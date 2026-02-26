World Cup có Messi và Ronaldo, liệu Neymar phải ở nhà?

Ronaldo và Messi vẫn khiến thế giới điên đảo, Neymar phải nỗ lực

Ronaldo vừa tiếp tục ghi bàn, anh cũng góp 1 kiến tạo trong trận Al Nassr thắng đội cuối bảng Al Najma SC với tỷ số 5-0 ngày 26.2, để vươn lên giành lại ngôi đầu Saudi Pro League hơn hai đội kình địch Al Ahli và Al Hilal lần lượt 2 và 3 điểm trong cuộc đua vô địch.

Ronaldo tiếp tục ghi dấu ấn ở tuổi 41, cùng Messi vẫn khiến thế giới điên đảo, trong khi Neymar đang vật lộn với chấn thương Ảnh: Reuters

Đây cũng là bàn thắng thứ 965 trong sự nghiệp của Ronaldo, một cột mốc đáng nhớ khác của danh thủ đã 41 tuổi người Bồ Đào Nha. "Cứ tiếp tục nhé!", Ronaldo viết trên tài khoản cá nhân mạng xã hội.

Điều này cho thấy, niềm vui đã trở lại với Ronaldo sau giai đoạn anh "đình công" ở CLB. Cơ hội vô địch Saudi Pro League ngày càng gần hơn. Nó cũng cho thấy ý nghĩa việc Ronaldo đang trên đường hướng tới World Cup 2026 với một trạng thái đầy hứng khởi.

Danh thủ này chắc chắn sẽ góp mặt ở đội tuyển Bồ Đào Nha trong tháng 3 tới đây để tham gia chuyến thi đấu tại Mexico gặp đội tuyển nước này ngày 28.3, và sau đó là trận gặp đội Mỹ tại Atlanta ngày 31.3.

Đây là các trận quan trọng nằm trong quá trình chuẩn bị cơ bản nhất cho World Cup 2026, thành phần tham dự cũng sẽ chiếm tỷ lệ đến 90% cơ hội góp mặt ở ngày hội bóng đá thế giới.

Tương tự Ronaldo, Messi đang khởi động mùa giải mới MLS (bóng đá nhà nghề Mỹ) trong sôi động. Danh thủ 38 tuổi người Argentina vẫn là nhân tố chủ chốt nhất của Albiceleste (biệt danh đội tuyển Argentina) trong quá trình chuẩn bị đến World Cup 2026 bảo vệ ngôi vương tại Qatar 2022.

Messi đang khởi động cho World Cup Ảnh: Reuters

Messi và đội tuyển Argentina sẽ có hai trận ở FIFA Days tháng 3, trong đó có trận tranh ngôi vô địch Finalissima (Siêu cúp liên lục địa) với đội tuyển Tây Ban Nha vào ngày 27.3 trên sân Lusail, nơi họ từng đăng quang ngôi vô địch World Cup 2022. Tiếp đó là trận giao hữu với đội chủ nhà Qatar ngày 31.3.

Các trận đấu này cũng xác định chính thức việc tham dự World Cup 2026 của Messi. Kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp và là cuối cùng của anh, Ronaldo cũng vậy. Bên cạnh đó, người ta cũng chờ xem những bước chạy của James Rodriguez (Colombia) hay thủ môn kỳ cựu Guillermo Ochoa (Mexico), trong lần cuối họ xuất hiện trên sân cỏ danh giá của bóng đá thế giới.

Neymar từng rất xứng đáng được gọi lại đội tuyển Brazil, nhưng lại lỡ hẹn vì chấn thương và nay tiếp tục ám ảnh anh trước World Cup Ảnh: Reuters

Neymar, ngôi sao và là thần tượng của người Brazil, từng được kỳ vọng sẽ góp mặt ở kỳ World Cup 2026. Nhưng rồi, khi ngày hội bóng đá càng đến gần thì cơ hội của anh lại càng hẹp đi và nay trở nên đầy mong manh.

Chấn thương liên miên, và thể chất không đáp ứng, khiến Neymar đến nay vẫn chưa tìm lại chính mình từ khi anh trở về thi đấu cho CLB Santos.

HLV Ancelotti vì thế cho đến nay, chưa có bất cứ ý định nào sẽ triệu tập tiền đạo 34 tuổi này trở lại đội tuyển Brazil để chuẩn bị cho hai trận chạy đà World Cup 2026 trong tháng 3 tới đây, gồm gặp đội tuyển Pháp và Croatia (đều tại Mỹ) lần lượt diễn ra ngày 26.3 và 31.3. Qua đó, làm dấy lên tin đồn chiến lược gia người Ý cũng sẽ bỏ rơi ngôi sao này khỏi World Cup 2026.

"World Cup sẽ không còn như xưa khi thiếu đi sự kỳ diệu của Neymar, đội tuyển Brazil cũng sẽ mất đi một vẻ đẹp hào hoa với một số 10 huyền ảo ở giữa sân. Sẽ là tiếc nuối rất lớn nếu Neymar phải ở nhà xem World Cup", báo Tây Ban Nha, Marca bày tỏ.

Mới đây, Neymar đã thi đấu trận đấu thứ hai sau ca phẫu thuật, một trận đấu mà anh bắt đầu thể hiện phong độ tốt hơn, điều này được chứng minh bằng số liệu thống kê, khi anh là cầu thủ Santos chạy nhiều thứ ba với hơn 9 kilomet.

Tuy nhiên, Neymar vẫn còn cách xa phong độ đỉnh cao, để góp mặt ở World Cup, anh cần phải nỗ lực hơn nữa.

Tất cả mọi hy vọng của Neymar hiện nay là anh cần tiếp tục quá trình cải thiện của mình cho đến tháng 5, khi đó sẽ phân tích xem liệu anh có thực sự đủ điều kiện để thi đấu ở World Cup hay không, theo Marca và thêm rằng: "HLV Ancelotti có lẽ vẫn đang theo dõi sự tiến triển của Neymar, với niềm tin sẽ cho anh cơ hội cuối".