistan. Tuy nhiên, theo HLV Anthony Hudson, điều đó không phải là bất lợi. “Chúng tôi sẽ mô phỏng lối chơi của đối thủ một cách chi tiết nhất có thể. Tôi từng làm điều tương tự với đội tuyển Mỹ tại World Cup 2022 ở Qatar, và họ đã vượt qua vòng bảng để vào vòng knock-out. Vấn đề quan trọng là tận dụng tối đa quỹ thời gian tập luyện vốn rất hạn chế”, chiến lược gia này cho biết.

Madam Pang đang làm gì?

Trong khi bộ phận chuyên môn của FAT tất bật chuẩn bị cho chiến dịch Asian Cup, một chi tiết đáng chú ý được Siam Sports tiết lộ là Chủ tịch Madam Pang tiếp tục vắng mặt trong các cuộc họp gần đây của liên đoàn. Thay vào đó, bà giao quyền điều hành cho các lãnh đạo cấp dưới, trong bối cảnh đang tập trung giải quyết dứt điểm bài toán tài chính tồn đọng nhiều năm của bóng đá Thái Lan.

Madam Pang liên tục vắng mặt trong các cuộc họp gần đây của FAT ẢNH: FBNV

Cụ thể, Madam Pang đã nhanh chóng thanh toán khoản nợ lên tới 360 triệu baht (khoảng hơn 250 tỉ đồng) mà FAT phải trả cho Siam Sport sau phán quyết của tòa án, đồng thời xác nhận gần như đã hoàn tất việc chi trả tiền lãi. Đây là khoản nợ phát sinh từ Ban Chấp hành FAT nhiệm kỳ trước, trước khi bà Nualphan Lamsam tiếp quản vai trò Chủ tịch.

Theo Madam Pang, việc ưu tiên giải quyết khoản nợ này xuất phát từ sự tôn trọng dành cho ông Ravi Lohthong – Giám đốc điều hành Siam Sport, cũng như mong muốn nhanh chóng “giải phóng” gánh nặng tài chính để bóng đá Thái Lan có thể tập trung toàn lực cho chuyên môn. Động thái quyết liệt này được xem là tín hiệu tích cực, giúp FAT từng bước ổn định hậu trường trong giai đoạn then chốt.