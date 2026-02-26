Diễn biến từ A đến Z vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ Malaysia trước giờ CAS phán quyết

Từ đỉnh cao hy vọng rơi xuống tận đáy, bóng đá Malaysia phải làm lại từ đầu

Báo Malaysia, Harian Metro đã đưa lại toàn bộ diễn biến sự việc nhập tịch của FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia), từ những ngày đầu tháng 3.2025. Bao gồm những tuyên bố đanh thép của các quan chức bóng đá nước này, khẳng định Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia) sẽ có từ 6 đến 7 cầu thủ nhập tịch chất lượng có gốc gác để tăng sức mạnh. Qua đó, sẽ làm thay đổi toàn bộ vị thế và bộ mặt đội tuyển, sau các màn trình diễn quá kém cỏi tại AFF Cup 2024 (bị loại ngay vòng bảng).

Dư luận bóng đá Malaysia từng hy vọng vào dàn cầu thủ nhập tịch, nhưng rồi cũng chính họ đã nghi ngờ sự trung thực và gốc gác thật sự của các cầu thủ này Ảnh: Ngọc Linh

Đội tuyển Malaysia cũng thay đổi HLV Pau Martí (tạm quyền, người Tây Ban Nha) tạm thế chỗ HLV Kim Pan-gon (Hàn Quốc, từ chức trước đó), bằng một HLV tên tuổi và được xem có tầm nhìn, ông Peter Cklamovski (người Úc).

Mục tiêu của sự thay đổi này là Harimau Malaya phải vượt qua đội tuyển Việt Nam, nhà vô địch AFF Cup, giành vé dự Asian Cup 2027. Qua đó, sẽ từng bước đưa đội tuyển Malaysia bước vào đấu trường châu lục, cạnh tranh với những đội hàng đầu và hướng đến cơ hội tìm vé dự World Cup 2030.

"Kế hoạch này từng đã mang lại hy vọng rất lớn cho người dân Malaysia, cũng như cả sự ngờ vực khi sự xuất hiện của 7 cầu thủ nhập tịch được xem là có gốc gác một cách hết sức đường đột. Không một ai biết rõ họ đến từ đâu và có gốc gác Malaysia ra sao, dù đã giúp đội nhà có chiến thắng vang dội trước đội tuyển Việt Nam với tỷ số tới 4-0, chấm dứt hơn 11 năm không thể thắng đối thủ khu vực này ở mọi giải đấu", theo Harian Metro.

Nhưng rồi, sự thật cuối cùng cũng đã bị phanh phui. Những diễn biến dưới đây cho thấy quá trình nhập tịch "lậu" và làm giả hồ sơ của FAM bị FIFA phát hiện, xử phạt và nay chỉ còn chờ phán quyết cuối cùng từ CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao) sau phiên điều trần vào ngày 27.2.

Bóng đá Malaysia cho đến nay vẫn đang đặt câu hỏi, ai là người thực sự đứng sau vụ nhập tịch gian dối khiến phải rơi vào tình thế bi đát Ảnh: Ngọc Linh

Diễn biến vụ nhập tịch "lậu" của bóng đá Malaysia

Ngày 19.3.2025: FAM đã đưa ra yêu cầu xem xét về tư cách đại diện cho Malaysia của Hector Hevel và đính kèm giấy khai sinh của ông nội cầu thủ này, có ngày 6.1.2025, cho thấy Hendrik Jan Hevel sinh ngày 3.2.1933 tại eo biển Malacca, Malaysia. Vụ việc này được đệ trình với số tham chiếu FPSD-18682.

Ngày 20.3.2025: FAM tiếp tục đưa ra yêu cầu xem xét về tư cách đại diện cho Malaysia của Gabriel Felipe Arocha cùng với giấy khai sinh của bà nội cầu thủ này, có ngày 3.1.2025, cho thấy María Belen Concepción Martin sinh ngày 17.5.1956 tại Malacca, Malaysia. Vụ việc này được đệ trình với số tham chiếu FPSD-18683.

Ngày 24.3.2025: FIFA đã gửi thư cho FAM liên quan đến trường hợp FPSD-18682 và nêu rõ rằng dựa trên thông tin được cung cấp, Hevel đáp ứng tất cả các yêu cầu liên quan và đủ điều kiện để thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia.

Ngày 6.6.2025: FAM đã nộp đơn xin công nhận tư cách thi đấu của cầu thủ Facundo Tomas Garces cùng với giấy khai sinh của ông nội anh ta, có ngày 20.1.2025, cho thấy Carlos Rogelio Garces Fernandez sinh ngày 29.5.1930 tại Penang, Malaysia (FPSD-19517).

Ngày 6.6.2025: FAM cũng đã nộp đơn cho Rodrigo Julian Holgado cùng với giấy khai sinh của ông nội anh ta, có ngày 27.6.1975, cho thấy Omar Eli Holgado Gardon sinh ngày 27.7.1932 tại George Town, Malaysia (FPSD-19518).

Ngày 6.6.2025: FAM cũng nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho Imanol Javier Machuca cùng với giấy khai sinh của bà nội anh, có ngày 29.1.2025, cho thấy Concepción Agueda Alaniz sinh ngày 16.8.1954 tại Penang (FPSD-19519).

Ngày 6.6.2025: FIFA trả lời rằng Machuca đủ điều kiện dựa trên thông tin được cung cấp (FPSD-19519).

Ngày 6.6.2025: FAM nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho Joao Vitor Brandao Figueiredo cùng với giấy khai sinh của bà nội anh, có ngày 27.3.2017, cho thấy Nair de Oliveira sinh ngày 26.9.1931 tại Johor, Malaysia (FPSD-19520).

Ngày 6.6.2025: FAM nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho Jon Irazabal Iraurgui kèm theo giấy khai sinh của ông nội anh, đề ngày 8.1.2025, ghi rõ Gregorio Irazabal y Lamiquiz sinh ngày 24.2.1928 tại Kuching, Sarawak (FPSD-19521).

Ngày 6.6.2025: FIFA phản hồi về trường hợp FPSD-19521 và tuyên bố rằng Irazabal đủ điều kiện.

Ngày 9.6.2025: FIFA gửi thư liên quan đến trường hợp FPSD-18683 và tuyên bố rằng Gabriel đủ điều kiện.

Ngày 9.6.2025: FIFA cũng xác nhận tư cách đủ điều kiện của Garces (FPSD-19517), Holgado (FPSD-19518) và Figueiredo (FPSD-19520).

Ngày 10.6.2025: Tất cả các cầu thủ liên quan đã thi đấu trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Việt Nam (Malaysia thắng 4-0). Figueiredo và Holgado ghi bàn lần lượt ở phút 49 và 59.

Ngày 11.6.2025: FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức về tư cách thi đấu của Gabriel, Holgado, Machuca, Irazabal và Hevel khi người khiếu nại cho rằng các cầu thủ này chỉ mới đến Malaysia và quá trình nhập tịch cũng như trận ra mắt quốc tế diễn ra trong một giai đoạn đáng ngờ.

Ngày 22 và 28.8.2025: Các thủ tục kỷ luật đã được mở ra đối với FAM và các cầu thủ, họ đã được thông báo qua Cổng thông tin pháp lý của FIFA và được cho thời hạn đến ngày 22.9.2025 để phản hồi.

Ngày 22.9.2025: Phản hồi chính thức được gửi và vụ việc được chuyển đến Ủy ban để quyết định vào ngày 25.9.2025.

Ngày 25.9.2025: Ủy ban kết luận vi phạm Điều 22 của Quy tắc ứng xử bóng đá (FDC) và tuyên bố FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (50.000 Franc Thụy Sĩ x 7 cầu thủ) (khoảng 11,8 tỉ đồng) trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 67,5 triệu đồng) và bị đình chỉ hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.

Ngày 3.11.2025: Ủy ban phúc thẩm bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ liên quan, và hình phạt áp dụng cho FAM và 7 cầu thủ liên quan vẫn được giữ nguyên.

Ngày 15.11.2025: FAM thông báo sẽ chờ đợi lý do bằng văn bản đầy đủ về quyết định của Ủy ban phúc thẩm FIFA trước khi hoàn tất hồ sơ để đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Ngày 18.11.2025: FIFA công bố lý do bằng văn bản đằng sau quyết định giữ nguyên hình phạt đối với FAM và 7 cầu thủ trong một báo cáo chi tiết dài 64 trang, trong đó Ủy ban Kỷ luật FIFA kết luận rằng FAM và các cầu thủ liên quan đã dựa vào giấy khai sinh giả để khẳng định mình có tổ tiên người Malaysia nhằm đủ điều kiện tham gia đội tuyển Malaysia.

Ngày 8.12.2025: FAM xác nhận đã nộp đơn kháng cáo lên CAS về hình phạt do FIFA áp đặt.

Ngày 18.12.2025: Hạn chót để FAM nộp đầy đủ hồ sơ kháng cáo bằng văn bản lên CAS.

Ngày 26.1.2026: CAS quyết định đình chỉ án phạt 12 tháng do FIFA áp đặt đối với 7 cầu thủ liên quan.

Ngày 30.1.2026: CAS thông báo rằng phiên điều trần về vụ việc sẽ diễn ra tại trụ sở CAS ở Lausanne vào ngày 26.2.

Ngày 26.2.2026: Ngày xét xử 7 cầu thủ liên quan và FAM tại CAS.

Ngày 27.2.2026: Dự kiến CAS sẽ công bố kết quả đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ.