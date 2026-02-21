Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ điều thêm hàng chục chiến đấu cơ đến Jordan để chuẩn bị tấn công Iran?

Văn Khoa
Văn Khoa
21/02/2026 17:42 GMT+7

Hình ảnh vệ tinh mới và dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy một căn cứ ở miền trung Jordan đã trở thành trung tâm quan trọng cho kế hoạch tấn công tiềm tàng của quân đội Mỹ nhắm vào Iran, theo The New York Times.

Hình ảnh vệ tinh được chụp hôm 20.2 cho thấy hơn 60 máy bay tấn công của Mỹ đang đậu tại căn cứ nói trên, được gọi là Muwaffaq Salti, gần gấp 3 lần số lượng máy bay phản lực thường trực ở đó, theo tờ The New York Times.

Mỹ điều thêm hàng chục chiến đấu cơ đến Jordan để chuẩn bị tấn công Iran?- Ảnh 1.

Hình ảnh vệ tinh được chụp ngày 20.2 cho thấy máy bay chiến đấu ở bên trái và phía trên tại một căn cứ quân sự ở Jordan

Ảnh: Chụp màn hình The New York Times

Ngoài ra có ít nhất 68 máy bay vận tải đã hạ cánh xuống căn cứ Muwaffaq Salti kể từ ngày 15.2, theo The New York Times dẫn dữ liệu theo dõi chuyến bay. Nhiều máy bay chiến đấu khác có thể đang đậu dưới các hầm chứa.

Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy nhiều máy bay hiện đại hơn, trong đó có cả máy bay tàng hình F-35, so với các máy bay thường thấy ở căn cứ Muwaffaq Salti. Một số máy bay không người lái và trực thăng cũng được nhìn thấy. Binh sĩ cũng đã lắp đặt hệ thống phòng không mới để bảo vệ căn cứ trước tên lửa của Iran.

Một số quan chức Jordan, yêu cầu giấu tên, cho hay máy bay và thiết bị của Mỹ được triển khai tại căn cứ Muwaffaq Saltinhư một phần của thỏa thuận quốc phòng với Mỹ.

Những thay đổi tại căn cứ ở Jordan là một phần của việc tăng cường quân sự quy mô lớn của Mỹ trên khắp khu vực, diễn ra trong bối cảnh có các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Hôm 20.2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng ông đang cân nhắc một cuộc tấn công quân sự hạn chế để gây áp lực buộc Iran đạt được thỏa thuận. Trước đó vào ngày 19.2, ông Trump nói rằng Iran có từ 10-15 ngày để đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của mình, nếu không "những điều thực sự tồi tệ" sẽ xảy ra.

Anh từ chối cho Mỹ dùng căn cứ không kích Iran

Trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về một cuộc tấn công quân sự tiềm tàng của Mỹ vào Iran, hàng trăm binh sĩ Mỹ đã được sơ tán khỏi các căn cứ của Mỹ ở Qatar và Bahrain, theo The New York Times ngày 20.2 dẫn lời một số quan chức Lầu Năm Góc.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 20.2 nói rằng dự thảo thỏa thuận hạt nhân tiềm năng giữa Tehran và Washington có thể sẽ được đưa ra trong vòng 2-3 ngày tới, và sau đó, hai bên "có thể cần thêm một vòng thảo luận nữa trước khi bắt đầu hướng tới một kết luận tốt đẹp".

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Đài MSNBC, ông Araghchi nói rằng Iran sẵn sàng cho cả chiến tranh lẫn hòa bình.

Tin liên quan

Anh từ chối cho Mỹ dùng căn cứ không kích Iran

Anh từ chối cho Mỹ dùng căn cứ không kích Iran

Thủ tướng Anh Keir Starmer được cho là đã bác đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cho phép lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ không quân của Anh trong trường hợp tiến hành tấn công phủ đầu Iran.

Iran nêu lằn ranh đỏ sau cảnh báo của ông Trump

Tổng thống Iran xin lỗi vì những người bị ảnh hưởng bởi biểu tình

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Iran chiến đấu cơ tấn công
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận