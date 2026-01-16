Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Giám đốc CIA đến Venezuela gặp Tổng thống lâm thời để cải thiện quan hệ

Vi Trân
Vi Trân
16/01/2026 22:20 GMT+7

Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã đến Caracas để gặp Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez trong động thái cải thiện quan hệ song phương.

Tờ The New York Times ngày 16.1 đưa tin Giám đốc CIA đã gặp Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez trong ngày 15.1 tại Caracas. Reuters cũng dẫn lời quan chức Mỹ xác nhận thông tin này.

Giám đốc CIA đến Venezuela gặp Tổng thống lâm thời để cải thiện quan hệ - Ảnh 1.

Giám đốc CIA John Ratcliffe đến quốc hội báo cáo tình hình Venezuela cho các nghị sĩ vào hôm 7.1

ẢNH: REUTERS

Ông Ratcliffe là quan chức cấp cao nhất đồng thời là thành viên nội các đầu tiên của Mỹ thăm Venezuela từ khi quân đội Mỹ tấn công quốc gia Nam Mỹ và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào hôm 3.1.

Cuộc gặp diễn ra cùng ngày Tổng thống Donald Trump tiếp lãnh đạo đối lập Venezuela Maria Corina Machado tại Nhà Trắng. Trước đó một ngày, Tổng thống Trump có cuộc điện đàm được miêu tả là tích cực với bà Rodriguez.

Một quan chức Mỹ cho biết ông Ratcliffe gặp bà Rodriguez theo chỉ đạo của Tổng thống Trump nhằm chuyển thông điệp rằng Mỹ mong muốn cải thiện mối quan hệ hợp tác. Hai bên cũng thảo luận về việc hợp tác tình báo, tính ổn định kinh tế và nhu cầu đảm bảo Venezuela không trở thành nơi trú ẩn cho đối thủ của Mỹ, đặc biệt là lực lượng buôn ma túy.

Chuyến thăm và thông điệp hợp tác được cho là tín hiệu cho thấy sự công nhận của chính quyền ông Trump đối với bà Rodriguez. Theo CNN, chính quyền ông Trump nhiều lần bày tỏ quan điểm rằng họ đánh giá bà Rodriguez là nhân vật có thể làm việc cùng.

Delcy Rodriguez là Phó tổng thống thời ông Maduro. Sau khi nhà lãnh đạo bị bắt sang Mỹ, bà vẫn lên án hành động của Mỹ nhưng cũng nói sẵn sàng cho việc ngoại giao.

Trong khi đó, dù tiếp đón bà Machado tại Nhà Trắng và được tặng lại huy chương Nobel Hòa bình, ông Trump vẫn giữ nguyên đánh giá đối với nhân vật đối lập này, rằng bà không đủ sự ủng hộ và tôn trọng trong nước để lãnh đạo.

Tin liên quan

Mỹ bán dầu Venezuela, thu nửa tỉ USD

Mỹ bán dầu Venezuela, thu nửa tỉ USD

Thương vụ đầu tiên bán dầu tịch thu từ Venezuela có giá 500 triệu USD đã hoàn tất, theo một quan chức của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump đăng ảnh tự nhận là 'quyền Tổng thống Venezuela'?

Đường đi sắp tới của dầu mỏ Venezuela

Khám phá thêm chủ đề

Venezuela Mỹ Giám đốc cia Tổng thống lâm thời Venezuela Nicolas Maduro Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận