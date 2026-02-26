AFC đã có sẵn án phạt xử đội tuyển Malaysia thua Việt Nam, chỉ chờ công bố sau phiên tòa của CAS

AFC chờ CAS

"Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) có thể đã đưa ra quyết định rồi, chỉ chờ thời điểm công bố sau phán quyết của CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao). Nếu phán quyết của CAS là giảm nhẹ hình phạt, điều đó vẫn có nghĩa là FAM và các cầu thủ vẫn phạm tội (trong vụ làm giả giấy tờ)", ông Zakaria Rahim chia sẻ với Berita Harian ngày 26.2.

Bóng đá Malaysia hết hy vọng ở CAS, đối mặt điều tồi tệ nhất. AFC sắp ra án kỷ luật xử thua, giúp đội tuyển Việt Nam lấy vé dự Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

Cũng theo chuyên gia bóng đá Malaysia, mọi sự chú ý đang tập trung vào CAS (đang xử vụ kháng cáo "ở giai đoạn cuối" của 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" với kết quả phiên điều trần sẽ có vào sáng 27.2).

Trên thực tế, có một vấn đề đáng được người hâm mộ nước này nên quan tâm hơn, đó là quyết định sẽ được AFC công bố và cũng có khả năng sẽ có thêm hình phạt từ FIFA đối với FAM.

AFC trước đó đã tuyên bố rằng họ đang chờ kết quả của CAS trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào chống lại FAM, đặc biệt là liên quan đến vòng loại Asian Cup 2027. Đội tuyển Malaysia đã sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu trong các trận thắng trước đội Nepal (tỷ số 2-0) và Việt Nam (4-0).

Sau vụ việc, FIFA trước đây cũng đã hủy bỏ kết quả ba trận giao hữu quốc tế của đội tuyển Malaysia với Cape Verde, Singapore và Palestine, xử thua cùng tỷ số 0-3, vì cũng bị phát hiện đã sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện.

Do đó, AFC dự kiến sẽ áp dụng hình phạt tương tự đối với FAM liên quan đến vòng loại Asian Cup 2027 với các trận đội tuyển Malaysia gặp đội Nepal và Việt Nam, nếu quyết định của CAS không có lợi cho 7 cầu thủ nhập tịch "lậu".

Chuyên gia Zakaria Rahim tin rằng, FAM và 7 cầu thủ không thể thắng kháng cáo, vì đơn kháng cáo chỉ xin giảm án treo giò các cầu thủ và nếu có thành công, thì trên thực tế họ cũng đã phạm tội trong vụ làm giả giấy tờ. Ông cũng cho biết, AFC chắc chắn đã biết về kết quả vụ việc kháng cáo làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch và có thể chỉ đang chờ thời điểm thích hợp để công bố quyết định của mình.

Số phận của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' cùng đội tuyển Malaysia bị AFC xử thua, sẽ có vào ngày 27.2 sau phiên điều trần ở CAS kết thúc Ảnh: Ngọc Linh

"AFC có thể đã đưa ra quyết định rồi, họ chỉ chờ thời điểm công bố sau phán quyết của CAS. Nếu phán quyết của CAS là giảm nhẹ hình phạt, điều đó có nghĩa là họ vẫn phạm tội (trong vụ làm giả giấy tờ). Vì vậy, thực ra, chúng ta không thực sự lo lắng về phán quyết của CAS, điều đáng lo ngại nhất là hành động của FIFA và AFC sau phán quyết của CAS.

AFC chắc chắn sẽ tiếp bước theo FIFA hủy bỏ kết quả các trận của đội tuyển Malaysia thắng Nepal và Việt Nam, xử thua cùng tỷ số 0-3. Khi đó, đội tuyển Malaysia mất 6 điểm và tan tành giấc mơ dự Asian Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam mới là đội có vé vào vòng chung kết và trận đấu ngày 31.3 tới chỉ còn là thủ tục", chuyên gia Zakaria Rahim chia sẻ.

Ông cũng nhấn mạnh: "Mất suất dự Asian Cup 2027 chưa phải là cái giá phải trả cuối cùng của vụ bê bối bóng đá Malaysia, vì cũng có nhiều khả năng FIFA sẽ đình chỉ FAM sau vụ việc này.

Nếu bị đình chỉ, chắc chắn sẽ gây tổn hại đến toàn bộ hệ sinh thái bóng đá quốc gia. Tuy nhiên, nếu không bị đình chỉ, Malaysia nên biết ơn. Vì vậy, điều chúng ta nên lo lắng hoặc sợ hãi là các hành động tiếp theo của FIFA và AFC, và chúng ta nên ăn mừng nếu đó là kết quả tích cực".