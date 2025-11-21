Nhật sắp tăng mạnh phí visa với cư dân nước ngoài?

Các khoản phí thị thực mới được đưa ra trong bối cảnh số lượng cư dân nước ngoài tại Nhật Bản đang gia tăng, với chi phí thay đổi tình trạng hoặc cấp lại visa có thời hạn một năm hoặc lâu hơn sẽ tăng từ mức 6.000 yên hiện nay lên khoảng 40.000 yên (hơn 6,6 triệu đồng), theo các nguồn tin. Thị thực thường trú có thể được tăng từ 10.000 yên lên hơn 100.000 yên (hơn 16,6 triệu đồng).

Người nước ngoài trong một lần nhận thẻ cư trú tại Nhật Bản Ảnh: chụp màn hình Kyodo News

Các khoản phí visa mới dự kiến sẽ tương đương với phí tương tự của các nước phương Tây, theo Kyodo News. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chỉ thị tăng phí thị thực để phù hợp với các nước lớn khác trong một cuộc họp cấp bộ trưởng về chính sách đối với người nước ngoài hồi đầu tháng này.

Kyodo News dẫn một số nguồn tin cho hay chính phủ Nhật Bản sẽ sử dụng nguồn thu bổ sung từ việc tăng phí visa để củng cố các chính sách hỗ trợ đa văn hóa.

Trước đó vào tháng 4, Cơ quan Di trú Nhật Bản đã tăng phí visa do lạm phát, từ 4.000 yên lên 6.000 yên cho việc gia hạn hoặc thay đổi tình trạng, và từ 8.000 yên lên 10.000 yên cho thị thực thường trú.

Cũng theo Cơ quan Di trú Nhật Bản, số lượng người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản tính đến cuối tháng 6 đã đạt mức cao kỷ lục là 3.956.619 người.