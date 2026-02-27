Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bê bối nhập tịch Malaysia: CAS lùi giờ ra phán quyết, sẽ có vào tuần tới
Video Thể thao

Bê bối nhập tịch Malaysia: CAS lùi giờ ra phán quyết, sẽ có vào tuần tới

Hồ Hiền
Hồ Hiền
27/02/2026 07:48 GMT+7

Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) xác nhận hội đồng trọng tài đã bắt đầu thảo luận về đơn kháng cáo liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch. Phán quyết cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra vào tuần tới.

Theo báo New Straits Times, tối 27.2 (theo giờ địa phương), người phát ngôn của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) xác nhận hội đồng trọng tài đã bắt đầu thảo luận về đơn kháng cáo liên quan bê bối nhập tịch cầu thủ của bóng đá Malaysia, nhưng cần thêm thời gian để xem xét toàn bộ lập luận từ các bên.

Đại diện CAS cho biết: "Phán quyết điều hành (không kèm lập luận chi tiết) sẽ không có ngay. Chúng tôi dự kiến công bố vào tuần tới". Do tính chất "nóng" của vụ việc, một thông cáo báo chí chính thức sẽ được phát đi khi có kết quả.

Bê bối nhập tịch Malaysia: CAS lùi giờ ra phán quyết, sẽ có vào tuần tới

Mọi chuyện bắt đầu từ đầu năm 2025, khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi hồ sơ lên FIFA xin xác nhận tư cách thi đấu cho 7 cầu thủ nhập tịch, là: Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Facundo Garces và Imanol Machuca.

Ban đầu, FIFA chấp thuận dựa trên các giấy khai sinh được cho là chứng minh họ có gốc gác Malaysia.

Tuy nhiên, làn sóng khiếu nại nhanh chóng xuất hiện, cáo buộc rằng một số giấy tờ đã bị làm giả và một số cầu thủ chỉ mới đặt chân đến Malaysia không lâu trước khi khoác áo đội tuyển quốc gia.

Theo CAS, phán quyết sắp công bố chỉ là quyết định điều hành, chưa bao gồm phần phân tích pháp lý chi tiết. Bản án đầy đủ sẽ được ban hành sau và có thể được công khai nếu các bên không yêu cầu bảo mật.

Tin liên quan

HLV Peter Cklamovski: ‘Đội tuyển Malaysia đến Asian Cup với tâm thế vô địch’

HLV Peter Cklamovski: ‘Đội tuyển Malaysia đến Asian Cup với tâm thế vô địch’

HLV Peter Cklamovski khẳng định mục tiêu lớn nhất của ông là giúp bóng đá Malaysia phát triển bền vững, bất chấp những tranh cãi quanh 7 cầu thủ nhập tịch đang chờ phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

CAS sắp ra phán quyết vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, quyết định có thể xuất hiện rạng sáng

Khám phá thêm chủ đề

CAS bê bối nhập tịch tòa trọng tài thể thao FIFA FAM bóng đá Malaysia Liên đoàn Bóng đá Malaysia Nhập tịch nhập tịch cầu thủ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận