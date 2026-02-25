Chờ đợi gì tại World Cup 2026?

Tây Ban Nha vượt trội

Đương kim vô địch Argentina có thể bảo vệ ngôi vương tại World Cup kỳ này? Xin được nói ngay là đối với những ai chưa từng xem các kỳ World Cup 1958, 1962, thì việc một đội bóng bảo vệ được chức vô địch World Cup là điều họ chưa hề được chứng kiến trong đời. Sau Argentina thì phần còn lại của thế giới bóng đá bên ngoài châu Âu chỉ còn đúng một đội đáng kể, đó là Brazil. Người ta không bao giờ gạch tên đội này mỗi khi điểm danh các ứng cử viên vô địch World Cup. Nhưng đội tuyển Brazil đã suy yếu và có quá nhiều vấn đề trong thời gian gần đây, đến nỗi phải lần đầu tiên trông cậy vào một HLV nước ngoài (Carlo Ancelotti, người Ý).

Chủ tịch FIFA (trái) tiết lộ toàn bộ vé của World Cup 2026 đã được bán hết ẢNH: REUTERS

Bóng đá châu Âu giờ cũng chỉ còn vài đội vượt trội. Chi tiết lạ đến mức giật gân là kể cả khi VCK World Cup đã được mở rộng đến 48 đội, vẫn chưa biết đội tuyển Ý nổi tiếng có được góp mặt hay không (họ còn phải đá play-off). Anh, Pháp, Đức đều đáng kể, với những điểm mạnh riêng. Nhưng xét tổng thể, nếu trao cúp thế giới theo phương thức bầu chọn, Tây Ban Nha sẽ lên ngôi trong thời điểm này. Nhà vô địch EURO 2024 chính là ứng cử viên vô địch toàn diện nhất hiện thời, từ lối chơi cho đến lực lượng, kinh nghiệm.

Một mặt, bóng đá đỉnh cao đã được "cào bằng" đến mức đội tuyển Nhật Bản đã rất nhiều lần thắng Đức, Brazil, Tây Ban Nha trong vài năm nay. Nhưng mặt khác, mỗi khi vũ hội World Cup sôi động thì vinh quang rút cuộc cũng chỉ có thể thuộc về vài đội mạnh đích thực. Cụ thể năm nay chỉ có Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức, Argentina, Brazil là đáng kể.

Vẫn sẽ có những bất ngờ thú vị

Về mặt số liệu thuần túy, đây là lần đầu tiên VCK World Cup có đến 3 nước chủ nhà, và cũng lần đầu tiên được mở rộng đến con số 48 đội dự giải. Hẳn nhiên, đây là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử, về nhiều mặt, và nó diễn ra ngay sau kỳ World Cup... nhỏ nhất (xét theo diện tích nước chủ nhà). Diện tích Qatar chỉ là 11.581 km2 và đấy là lý do vì sao tại World Cup 2022 người ta có thể đến sân xem trực tiếp những 4 trận đấu chỉ trong một ngày. Giờ thì ngược lại: một đội bóng có thể sẽ phải di chuyển hàng nghìn cây số giữa hai trận đấu, khi World Cup 2026 diễn ra trên khắp lục địa Bắc Mỹ. Khán giả và các đội bóng trong cuộc sẽ phải chuẩn bị tỉ mỉ, công phu hơn rất nhiều tại kỳ World Cup có đến 104 trận đấu này.

Trước mắt, World Cup 2026 sẽ có ít nhất 4 tân binh: Cape Verde, Curacao, Jordan, Uzbekistan. Nhiều gương mặt mới nữa cũng có thể sẽ xuất hiện sau loạt trận tranh vé vớt vào cuối tháng 3. Sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu các đội bóng danh tiếng khinh địch khi đụng độ các đối thủ mới mẻ trong thời buổi này. Khác biệt lớn nhất của vòng loại World Cup 2026 so với mọi giải đấu trước đây là đẳng cấp chuyên môn của rất nhiều đội bóng nhỏ đã được cải thiện đến mức nhảy vọt, vì một trào lưu chung mang tính toàn cầu: tận dụng nguồn gốc của cầu thủ để triệu tập vào ĐTQG.

Chỉ có một loạt trận rầm rộ để các đội tuyển đá giao hữu, rà soát lực lượng trước World Cup, đó là đợt "FIFA Days" cuối tháng 3. Sau đó, mỗi đội sẽ đá tập 1 - 2 trận sát VCK, ngay tại các nước chủ nhà, để làm quen sân bãi và khí hậu trước khi vào cuộc. Chức vô địch World Cup sẽ lại về tay một trong vài "đại gia" như đã nêu. Nhưng bất ngờ nhỏ thì chắc sẽ có rất nhiều.