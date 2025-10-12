Lời qua tiếng lại về giải Nobel Hòa bình

Trước đó, Nhà Trắng chỉ trích Ủy ban Nobel đã quyết định chọn "chính trị thay vì hòa bình", theo Reuters.

Trên X, Trợ lý Tổng thống kiêm Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung viết: "Tổng thống Trump sẽ tiếp tục thúc đẩy các thỏa thuận hòa bình, chấm dứt các cuộc chiến và cứu lấy mạng sống của nhiều người. Ông có trái tim giàu lòng nhân ái và sẽ chẳng bao giờ có ai khác đủ sức dời non lấp biển bằng sức mạnh ý chí như ông".

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh ông đã thành công chấm dứt 8 cuộc chiến kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ 2 ảnh: Reuters

Trước áp lực từ Nhà Trắng, ông Jørgen Watne Frydnes, Chủ tịch Ủy ban giải Nobel Hòa bình, cho hay quy trình chọn người nhận giải ưu tiên lòng dũng cảm và sự chính trực. Về phần mình, khi được hỏi về giải Nobel Hòa bình năm nay, ông Trump không trực tiếp chỉ trích quyết định của Ủy ban Nobel, thay vào đó nói rằng bà Machado có lẽ sẽ nhường lại giải thưởng nếu ông đề nghị.

Ông Trump cũng nhấn mạnh bản thân đã chấm dứt 8 cuộc chiến kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ 2 và hoàn toàn xứng đáng được trao giải này. Tuy nhiên, gần đây chủ nhân Nhà Trắng cũng từng dự báo có lẽ mình vô duyên với giải năm nay. Ông cho rằng thật sự là một điều sỉ nhục cho nước Mỹ nếu nhà lãnh đạo của họ không được trao giải.

Nhà Trắng, ông Putin chỉ trích quyết định không trao Nobel Hòa bình cho ông Trump

Trên thực tế, việc đề cử cho giải Nobel phải được thực hiện trước ngày 31.1 hằng năm để hợp lệ cho giải năm đó. Ông Trump quay lại Nhà Trắng cho nhiệm kỳ 2 từ ngày 20.1. Bản thân ông cũng thừa nhận quyết định của Ủy ban Nobel tập trung vào năm 2024, thời điểm ông đang tranh cử tổng thống. Thế nhưng, ông vẫn cho rằng với mức độ đóng góp của mình cho hòa bình thế giới, lẽ ra Ủy ban Nobel phải chọn ông chứ không phải ai khác.

Trả lời câu hỏi tại cuộc họp ở Tajikistan về việc liệu ông có cho rằng người đồng cấp Mỹ xứng đáng đoạt giải Nobel Hòa bình 2025 hay không, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 10.10 cho hay bản thân ông không phải là bên có thể quyết định người thắng giải. "Tuy nhiên, ông ấy thật sự đang làm nhiều điều để giải quyết những cuộc khủng hoảng đầy phức tạp vốn kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên", chủ nhân Điện Kremlin nói, theo Đài NBC News.

Đề cập đến tình hình Trung Đông, ông Putin nhận xét: "Nếu chúng ta đạt được mọi điều mà ông Trump đã nỗ lực... đó sẽ là một sự kiện lịch sử". Bên cạnh đó, Tổng thống Nga cũng chỉ trích Ủy ban Nobel trong quá khứ từng trao giải Nobel Hòa bình cho những người chẳng làm gì cả cho hòa bình. Tổng thống Trump đã chia sẻ đoạn clip ghi lại lời nhận xét của ông Putin trên tài khoản Truth Social, kèm theo câu: "Cảm ơn Tổng thống Putin!".

Trên Instagram, con gái Tổng thống Trump là Ivanka Trump đã ca ngợi cha mình về sự lãnh đạo của ông trong quá trình làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình ở Gaza.