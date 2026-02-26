Hôm nay cả thế giới chờ CAS phán quyết vụ nhập tịch lậu: FAM và Malaysia cực khó lật ngược thế cờ

CAS xem xét kỹ các bằng chứng của FIFA và đơn kháng cáo của FAM

Theo luật sư thể thao của Malaysia, Hairul Vaiyron Othman, không loại trừ khả năng vụ việc có thể được giải quyết sớm nhất ngay sau khi phiên điều trần kết thúc dự kiến vào lúc 4 giờ sáng 27.2 (giờ Việt Nam), nhưng kết quả vẫn phụ thuộc vào sự xem xét của hội đồng CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao).

Số phận của 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia và FAM, sẽ được CAS quyết định ngay hôm nay (26.2) sau phiên điều trần kết thúc Ảnh: Ngọc Linh

"Có khả năng quyết định sẽ được hoàn tất vào ngày thứ 6 tuần này (27.2). Quá trình tại CAS sẽ không chỉ phụ thuộc vào các tình tiết của vụ án mà còn phụ thuộc vào các cuộc đàm phán giữa các bên liên quan.

Tất cả những điều đó sẽ là yếu tố chính quyết định liệu kháng cáo có được chấp nhận hay không. Ngoài ra, còn có nhiều yếu tố khác mà hội đồng sẽ xem xét. Ví dụ, liệu chỉ tập trung vào việc giảm án hay xem xét các bằng chứng và lập luận khác. Điều đó không dễ dàng và có thể ảnh hưởng lớn đến FAM", luật sư Hairul Vaiyron Othman chia sẻ.

Trước ngày định đoạt ở CAS: FAM và 7 cầu thủ nhập tịch liệu có cửa thắng?

Hairul là một trong những luật sư đã đưa vụ án ra CAS, theo báo Malaysia, Berita Harian. Ông cho biết quá trình xét xử tại tòa là sự kết hợp giữa phiên tòa chính thức và đàm phán, trong đó hội đồng xét xử có thể xem xét nhiều yếu tố trước khi đưa ra phán quyết.

"Nếu hội đồng xét xử đồng ý chỉ tập trung vào việc giảm án, thì người làm đơn kháng cáo cũng phải đồng ý. Đó là một trong những khả năng có thể xảy ra. Nó không chỉ phụ thuộc vào bằng chứng mà còn phụ thuộc vào chiến lược đàm phán do cả hai bên lựa chọn. Ai biết được liệu có phán quyết đồng thuận hay không. CAS là trọng tài, vì vậy nó không chỉ là phiên tòa chính thức mà còn là đàm phán. Cơ hội luôn hiện hữu và điều này sẽ quyết định liệu bản án sẽ được giảm hay giữ nguyên", luật sư Hairul cho biết thêm.

Dư luận ở Malaysia rất bi quan trước khả năng FAM và 7 cầu thủ nhập tịch sẽ được giảm án, hoặc thắng kiện Ảnh: Ngọc Linh

Trả lời phỏng vấn báo Malaysia, Kosmo! ngày 26.2, luật sư Hairul mô tả bầu không khí tại CAS chắc chắn sẽ "căng thẳng" vì tất cả các bên liên quan sẽ đề cập đến một số tình tiết của vụ án để tự bào chữa.

"Tại CAS, bầu không khí sẽ rất khác biệt và FAM với tư cách là cơ quan chủ quản cần có chiến lược tốt nhất vì hội đồng giám khảo tại CAS rất nghiêm khắc và không khoan nhượng", ông Hairul nhấn mạnh.

"Chiến lược tốt nhất để FAM đảm bảo phán quyết có lợi cho họ và các cầu thủ là cố gắng khẳng định rằng quy trình (cấp quốc tịch) được thực hiện bình thường và không có vi phạm thủ tục nào. Chỉ là có thể có sai sót từ bên thứ ba, nhưng mọi việc đã được thực hiện minh bạch và không có ý định gian lận", luật sư Hairul dự báo.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra khả năng FAM bào chữa thành công như dự đoán trên là rất mong manh, vì lập luận của FIFA chặt chẽ và đầy đủ cơ sở. Nếu FAM và 7 cầu thủ nhập tịch kháng cáo thất bại, các hình phạt nặng hơn đang chờ đợi họ.

Trong khi đó, phần lớn dư luận ở Malaysia đều rất bi quan trước khả năng FAM và 7 cầu thủ nhập tịch sẽ được giảm án, hoặc thắng kiện. Vì khả năng phán quyết của FIFA bị đảo ngược hoàn toàn là rất thấp.

Nếu CAS không tìm thấy sai sót nghiêm trọng nào trong quy trình hoặc bằng chứng, án phạt cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ sẽ được áp dụng trở lại ngay.

Trong khi FAM sẽ đối mặt án phạt bổ sung nghiêm trọng, đội tuyển Malaysia cũng sẽ chuẩn bị đón nhận hình phạt từ AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) liên quan việc sử dụng các cầu thủ trái phép trong 2 trận gặp đội Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.