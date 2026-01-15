Mỹ dừng xử lý visa nhập cư từ 75 nước

Theo tờ The Guardian ngày 15.1, việc tạm dừng xử lý visa nhập cư, có hiệu lực từ ngày 21.1, nhắm đến các đương đơn mà quan chức cho rằng có khả năng trở thành "gánh nặng công cộng", những người có thể phụ thuộc vào trợ cấp chính phủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản.

Quyết định không ảnh hưởng đến người xin visa nhập cảnh tạm thời (non-immigrant visa) như visa du lịch, công tác hay thăm thân.

Mỹ sẽ tạm dừng xử lý visa nhập cư đối với công dân 75 nước từ ngày 21.1 ẢNH: REUTERS

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đăng trên mạng xã hội rằng "sẽ tạm dừng xử lý visa nhập cư từ 75 quốc gia mà người di cư từ đó nhận phúc lợi từ người dân Mỹ ở mức không thể chấp nhận được".

The Guardian đã tiếp cận được một công điện của Bộ Ngoại giao Mỹ liệt kê đầy đủ danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng, trong đó có Nga, Iran hay các nước Đông Nam Á như Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan.

Việc đóng băng sẽ tiếp tục cho đến khi Mỹ có thể đảm bảo rằng những người nhập cư mới sẽ không bòn rút từ người dân Mỹ. "Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo lòng hào phóng của người dân Mỹ không còn bị lạm dụng nữa".

Chính sách trấn áp nhập cư của chính quyền ông Trump đã được đẩy mạnh lên mức kỷ lục. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thu hồi hơn 100.000 visa kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền vào tháng 1.2025, trong khi Bộ An ninh Nội địa hồi tháng trước báo cáo rằng hơn 605.000 người đã bị trục xuất, và thêm 2,5 triệu người đã tự rời khỏi Mỹ.

Việc tạm dừng xử lý visa diễn ra sau khi ông Trump mở rộng lệnh cấm đi lại đối với 39 quốc gia vào tháng 12.2025, tạm dừng xử lý hồ sơ xin tị nạn và dừng đơn xin nhập tịch cũng như thường trú đối với công dân từ các quốc gia đã bị hạn chế trước đó.