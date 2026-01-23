Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Chủ tịch Cuba điện đàm Tổng thống lâm thời Venezuela

Văn Khoa
Văn Khoa
23/01/2026 11:42 GMT+7

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel ngày 22.1 cho hay ông đã nói chuyện với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

"Tôi đã bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết của chúng tôi", Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel viết trên mạng xã hội X về cuộc nói chuyện giữa ông với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, theo AFP.

Chủ tịch Cuba nói gì với Tổng thống lâm thời Venezuela sau khi ông Maduro bị bắt? - Ảnh 1.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel vẫy cờ Cuba trong một cuộc tuần hành bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Havana ngày 16.1, sau vụ lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Ảnh: Reuters

Trong thông điệp đăng trên X, nhà lãnh đạo Cuba cho biết thêm ông muốn tiếp tục tăng cường "mối quan hệ anh em và hợp tác lịch sử" với Venezuela.

Venezuela và Cuba là đối tác thân thiết trong nhiều năm qua. Nhiều bác sĩ, huấn luyện viên thể thao và các chuyên gia người Cuba đến làm việc tại Venezuela, trong khi Caracas là nguồn cung cấp dầu lớn cho Havana.

Trong số người thiệt mạng trong cuộc đột kích rạng sáng 3.1 của lực lượng Mỹ để bắt giữ ông Maduro, có 32 người Cuba, nhiều người trong số đó là thành viên đội bảo vệ của ông Maduro, theo AFP.

Bà Rodriguez, từng là phó tổng thống dưới thời Tổng thống Maduro, đã nắm giữ vai trò cao nhất ở Caracas với sự chấp thuận từ Washington sau chiến dịch quân sự của Mỹ ngày 3.1 nhằm bắt giữ ông Maduro.

Ông Diaz-Canel đã lên án việc lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro là một vụ "bắt cóc".

Cuba phản ứng cứng rắn trước sức ép từ ông Trump

Ông Diaz-Canel hôm 11.1 đã bác bỏ những lời lẽ đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhấn mạnh rằng người dân Cuba "sẵn sàng bảo vệ tổ quốc". "Cuba là một quốc gia tự do, độc lập và có chủ quyền. Không ai có thể bảo chúng tôi phải làm gì", ông Diaz-Canel viết trên mạng xã hội X.

Chủ tịch Diaz-Canel có phản ứng như trên sau khi Tổng thống Trump ngày 11.1 hối thúc Cuba đạt được thỏa thuận sớm, và cảnh báo sẽ cắt đứt mọi nguồn cung dầu và tiền bạc cho đảo quốc này.

