Thế giới

Venezuela mở cửa ngành dầu mỏ

Trí Đỗ
24/01/2026 05:17 GMT+7

Chưa đầy 3 tuần sau khi Mỹ bắt giữ cựu Tổng thống Nicolas Maduro, Quốc hội Venezuela đã thông qua bước một dự luật cho phép doanh nghiệp tư nhân độc lập tham gia thăm dò và khai thác dầu mỏ, mở đường cho sự trở lại của các tập đoàn năng lượng Mỹ tại quốc gia Nam Mỹ này.

Dự luật trên do lãnh đạo lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez thúc đẩy. Nếu được thông qua ở lần bỏ phiếu thứ 2, văn bản này sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn đối với ngành dầu mỏ Venezuela - lĩnh vực suốt nhiều thập niên nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước, theo hãng tin AFP ngày 23.1.

Trong một diễn biến khác, một quan chức Mỹ ngày 22.1 cho hay chính quyền Tổng thống Donald Trump cho phép Trung Quốc tiếp tục mua dầu của Venezuela, nhưng yêu cầu giao dịch phải theo "giá thị trường hợp lý". Dù dầu sẽ được bán trên thị trường toàn cầu, nhưng chính quyền ông Trump yêu cầu phần lớn phải được bán cho Mỹ. 

Đảng Cộng hòa chặn nghị quyết kiềm chế quyền chiến tranh của ông Trump ở Venezuela

Tổng thống lâm thời Venezuela sắp thăm Mỹ

Tổng thống lâm thời Venezuela sắp thăm Mỹ

AFP hôm 22.1 dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống lâm thời Venezuela sẽ sớm thăm Mỹ, động thái tiếp tục cho thấy người đồng cấp Donald Trump sẵn sàng đón nhận nhà lãnh đạo mới của quốc gia giàu dầu mỏ này.

Nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh của ông Trump tại Venezuela bị chặn đứng

Chủ tịch Cuba điện đàm Tổng thống lâm thời Venezuela

