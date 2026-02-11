Tổng thống Iran xin lỗi vì những người bị ảnh hưởng bởi biểu tình

Trong bài phát biểu ngày 11.2, Tổng thống Iran nói rằng ông hiểu "nỗi đau buồn sâu sắc" của người dân trong đợt biểu tình và trấn áp, theo AP. "Chúng tôi thấy xấu hổ trước người dân và chúng tôi bắt buộc phải hỗ trợ tất cả những người bị thiệt hại trong những sự việc này. Chúng tôi không mong muốn đối đầu với người dân", ông Pezeshkian.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Tehran hôm 31.1 ẢNH: REUTERS

Các cuộc biểu tình ôn hòa tại Iran nổ ra vào cuối tháng 12.2025 vì chi phí sống leo thang. Sau đó, căng thẳng dâng cao khiến hàng ngàn người thiệt mạng. Chính quyền Iran thừa nhận có 3.117 người thiệt mạng trong biểu tình, hầu hết được cho là thành viên lực lượng an ninh và người vô tội.

Đợt biểu tình đã khiến quan hệ Mỹ - Iran thêm căng thẳng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa hành động quân sự nếu có thêm người biểu tình thiệt mạng hoặc chính quyền Iran tiến hành các vụ hành hình.

Hai bên đã ngồi lại đàm phán tại Oman vào tuần trước nhằm đạt thỏa thuận hạt nhân. Trong bài phát biểu ngày 11.2, nhân kỷ niệm cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh Tehran không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân và sẵn sàng cho bất kỳ cuộc xác minh nào.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã không thể thị sát và kiểm tra các cơ sở hạt nhân của Iran trong nhiều tháng qua. Bên cạnh đó, ông Pezeshkian nói sẽ không chấp nhận những yêu cầu quá đáng đối với chương trình hạt nhân.

Ông Trump tính điều tàu sân bay thứ hai sang Trung Đông, cảnh báo Iran

Trả lời phỏng vấn đài RT, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng Tehran vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người Mỹ. "Lần gần nhất chúng tôi đàm phán, vào tháng 6 (năm 2025) rồi, chúng tôi đang ở giữa quá trình đàm phán thì họ quyết định tấn công chúng tôi và đó là kinh nghiệm rất tồi tệ cho chúng tôi. Chúng tôi cần đảm bảo tình huống đó không lặp lại và điều này hầu như phụ thuộc vào Mỹ", ông Araghchi nói.

Tổng thống Trump nói có thể điều tàu sân bay thứ hai đến Trung Đông và cảnh báo sẽ hành động rất cứng rắn nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận.