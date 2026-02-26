Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
HLV Peter Cklamovski: ‘Đội tuyển Malaysia đến Asian Cup với tâm thế vô địch’
Video Thể thao

HLV Peter Cklamovski: ‘Đội tuyển Malaysia đến Asian Cup với tâm thế vô địch’

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
26/02/2026 11:57 GMT+7

HLV Peter Cklamovski khẳng định mục tiêu lớn nhất của ông là giúp bóng đá Malaysia phát triển bền vững, bất chấp những tranh cãi quanh 7 cầu thủ nhập tịch đang chờ phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Giữa nhiều luồng ý kiến xoay quanh trận vòng loại Asian Cup sắp tới gặp đội tuyển Việt Nam và vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch bị treo giò, trả lời Timesport, HLV Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia cho biết ông không chỉ nhìn vào những vấn đề trước mắt.

Trong cuộc phỏng vấn với Timesport, chiến lược gia người Úc nhấn mạnh: "Ở đây còn có một bức tranh lớn hơn".

"Tôi phải thi đấu cho hiện tại, nhưng cũng phải làm điều đúng đắn cho đất nước và lên kế hoạch cho tương lai. Một số cầu thủ trẻ sẽ vào đội và tạo áp lực lên vị trí đá chính, trong khi các cầu thủ giàu kinh nghiệm sẽ bị thách thức phải nâng cao trình độ. Đó là cách chúng tôi cùng nhau phát triển". Theo ông Cklamovski, tinh thần thủ lĩnh không nằm ở 1 cá nhân.

HLV Peter Cklamovski: ‘Đội tuyển Malaysia đến Asian Cup với tâm thế vô địch’

"Ai cũng là đội trưởng, ai cũng là thủ lĩnh. Không chỉ một người… điều đó phải đến từ tất cả mọi người. Tư duy đó thúc đẩy tập thể, tạo ra tính cạnh tranh và truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo".

Ông cũng cho rằng sự phát triển không chỉ dừng ở đội tuyển mà phải mở rộng ra toàn bộ hệ sinh thái bóng đá.

"Mặt sân tốt hơn, cơ sở tập luyện tốt hơn và các sân vận động tốt hơn không chỉ mang lại lợi ích cho đội tuyển quốc gia. Chúng nâng tầm giải đấu, cải thiện trải nghiệm của người hâm mộ, thu hút nhà tài trợ và phát triển bóng đá. Khi điều kiện tốt hơn, sản phẩm sẽ tốt hơn và tất cả đều được hưởng lợi".

Ngay cả khi 7 cầu thủ nhập tịch đang chờ phán quyết cuối cùng từ CAS, HLV Cklamovski vẫn giữ sự lạc quan. Nhóm cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng vì làm giả tài liệu.

"Tôi sống trong vùng đất của hy vọng. Nếu các cầu thủ trở lại, họ sẽ tiếp tục là một phần của đội hình và đóng góp cho sự phát triển của đội tuyển hướng tới năm 2026. Tâm thế của chúng tôi là đến Asian Cup để vô địch, và đó là điều thúc đẩy chúng tôi mỗi ngày", ông chia sẻ.

HLV này cho biết ông vận hành quy trình tuyển chọn có cấu trúc rõ ràng, dựa trên phong độ và dữ liệu.

"Tôi theo dõi phong độ, thu thập dữ liệu và xây dựng tính cạnh tranh trong đội. Các cầu thủ biết rằng họ phải chiến đấu cho vị trí của mình và điều đó thúc đẩy hiệu suất. Đó là cùng nhau chiến thắng, cùng nhau phát triển và cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai.

"Mục tiêu của tôi là khi kết thúc thời gian làm việc tại đây, tôi sẽ rời đi và để lại bóng đá Malaysia ở một vị thế tốt hơn", ông nói.

Tin liên quan

Mexico trấn an về an ninh World Cup 2026 sau làn sóng bạo lực vì cái chết của trùm ma túy

Mexico trấn an về an ninh World Cup 2026 sau làn sóng bạo lực vì cái chết của trùm ma túy

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định không có rủi ro cho người hâm mộ đến World Cup 2026, dù bạo lực bùng phát sau khi quân đội tiêu diệt trùm ma túy khét tiếng El Mencho.

Highlight CLB Thể Công Viettel 1-0 CLB Nam Định: Đương kim vô địch đua trụ hạng

Highlight CLB Thanh Hóa 1-3 CLB CAHN: Siêu phẩm sút xa của Đoàn Văn Hậu

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển Malaysia HLV Peter Cklamovski Asian Cup CAS Tuyên án
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận