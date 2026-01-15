Mỹ gửi hàng cứu trợ Cuba 3 tháng sau bão

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14.1 thông báo các chuyến bay sẽ xuất phát đến Cuba trong ngày 14.1 và 16.1, mang theo số hàng cứu trợ trị giá 3 triệu USD cho người bị thiệt hại trong cơn bão Melissa hồi cuối tháng 10.2025, theo AFP.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng số hàng viện trợ này sẽ được chuyển qua giáo hội Công giáo đến thẳng tay người thiệt hại mà không cần thông qua chính quyền.

Người dân trên một con phố tại thủ đô Havana của Cuba ngày 11.1 ẢNH: REUTERS

Hàng cứu trợ gồm có gạo, các loại đậu, dầu ăn, đường, bộ xử lý nước và vệ sinh bếp, chăn mền và đèn năng lượng mặt trời. Một tàu chở hàng cứu trợ dự kiến được triển khai trong vài tuần nữa.

Bão Melissa gây thiệt hại cho nhiều quốc gia Caribbean, gồm Cuba vào cuối tháng 10.2025. Tại Cuba, hơn 700.000 người được sơ tán đến nơi an toàn. Ngày 2.11.2025, Mỹ thông báo sẽ gửi viện trợ nhưng không nói rõ vì sao đến nay mới thực hiện.

Chính quyền Cuba chưa bình luận về thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Chính quyền Mỹ duy trì biện pháp cấm vận kinh tế đối với Cuba nhưng có một số ngoại lệ cho việc xuất khẩu thực phẩm, thuốc men, hàng nhân đạo và ứng phó thảm họa.

Cuba phản ứng cứng rắn trước sức ép từ ông Trump

Cuba là một trong số 75 nước bị Mỹ ngừng xử lý hồ sơ visa nhập cư từ ngày 21.1, theo thông báo trong ngày 14.1.

Từ sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng sức ép lên các nước khác, gồm Cuba, kêu gọi Havana đạt thỏa thuận với Washington. Đáp lại, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tuyên bố không ai có thể ra lệnh cho Cuba.