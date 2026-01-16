Lãnh đạo đối lập Venezuela 'tặng' giải Nobel Hòa bình cho ông Trump

Phát biểu với báo giới ngày 15.1, bà Machado cho rằng ông Trump "xứng đáng được ghi nhận" vì vai trò của Mỹ trong việc gây sức ép đối với chính phủ Venezuela. Tuy nhiên, bà Machado không nói rõ liệu ông Trump có chấp nhận đề cử này hay không.

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado và Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: REUTERS

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi bà Machado đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Trump, kéo dài hơn một giờ, được đánh giá là cuộc tiếp xúc quan trọng có thể ảnh hưởng đến cách chính quyền ông Trump định hình chính sách đối với Venezuela trong thời gian tới, theo Reuters.

Sau cuộc gặp, bà Machado tiếp tục làm việc với hơn chục thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Đồi Capitol nhằm tìm kiếm sự ủng hộ chính trị. Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Trump "mong đợi một cuộc trao đổi tích cực", song vẫn giữ đánh giá thận trọng rằng bà Machado hiện chưa có đủ sự ủng hộ để lãnh đạo Venezuela trong ngắn hạn.

Bà Machado đang tìm cách khẳng định vai trò trong bối cảnh chính trường nước này biến động mạnh sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu tháng 1.

Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết ưu tiên của Mỹ là bảo đảm quyền tiếp cận nguồn dầu mỏ Venezuela và thúc đẩy tái thiết kinh tế quốc gia Nam Mỹ này. Ông cũng nhiều lần đánh giá tích cực bà Delcy Rodriguez - nhân vật hiện giữ vai trò lãnh đạo tại Venezuela - và cho rằng bà là người "dễ hợp tác".

Liên quan đến đề cử Nobel Hòa bình, ông Trump nói với Reuters rằng ông không yêu cầu được trao giải và cho rằng "bà Machado mới là người xứng đáng".

Viện Nobel Na Uy trước đó khẳng định giải Nobel Hòa bình không thể chuyển nhượng, chia sẻ hoặc thu hồi.

Cùng ngày, các quan chức Mỹ tiết lộ Washington đã bắt giữ thêm một tàu chở dầu có liên hệ với Venezuela tại vùng biển Caribbean. Đây là tàu thứ 6 bị Mỹ nhắm tới kể từ giữa tháng 12.2025, trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép kinh tế và ngoại giao liên quan Venezuela.