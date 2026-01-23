Nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh của ông Trump tại Venezuela bị chặn đứng

Theo Reuters, Hạ viện Mỹ ngày 22.1 đã bỏ phiếu với tỷ lệ cân bằng 215 phiếu ủng hộ và 215 phiếu chống, đủ để ngăn chặn nghị quyết hạn chế quyền lực của tổng thống đối với Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức theo dõi chiến dịch bắt ông Maduro hôm 3.1 ẢNH: REUTERS

Nghị quyết yêu cầu tổng thống không được đưa lực lượng vũ trang Mỹ vào Venezuela trừ khi được ủy quyền rõ ràng thông qua một tuyên bố chiến tranh hoặc lệnh ủy quyền cụ thể về sử dụng lực lượng quân sự.

Đảng Cộng hòa nắm thế đa số 218 - 213 tại Hạ viện. Có hai nghị sĩ đảng này bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết. Có một nghị sĩ đảng Cộng hòa từ bang California không bỏ phiếu.

Những người chỉ trích nghị quyết cho rằng dự luật này là không cần thiết vì hiện không có binh sĩ Mỹ tại Venezuela. Một số người cáo buộc đảng Dân chủ đưa ra nghị quyết chỉ nhằm công kích Tổng thống Trump.

Trong khi đó, những người ủng hộ nghị quyết nói muốn ngăn ông Trump đưa Mỹ vào một cuộc chiến tranh không hồi kết sau hàng chục năm Mỹ tham chiến tại Afghanistan và Iraq.

Tổng thống lâm thời Venezuela sắp thăm Mỹ

Tuần trước, dự luật tương tự cũng không được thông qua tại Thượng viện dù có số phiếu chênh lệch sít sao, trong đó Phó tổng thống JD Vance trên cương vị Chủ tịch Thượng viện đã bỏ lá phiếu quyết định để phá vỡ thế hòa hoãn.

Lực lượng Mỹ đã tấn công thủ đô Caracas của Venezuela vào hôm 3.1 và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro. Hiện tại, một đội tàu hùng hậu vẫn đang hiện diện tại khu vực để phong tỏa tàu dầu trái phép của Venezuela trong khi lực lượng Mỹ cũng tấn công nhiều tàu thuyền chở ma túy trong khu vực vài tháng qua.

Sau khi bắt ông Maduro, Mỹ đã hợp tác nhiều hơn với chính quyền Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez. Tổng thống Trump ngày 22.1 cho biết các công ty Mỹ sẽ sớm khoan dầu tại Venezuela.

Mỹ cũng đã bổ nhiệm nhà ngoại giao Laura Dogu phụ trách Đơn vị các vấn đề Venezuela tại đại sứ quán Mỹ ở Bogota (Colombia). Hiện tại, Mỹ và Venezuela vẫn chưa mở cửa lại đại sứ quán của nhau. Trong tháng này, Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị cho việc mở lại đại sứ quán ở Caracas và các nhân viên ngoại giao, an ninh đã đến thủ đô Venezuela hôm 9.1 để đánh giá tiền trạm.