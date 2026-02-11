Ông Trump tính điều tàu sân bay thứ hai sang Trung Đông, cảnh báo Iran

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Israel ngày 10.2, Tổng thống Trump cho biết đang cân nhắc điều tàu sân bay thứ hai sang Trung Đông, dù Mỹ và Iran đang chuẩn bị tiếp tục đàm phán để tránh xung đột, theo Reuters.

Máy bay chiến đấu hoạt động trên tàu sân bay SS Abraham Lincoln tại biển Ả Rập ngày 7.2 ẢNH: AFP

"Chúng tôi có một hạm đội đang tiến về đó và một hạm đội khác có thể xuất hành. Hoặc là chúng tôi đạt thỏa thuận, hoặc chúng tôi sẽ phải làm điều gì đó rất cứng rắn như lần trước", ông Trump nói, nhắc đến đợt không kích các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6.2025.

Hiện tại, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hiện diện tại khu vực. Tàu sân bay USS George Washington đang hoạt động tại châu Á, trong khi tàu USS George H.W. Bush ở bờ đông Mỹ. Đây là hai ứng viên tiềm năng nhất có thể được triển khai nhưng sẽ cần ít nhất một tuần mới đến được Trung Đông, theo các quan chức Mỹ. Mặt khác, Lầu Năm Góc cũng có thể triển khai tàu USS Gerald Ford từ Caribbean.

Tờ The Wall Street Journal dẫn lời quan chức Mỹ cho rằng Nhà Trắng đã thảo luận việc bắt tàu dầu Iran để gây sức ép nhưng lo ngại bị đáp trả và ảnh hưởng thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Tàu sân bay USS Gerald Ford tại Caribbean hồi tháng 12.2025 ẢNH: AFP

Tuần trước, Mỹ và Iran đã đàm phán lần đầu tại Muscat (Oman). Cả hai bên đều đánh giá tích cực về cuộc gặp nhưng cũng không quên lặp lại những lằn ranh đỏ. Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng cuộc gặp đó giúp Tehran đánh giá độ nghiêm túc của Mỹ trong đàm phán.

Ngoài thỏa thuận "không phải bàn cãi" về chương trình hạt nhân, ông Trump còn muốn giải quyết chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Tuy nhiên, Iran khẳng định chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích dân sự và nhấn mạnh quyền làm giàu uranium. Bên cạnh đó, quốc gia này cũng tuyên bố chương trình tên lửa là không thể đàm phán.

Thời gian và địa điểm cho vòng đàm phán kế tiếp chưa được công bố nhưng Cố vấn Ali Larijani của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã đến Oman trong ngày 10.2. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết chuyến thăm được lên lịch trước và ông Larijani sẽ sang Qatar tiếp đó.