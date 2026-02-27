Theo báo New Straits Times, tối 27.2 (theo giờ địa phương), người phát ngôn của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) xác nhận hội đồng trọng tài đã bắt đầu thảo luận về đơn kháng cáo liên quan bê bối nhập tịch cầu thủ của bóng đá Malaysia, nhưng cần thêm thời gian để xem xét toàn bộ lập luận từ các bên.

Đại diện CAS cho biết: "Phán quyết điều hành (không kèm lập luận chi tiết) sẽ không có ngay. Chúng tôi dự kiến công bố vào tuần tới". Do tính chất "nóng" của vụ việc, một thông cáo báo chí chính thức sẽ được phát đi khi có kết quả.

Bê bối nhập tịch Malaysia: CAS lùi giờ ra phán quyết, sẽ có vào tuần tới

Mọi chuyện bắt đầu từ đầu năm 2025, khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi hồ sơ lên FIFA xin xác nhận tư cách thi đấu cho 7 cầu thủ nhập tịch, là: Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Facundo Garces và Imanol Machuca.

Ban đầu, FIFA chấp thuận dựa trên các giấy khai sinh được cho là chứng minh họ có gốc gác Malaysia.

Tuy nhiên, làn sóng khiếu nại nhanh chóng xuất hiện, cáo buộc rằng một số giấy tờ đã bị làm giả và một số cầu thủ chỉ mới đặt chân đến Malaysia không lâu trước khi khoác áo đội tuyển quốc gia.

Theo CAS, phán quyết sắp công bố chỉ là quyết định điều hành, chưa bao gồm phần phân tích pháp lý chi tiết. Bản án đầy đủ sẽ được ban hành sau và có thể được công khai nếu các bên không yêu cầu bảo mật.