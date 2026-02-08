Mỹ gia tăng sức ép lên Iran sau đàm phán

Sắc lệnh mới, có hiệu lực từ ngày 7.2, thiết lập một quy trình để chính quyền của Tổng thống Trump áp thuế đối với hàng hóa từ những quốc gia vẫn còn có giao dịch với Iran. Mức thuế sẽ do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio quyết định, dù sắc lệnh gợi ý rằng đó có thể là 25%, mức do ông Trump đề cập lần đầu tiên vào giữa tháng trước. Thuế quan sẽ ảnh hưởng đến thương mại giữa Iran với một số quốc gia, trong đó có Nga, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6.2 thông báo các lệnh cấm vận mới nhằm hạn chế xuất khẩu dầu mỏ của Iran, theo AFP. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott nói Iran sử dụng doanh thu từ dầu mỏ để "tài trợ cho các hoạt động gây bất ổn trên thế giới và tăng cường đàn áp bên trong Iran". Ông Pigott còn nói rằng Tổng thống Trump cam kết giảm mạnh xuất khẩu dầu mỏ bất hợp pháp của Iran trong "chiến dịch gây áp lực tối đa" của chính quyền Mỹ.

Theo lệnh cấm vận mới, Mỹ sẽ ra lệnh chặn mọi giao dịch với 14 tàu được cho là vận chuyển dầu của Iran, trong đó có những tàu mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và UAE. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo cấm vận 15 thực thể và 2 cá nhân liên quan.

Mỹ có động thái mới ngay sau khi kết thúc đàm phán với Iran

Đến chiều 7.2 chưa có thông tin về phản ứng của Tehran đối với những động thái mới của Washington, được công bố sau khi hai bên kết thúc cuộc đàm phán gián tiếp ở Oman về chương trình hạt nhân của Iran hôm 6.2. Đây là cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Mỹ tham gia cuộc chiến giữa Israel và Iran trong tháng 6.2025 bằng cách tấn công vào 3 địa điểm hạt nhân ở Iran.

"Chúng tôi cũng đã có những cuộc đàm phán rất tốt về Iran", Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một trên đường đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida (Mỹ). Ông Trump cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ gặp lại nhau vào đầu tuần tới".

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araqchi hôm 6.2 nói rằng cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ do Oman làm trung gian đã có một "khởi đầu tốt" và sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, ông Araqchi nhấn mạnh sau cuộc đàm phán rằng "bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng đòi hỏi phải kiềm chế đe dọa và gây áp lực", và Tehran "chỉ thảo luận về vấn đề hạt nhân của mình... không thảo luận bất kỳ vấn đề nào khác với Mỹ", theo Reuters.

Tuy cả hai bên đều bày tỏ sẵn sàng nối lại đàm phán về tranh chấp hạt nhân kéo dài giữa Tehran và phương Tây, Washington muốn mở rộng các cuộc đàm phán sang vấn đề tên lửa đạn đạo của Iran, việc hỗ trợ các nhóm vũ trang trong khu vực và "việc đối xử người dân của chính họ", theo Ngoại trưởng Rubio phát biểu gần đây.