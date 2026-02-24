Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Cầu thủ nhập tịch lậu hết đường khoác áo đội tuyển Malaysia, ngày bị xử thua Việt Nam sắp đến gần?

Thiếu Bá
Thiếu Bá
24/02/2026 00:00 GMT+7

Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli dự báo kết quả xấu cho nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, trước khi CAS ra phán quyết cuối cùng ngày 26.2. Những cầu thủ này gần như hết đường khoác áo đội tuyển quốc gia.

Lời giải thích về mặt pháp lý

Phát biểu trên tờ Harian Metro của Malaysia, luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli nói: "Theo quan điểm của tôi, nếu kháng cáo của các cầu thủ nhập tịch Malaysia và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) bác bỏ, các trận đấu mà những cầu thủ này tham gia sẽ bị hủy bỏ kết quả. Ngoài ra, CAS không có quyền cấp tư cách thi đấu cho các cầu thủ nhập tịch. Vì thế, các cầu thủ nhập tịch Malaysia thực sự không đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia ngay từ đầu".

Cầu thủ nhập tịch lậu hết đường khoác áo đội tuyển Malaysia, ngày bị xử thua Việt Nam sắp đến gần? - Ảnh 1.

Nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia khó có cơ hội quay lại đội tuyển quốc gia

Ảnh: Ngọc Linh

Nhận định này của luật sư Nik Erman Nik Roseli gần như phản ánh thực tế, bất chấp kết quả của phán quyết sắp được đưa ra bởi CAS vào ngày 26.2 tới đây ra sao, cơ hội quay trở lại đội tuyển Malaysia của nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca và Facundo Garces gần như đã khép lại.

Đội tuyển Malaysia hết đường tái sử dụng nhóm 7 cầu thủ nhập tịch?

Cũng theo nhận định này, có thể CAS sẽ không xem xét đến việc có trao tư cách cầu thủ Malaysia hợp pháp cho nhóm 7 cầu thủ có liên quan. Thay vào đó, CAS chỉ làm rõ vấn đề rằng họ có tham gia trực tiếp vào việc làm hồ sơ giả, để được nhập tịch Malaysia hay không, thông qua phiên điều trần vào ngày 26.2?

Cầu thủ nhập tịch lậu hết đường khoác áo đội tuyển Malaysia, ngày bị xử thua Việt Nam sắp đến gần? - Ảnh 2.

Ngày đội tuyển Việt Nam được xử thắng Malaysia đã đến gần?

Ảnh: Ngọc Linh

Luật sư Nik Erman Nik Roseli chia sẻ: "Nếu các cầu thủ nhập tịch Malaysia không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia, thì lệnh tạm hoãn thi hành án đang được CAS ban hành không thể trao cho các cầu thủ có liên quan tư cách (cầu thủ nhập tịch) mà họ chưa từng có".

Trước đó, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John cũng thừa nhận điều tương tự: "Lệnh tạm hoãn thi hành án từ phía CAS chỉ có phạm vi áp dụng ở cấp độ CLB. Theo chỗ tôi tìm hiểu, có một quyết định riêng, cho biết 7 cầu thủ này không được phép khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia".

Điều đó phần nào cũng phản ánh, CAS có thể sẽ không xem xét tư cách cầu thủ nhập tịch của nhóm 7 người có liên quan, việc đội tuyển Malaysia và FAM chính thức bị tuyên bố sai phạm chỉ còn là vấn đề thời gian. Việc đội bóng có biệt danh Harimau Malaya bị xử thua đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 có lẽ cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.

