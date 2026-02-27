Nóng: CAS bất ngờ 'lùi giờ G' vụ FAM kiện FIFA, hoãn phán quyết vì cần thêm thời gian

CAS quyết định hoãn vào phút chót

Theo báo Harian Metro, thông tin từ CAS đã chính thức khép lại làn sóng suy đoán về một phán quyết sớm ngay sau phiên điều trần. Thay vào đó, hội đồng xét xử xác nhận cần thêm thời gian để thảo luận nội bộ và rà soát toàn bộ hồ sơ.

Phát ngôn viên truyền thông của CAS, bà Vanessa Tracey, cho biết: "Hội đồng xét xử của CAS đã thực hiện phiên điều trần như kế hoạch (ngày 26.2 như công bố), nhưng chưa thể đưa ra kết luận ngay lập tức. Tôi không thể đưa ra khung thời gian chính xác, nhưng quyết định sơ bộ – chưa bao gồm đầy đủ lý do dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới".

Trong khi đó, theo nhà báo Zulhelmi Zainal Azam của Atro Arena - người theo dõi sát sao vụ việc cũng tiết lộ tương tự: "Sau phiên điều trần ngày 26.2, quyết định về đơn kháng cáo của 7 cầu thủ nhập tịch tại CAS dự kiến sẽ được đưa ra vào tuần tới".

Kết quả cuối cùng vẫn chưa được CAS công bố ẢNH: NGỌC LINH

Đáng chú ý, bà Vanessa Tracey phân tích, CAS nhấn mạnh tính chất đặc biệt quan trọng của vụ việc, do đó mọi bước đi đều phải đảm bảo tính chính xác và minh bạch. Ngay khi có kết luận sơ bộ, một thông cáo báo chí sẽ được phát hành để cập nhật cho công chúng.

Sau đó, bản án đầy đủ với các lập luận pháp lý chi tiết sẽ tiếp tục được hoàn thiện và gửi tới các bên liên quan. Trong trường hợp không có yêu cầu bảo mật, toàn văn quyết định sẽ được công bố công khai.

Cũng theo bà Vanessa Tracey, nguyên nhân khiến CAS cần thêm thời gian được cho là xuất phát từ độ phức tạp của vụ kiện, khi liên quan đến quy định về tư cách thi đấu – một trong những vấn đề nhạy cảm nhất trong hệ thống quản lý bóng đá toàn cầu.

Trước đó, FIFA đã áp án treo giò 12 tháng cùng các hình phạt tài chính đối với 7 cầu thủ nhập tịch lẫn FAM do vi phạm quy định về điều kiện thi đấu. Nhóm cầu thủ được FIFA xác định vi phạm gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Harian Metro nhận xét: "Đây đều là những nhân tố trong kế hoạch tương lai của đội tuyển quốc gia Malaysia, đồng thời có kinh nghiệm thi đấu ở nhiều môi trường khác nhau. Chính vì vậy, án phạt không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân cầu thủ mà còn tác động trực tiếp đến sức mạnh của đội tuyển Malaysia. Ngoài ra, mọi phán quyết của CAS đều có thể tác động trực tiếp đến tương lai của bóng đá Malaysia, nên CAS cần rất thận trọng".