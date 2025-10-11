Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Điều tra bất thường về tỷ lệ cá cược giải Nobel Hòa bình

Văn Khoa
Văn Khoa
11/10/2025 16:14 GMT+7

Các quan chức Na Uy giám sát giải Nobel Hòa bình đang điều tra vụ cá cược trực tuyến đáng ngờ về người đoạt giải năm nay, theo tờ The Guardian vào tối 10.10.

Theo thông tin trên trang web Polymarket, lượng cá cược trực tuyến dành cho nhà hoạt động người Venezuela Maria Corina Machado đã tăng vọt ngay từ đầu ngày 10.10 (giờ Na Uy).

- Ảnh 1.

Nhà hoạt động người Venezuela Maria Corina Machado phát biểu tại một sự kiện ở Caracas (Venezuela) ngày 9.1

Ảnh: Reuters

Đến 10 giờ 50 ngày 10.10 (giờ Na Uy), Giám đốc Viện Nobel Na Uy Kristian Berg Harpviken thông báo bà Machado là người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2025, đánh dấu lần đầu tiên một người Venezuela nhận được giải này.

Tuy nhiên, hai tờ báo Na Uy là AftenpostenFinansavisen sau đó đã phát hiện ra những biến động bất thường trên thị trường cá cược trực tuyến trước thông báo trên của ông Harpviken.

Cho đến ngày 9.10, bà Yulia Navalnaya, nhà kinh tế học và là vợ của cố lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny, đã dẫn đầu tỷ lệ cược so với tất cả những ứng viên tiềm năng khác cho giải Nobel Hòa bình năm 2025 trên trang web Polymarket.

Ngay sau nửa đêm (theo giờ Na Uy), tỷ lệ cược vào bà Machado là 3,75% trên Polymarket, xếp sau cả bà Navalnaya và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, chưa đầy hai giờ sau, tỷ lệ cược đã tăng vọt lên 72,8%, cho thấy lượng cược vào khả năng bà Machado được trao giải Nobel Hòa bình năm 2025 đã tăng vọt. Trong một trường hợp, một người chơi đã thắng hơn 65.000 USD khi đặt cược vào bà Machado, theo Finansavisen.

Nhà Trắng, ông Putin chỉ trích quyết định không trao Nobel Hòa bình cho ông Trump

Ông Harpviken nói với Aftenposten rằng "còn quá sớm để chắc chắn" thông tin người đoạt giải có bị rò rỉ hay không, nhưng ông hy vọng một cuộc điều tra sẽ được tiến hành.

Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Jørgen Watne Frydnes thì nói với Aftenposten rằng ủy ban này "có xu hướng rất giỏi giữ bí mật", viện dẫn quy trình bảo mật nghiêm ngặt được duy trì trong suốt nửa thế kỷ qua, theo The Guardian.

