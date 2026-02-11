Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump tính điều tàu sân bay thứ hai sang Trung Đông, cảnh báo Iran

Vi Trân
Vi Trân
11/02/2026 07:04 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hé lộ có thể điều thêm một tàu sân bay đến gần Iran và cảnh báo rằng Washington sẽ hành động rất cứng rắn nếu không đạt thỏa thuận hạt nhân.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Israel ngày 10.2, Tổng thống Trump cho biết đang cân nhắc điều tàu sân bay thứ hai sang Trung Đông, dù Mỹ và Iran đang chuẩn bị tiếp tục đàm phán để tránh xung đột, theo Reuters.

Trump cân nhắc điều tàu sân bay thứ hai sang Trung Đông cảnh báo Iran - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu hoạt động trên tàu sân bay SS Abraham Lincoln tại biển Ả Rập ngày 7.2

ẢNH: AFP

"Chúng tôi có một hạm đội đang tiến về đó và một hạm đội khác có thể xuất hành. Hoặc là chúng tôi đạt thỏa thuận, hoặc chúng tôi sẽ phải làm điều gì đó rất cứng rắn như lần trước", ông Trump nói, nhắc đến đợt không kích các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6.2025.

Hiện tại, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hiện diện tại khu vực. Tàu sân bay USS George Washington đang hoạt động tại châu Á, trong khi tàu USS George H.W. Bush ở bờ đông Mỹ. Đây là hai ứng viên tiềm năng nhất có thể được triển khai nhưng sẽ cần ít nhất một tuần mới đến được Trung Đông, theo các quan chức Mỹ. Mặt khác, Lầu Năm Góc cũng có thể triển khai tàu USS Gerald Ford từ Caribbean.

Tờ The Wall Street Journal dẫn lời quan chức Mỹ cho rằng Nhà Trắng đã thảo luận việc bắt tàu dầu Iran để gây sức ép nhưng lo ngại bị đáp trả và ảnh hưởng thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Trump cân nhắc điều tàu sân bay thứ hai sang Trung Đông cảnh báo Iran - Ảnh 2.

Tàu sân bay USS Gerald Ford tại Caribbean hồi tháng 12.2025

ẢNH: AFP

Tuần trước, Mỹ và Iran đã đàm phán lần đầu tại Muscat (Oman). Cả hai bên đều đánh giá tích cực về cuộc gặp nhưng cũng không quên lặp lại những lằn ranh đỏ. Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng cuộc gặp đó giúp Tehran đánh giá độ nghiêm túc của Mỹ trong đàm phán.

Ngoài thỏa thuận "không phải bàn cãi" về chương trình hạt nhân, ông Trump còn muốn giải quyết chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Tuy nhiên, Iran khẳng định chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích dân sự và nhấn mạnh quyền làm giàu uranium. Bên cạnh đó, quốc gia này cũng tuyên bố chương trình tên lửa là không thể đàm phán.

Thời gian và địa điểm cho vòng đàm phán kế tiếp chưa được công bố nhưng Cố vấn Ali Larijani của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã đến Oman trong ngày 10.2. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết chuyến thăm được lên lịch trước và ông Larijani sẽ sang Qatar tiếp đó.

Tin liên quan

Iran tung cảnh báo trước khi Thủ tướng Israel đến Mỹ

Iran tung cảnh báo trước khi Thủ tướng Israel đến Mỹ

Iran nói rõ rằng nước này đàm phán với Mỹ, đồng thời lo ngại Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến Mỹ sẽ gây ảnh hưởng bất lợi cho khu vực.

Mỹ - Iran 'nắn gân' nhau giữa đàm phán

Đặc phái viên Mỹ thăm tàu sân bay, Iran lặp lại cảnh báo

Khám phá thêm chủ đề

Tàu sân bay Trump Mỹ Iran Trung Đông đàm phán hạt nhân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận