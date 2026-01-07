Công dân hàng chục nước phải đóng phí cọc visa Mỹ lên đến 15.000 USD

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6.1 vừa bổ sung 25 quốc gia vào diện phải chịu mức phí cọc visa lên đến 15.000 USD. Mới tuần trước, Mỹ đã thêm 7 nước vào danh sách này.

Điều này đồng nghĩa giờ đây, công dân từ 38 quốc gia sẽ phải đóng mức phí đáng kể để chờ được cấp visa. Điều này khiến quá trình xin visa Mỹ trở nên tốn kém đối với nhiều người. Các nước bị ảnh hưởng chủ yếu ở châu Phi, ngoài ra còn một số nước châu Á và Mỹ Latin.

Người dân xếp hàng trước Đại sứ quán Mỹ tại Bogota, Colombia để chờ xin cấp visa tháng 1.2025 ẢNH: AFP

Đây là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc siết chặt các quy định nhập cư. Mức phí cọc lớn khiến nhiều người gặp khó khăn hoặc không đủ khả năng chi trả để được xét visa.

Các quan chức Mỹ cho rằng việc áp mức phí cọc visa, dao động từ 5.000 - 15.000 USD, là để đảm bảo không xảy ra trường hợp công dân các nước ở lại quá hạn visa.

Khoản tiền cọc nói trên là điều kiện cần để được xét cấp visa. Nó sẽ được hoàn trả nếu visa bị từ chối hoặc công dân chứng minh họ đã tuân thủ đầy đủ quy định sử dụng visa.

Kể từ ngày 21.1, danh sách 25 quốc gia sẽ bị áp mức phí cọc 15.000 USD gồm: Algeria, Angola, Antigua và Barbuda, Bangladesh, Benin, Burundi, Cape Verde, Cuba, Djibouti, Dominica, Fiji, Gabon, Bờ Biển Ngà, Kyrgyzstan, Nepal, Nigeria, Senegal, Tajikistan, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela và Zimbabwe.

Trước đó, đã có 13 nước trong danh sách gồm: Bhutan, Botswana, Cộng hòa Trung Phi, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Malawi, Mauritania, Namibia, Sao Tome và Principe, Tanzania, Turkmenistan và Zambia.