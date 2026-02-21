Mỹ điều thêm hàng chục chiến đấu cơ đến Jordan để chuẩn bị tấn công Iran?

Hình ảnh vệ tinh được chụp hôm 20.2 cho thấy hơn 60 máy bay tấn công của Mỹ đang đậu tại căn cứ nói trên, được gọi là Muwaffaq Salti, gần gấp 3 lần số lượng máy bay phản lực thường trực ở đó, theo tờ The New York Times.

Hình ảnh vệ tinh được chụp ngày 20.2 cho thấy máy bay chiến đấu ở bên trái và phía trên tại một căn cứ quân sự ở Jordan Ảnh: Chụp màn hình The New York Times

Ngoài ra có ít nhất 68 máy bay vận tải đã hạ cánh xuống căn cứ Muwaffaq Salti kể từ ngày 15.2, theo The New York Times dẫn dữ liệu theo dõi chuyến bay. Nhiều máy bay chiến đấu khác có thể đang đậu dưới các hầm chứa.

Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy nhiều máy bay hiện đại hơn, trong đó có cả máy bay tàng hình F-35, so với các máy bay thường thấy ở căn cứ Muwaffaq Salti. Một số máy bay không người lái và trực thăng cũng được nhìn thấy. Binh sĩ cũng đã lắp đặt hệ thống phòng không mới để bảo vệ căn cứ trước tên lửa của Iran.

Một số quan chức Jordan, yêu cầu giấu tên, cho hay máy bay và thiết bị của Mỹ được triển khai tại căn cứ Muwaffaq Saltinhư một phần của thỏa thuận quốc phòng với Mỹ.

Những thay đổi tại căn cứ ở Jordan là một phần của việc tăng cường quân sự quy mô lớn của Mỹ trên khắp khu vực, diễn ra trong bối cảnh có các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Hôm 20.2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng ông đang cân nhắc một cuộc tấn công quân sự hạn chế để gây áp lực buộc Iran đạt được thỏa thuận. Trước đó vào ngày 19.2, ông Trump nói rằng Iran có từ 10-15 ngày để đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của mình, nếu không "những điều thực sự tồi tệ" sẽ xảy ra.

Anh từ chối cho Mỹ dùng căn cứ không kích Iran

Trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về một cuộc tấn công quân sự tiềm tàng của Mỹ vào Iran, hàng trăm binh sĩ Mỹ đã được sơ tán khỏi các căn cứ của Mỹ ở Qatar và Bahrain, theo The New York Times ngày 20.2 dẫn lời một số quan chức Lầu Năm Góc.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 20.2 nói rằng dự thảo thỏa thuận hạt nhân tiềm năng giữa Tehran và Washington có thể sẽ được đưa ra trong vòng 2-3 ngày tới, và sau đó, hai bên "có thể cần thêm một vòng thảo luận nữa trước khi bắt đầu hướng tới một kết luận tốt đẹp".

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Đài MSNBC, ông Araghchi nói rằng Iran sẵn sàng cho cả chiến tranh lẫn hòa bình.