Thế giới

Tổng thống lâm thời Venezuela sắp thăm Mỹ

Thụy Miên
22/01/2026 08:03 GMT+7

AFP hôm 22.1 dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống lâm thời Venezuela sẽ sớm thăm Mỹ, động thái tiếp tục cho thấy người đồng cấp Donald Trump sẵn sàng đón nhận nhà lãnh đạo mới của quốc gia giàu dầu mỏ này.

Tổng thống lâm thời Venezuela sắp thăm Mỹ - Ảnh 1.

Bà Delcy Rodriguez trở thành Tổng thống lâm thời Venezuela sau khi nhà lãnh đạo Nicolas Maduro bị Mỹ bắt trong một chiến dịch đột kích

ảnh: reuters

Hôm 21.1, Tổng thống lâm thời Venezuela bày tỏ sẵn sàng đối thoại với Mỹ "mà không sợ hãi".

"Chúng tôi đang trong quá trình đối thoại, làm việc với Mỹ, không hề sợ hãi, để đối diện với những khác biệt và khó khăn… và giải quyết chúng thông qua con đường ngoại giao", AFP dẫn lời bà Rodriguez.

Bà Delcy Rodriguez sẽ trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Venezuela thăm Mỹ trong hơn ¼ thế kỷ, bên cạnh những chuyến đi họp ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York (bang New York, Mỹ).

Lời mời của Nhà Trắng đánh dấu sự đảo chiều đầy bất ngờ trong quan hệ giữa Washington và Caracas kể từ khi lực lượng đặc nhiệm Delta Force của Mỹ đột kích vào Caracas, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và đưa về xét xử tại Mỹ.

Khi ông Maduro bị Mỹ bắt, bà Rodriguez là phó tổng thống và hiện trở thành tổng thống lâm thời của Venezuela.

Hiện bà vẫn nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, bao gồm lệnh phong tỏa tài sản.

Tuy nhiên, Mỹ đồng ý mời bà đến Mỹ để làm trung gian bán dầu Venezuela, tạo điều kiện cho đầu tư nước ngoài và trả tự do cho hàng chục tù nhân chính trị.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng xác nhận bà Rodriguez sẽ sớm thăm Mỹ, nhưng chưa có thời gian cụ thể.

Phía Caracas chưa lên tiếng xác nhận về chuyến thăm này.

Trước đó, chuyến thăm song phương đến Mỹ gần nhất của một tổng thống đương nhiệm Venezuela diễn ra vào những năm 1990, trước khi nhà lãnh đạo Hugo Chavez lên nắm quyền.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez Nicolas Maduro dầu Venezuela
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
