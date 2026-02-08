Đặc phái viên Mỹ thăm tàu sân bay, Iran lặp lại cảnh báo

Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 8.2 đăng thông báo cho biết tư lệnh Brad Cooper đã lên thăm tàu sân bay USS Abraham Lincoln khi con tàu di chuyển qua biển Ả rập trong đợt triển khai được lên lịch. Đi cùng đô đốc Cooper là Đặc phái viên Mỹ về các sứ mệnh hòa bình Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump.

Đô đốc Brad Cooper, Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln ẢNH: TÀI KHOẢN X @SEPeaceMissions

Trong bài đăng riêng trên X, ông Witkoff cho biết đã gặp những binh sĩ dũng cảm đã "giúp chúng ta an toàn và duy trì thông điệp hòa bình thông qua sức mạnh của Tổng thống Trump". Ông cho hay đã nói chuyện với phi công đã bắn hạ máy bay không người lái Iran khi thiết bị này tiếp cận tàu sân bay với ý đồ chưa rõ.

Chuyến thăm diễn ra sau khi ông Witkoff và ông Kushner gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Oman vào ngày 6.2 để đàm phán trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, trong đó Tổng thống Trump đe dọa tấn công Tehran.

Đó là cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai bên từ khi cuộc đối thoại hạt nhân đổ vỡ vào năm 2025, sau cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran. Khi đó, Mỹ đã tham gia ném bom các cơ sở hạt nhân Iran.

Ông Araghchi và Tổng thống Trump gọi cuộc đối thoại tại Oman là khởi đầu tốt. Nhà ngoại giao kỳ vọng hai bên sẽ sớm khôi phục đàm phán nhưng cũng nhắc lại lằn ranh đỏ của Iran.

Trả lời phòng vấn Al Jazeera ngày 7.2, ông Araghchi cho biết chương trình tên lửa Iran không được đàm phán tại Oman và gọi đó là lằn ranh đỏ. Về việc làm giàu nguyên liệu hạt nhân, ông Araghchi khẳng định đây là quyền không thể tách rời của Iran và phải được tiếp tục. Đồng thời, ông Araghchi cảnh báo nếu Iran lại bị tấn công, "chúng tôi sẽ tấn công các căn cứ của họ tại khu vực".