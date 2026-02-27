Tổng thư ký AFC dự đoán chính xác CAS hoãn phán quyết, sếp FAM báo tin quan trọng…

FAM và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" tiếp tục chờ đợi trong căng thẳng

Hãng thông tấn Bernama đã kiểm tra trang web chính thức của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) lúc 7 giờ sáng 27.2, cho thấy quyết định vẫn chưa được đưa ra sau phiên điều trần kết thúc cùng ngày (theo giờ Việt Nam).

Diễn biến này đúng như các thông tin được người phát ngôn CAS, Vanessa Tracey thông báo bằng email, hội đồng sẽ cần thời gian để họp và xem xét thêm sau phiên điều trần vụ án ngày hôm qua (26.2).

Số phận của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' cùng đội tuyển Malaysia bị AFC xử thua, sẽ tiếp tục căng thẳng chờ đến tuần sau Ảnh: Ngọc Linh

"Sau phiên điều trần, hội đồng sẽ dành thời gian để họp và thảo luận. Tôi không thể đưa ra khung thời gian chính xác cho quyết định, nhưng dự kiến quyết định (không kèm theo căn cứ phán quyết) sẽ được ban hành vào tuần tới.

Do tính chất quan trọng của vụ việc, một thông cáo báo chí sẽ được phát hành. Sau khi quyết định được công bố, một bản giải thích đầy đủ sẽ được chuẩn bị và gửi đến các bên liên quan. Nếu các bên liên quan không yêu cầu bảo mật, quyết định sẽ được đăng tải trên trang web của CAS", bà Vanessa Tracey cho biết.

Cùng thời điểm sau thông báo từ người phát ngôn CAS, Bernama đã liên hệ với Tổng thư ký FAM, Noor Azman Rahman để làm rõ về tình hình. Tuy nhiên, ông Noor Azman Rahman chỉ cho biết ngắn gọn rằng một tuyên bố sẽ được FAM đưa ra trong hôm nay (27.2) liên quan đến các thủ tục tố tụng.

Trước đó, Bernama đã trao đổi với luật sư thể thao Richard Wee và Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Windsor Paul John về khả năng ngay sau phiên điều trần ở CAS kết thúc, phán quyết chính thức sẽ được đưa ra ngay sau đó hay không.

Theo luật sư Richard Wee: "Phiên điều trần có thể kết thúc hôm nay (27.2), nhưng phán quyết chính thức có thể mất vài ngày mới được công bố. Kinh nghiệm của tôi ở CAS đã cho thấy điều đó, hoàn toàn có thể mất vài ngày hoặc thậm chí vài tuần".

Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John, cũng đồng tình với quan điểm này, ông lưu ý rằng các quyết định có thể được đưa ra trong vòng hai đến ba ngày hoặc muộn hơn. Đây là điều thông thường, vì hội đồng CAS cần thời gian để xem xét thấu đáo vụ việc.

Trong khi đó, dư luận bóng đá ở Malaysia cho rằng, với việc CAS hoãn công bố phán quyết đến tuần sau, số phận của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" vẫn tiếp tục trong căng thẳng.

AFC từng xác nhận, vụ việc này cần được giải quyết dứt điểm trước ngày 31.3, ngày diễn ra lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027. Vì vậy, việc hoãn phán quyết lại 1 tuần của CAS đã đúng như dự báo của cơ quan bóng đá châu Á.