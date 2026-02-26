Giữa nhiều luồng ý kiến xoay quanh trận vòng loại Asian Cup sắp tới gặp đội tuyển Việt Nam và vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch bị treo giò, trả lời Timesport, HLV Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia cho biết ông không chỉ nhìn vào những vấn đề trước mắt.

Trong cuộc phỏng vấn với Timesport, chiến lược gia người Úc nhấn mạnh: "Ở đây còn có một bức tranh lớn hơn".

"Tôi phải thi đấu cho hiện tại, nhưng cũng phải làm điều đúng đắn cho đất nước và lên kế hoạch cho tương lai. Một số cầu thủ trẻ sẽ vào đội và tạo áp lực lên vị trí đá chính, trong khi các cầu thủ giàu kinh nghiệm sẽ bị thách thức phải nâng cao trình độ. Đó là cách chúng tôi cùng nhau phát triển". Theo ông Cklamovski, tinh thần thủ lĩnh không nằm ở 1 cá nhân.

HLV Peter Cklamovski: ‘Đội tuyển Malaysia đến Asian Cup với tâm thế vô địch’

"Ai cũng là đội trưởng, ai cũng là thủ lĩnh. Không chỉ một người… điều đó phải đến từ tất cả mọi người. Tư duy đó thúc đẩy tập thể, tạo ra tính cạnh tranh và truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo".

Ông cũng cho rằng sự phát triển không chỉ dừng ở đội tuyển mà phải mở rộng ra toàn bộ hệ sinh thái bóng đá.

"Mặt sân tốt hơn, cơ sở tập luyện tốt hơn và các sân vận động tốt hơn không chỉ mang lại lợi ích cho đội tuyển quốc gia. Chúng nâng tầm giải đấu, cải thiện trải nghiệm của người hâm mộ, thu hút nhà tài trợ và phát triển bóng đá. Khi điều kiện tốt hơn, sản phẩm sẽ tốt hơn và tất cả đều được hưởng lợi".

Ngay cả khi 7 cầu thủ nhập tịch đang chờ phán quyết cuối cùng từ CAS, HLV Cklamovski vẫn giữ sự lạc quan. Nhóm cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng vì làm giả tài liệu.

"Tôi sống trong vùng đất của hy vọng. Nếu các cầu thủ trở lại, họ sẽ tiếp tục là một phần của đội hình và đóng góp cho sự phát triển của đội tuyển hướng tới năm 2026. Tâm thế của chúng tôi là đến Asian Cup để vô địch, và đó là điều thúc đẩy chúng tôi mỗi ngày", ông chia sẻ.

HLV này cho biết ông vận hành quy trình tuyển chọn có cấu trúc rõ ràng, dựa trên phong độ và dữ liệu.

"Tôi theo dõi phong độ, thu thập dữ liệu và xây dựng tính cạnh tranh trong đội. Các cầu thủ biết rằng họ phải chiến đấu cho vị trí của mình và điều đó thúc đẩy hiệu suất. Đó là cùng nhau chiến thắng, cùng nhau phát triển và cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai.

"Mục tiêu của tôi là khi kết thúc thời gian làm việc tại đây, tôi sẽ rời đi và để lại bóng đá Malaysia ở một vị thế tốt hơn", ông nói.