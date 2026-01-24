Venezuela mở cửa ngành dầu mỏ

Dự luật trên do lãnh đạo lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez thúc đẩy. Nếu được thông qua ở lần bỏ phiếu thứ 2, văn bản này sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn đối với ngành dầu mỏ Venezuela - lĩnh vực suốt nhiều thập niên nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước, theo hãng tin AFP ngày 23.1.

Trong một diễn biến khác, một quan chức Mỹ ngày 22.1 cho hay chính quyền Tổng thống Donald Trump cho phép Trung Quốc tiếp tục mua dầu của Venezuela, nhưng yêu cầu giao dịch phải theo "giá thị trường hợp lý". Dù dầu sẽ được bán trên thị trường toàn cầu, nhưng chính quyền ông Trump yêu cầu phần lớn phải được bán cho Mỹ.