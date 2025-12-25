Mỹ đổi quy định cấp thị thực H-1B, ai bị ảnh hưởng ?

Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) ngày 23.12 công bố quy định mới điều chỉnh quy trình cấp visa lao động tay nghề cao H-1B, theo đó hình thức chọn hồ sơ như "quay xổ số" vốn trước đây phân chia cơ hội đồng đều cho mỗi người, nay được thay đổi để ưu tiên những lao động có mức lương và trình độ cao, AP đưa tin.

Lao động mới sẽ bất lợi ?

Mỗi năm, Mỹ cấp tối đa 65.000 visa H-1B theo hạn ngạch chung, cùng 20.000 visa bổ sung dành cho người có bằng cao học tốt nghiệp tại các ĐH Mỹ. Chính phủ tiếp nhận và sàng lọc hàng trăm ngàn hồ sơ, sau đó lựa chọn ngẫu nhiên và mọi người đều có cơ hội ngang nhau.

Bảng hướng dẫn đến điểm làm hộ chiếu và visa bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Anh ẢNH: REUTERS

Thế nhưng, Sở Di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS) thuộc DHS vừa ra quy định phân loại các cá nhân theo 4 cấp độ lương để áp các mức ưu tiên. Theo đó, người được tuyển dụng với mức lương bậc 4 (cao nhất) sẽ có 4 phiếu khi tiến hành quay xổ số, lần lượt giảm dần và người được đề nghị mức lương bậc 1 sẽ có 1 phiếu.

Về cơ bản, giờ đây khi chính phủ lựa chọn ngẫu nhiên thì hồ sơ H-1B của người lương bậc cao sẽ có xác suất trúng cao hơn. Cụ thể, số liệu của công báo liên bang do DHS công bố chỉ ra, người lương bậc 4 giờ sẽ có 61,1% cơ hội trúng hồ sơ, trong khi bậc 1 chỉ còn gần 15,3%. So với trước đây, mỗi người ở mọi bậc lương đều có khoảng 29,6% cơ hội trúng.

Trong thông cáo ngày 23.12, người phát ngôn USCIS Matthew Tragesser cho biết: "Quy trình chọn ngẫu nhiên H-1B đã bị một số nhà tuyển dụng tại Mỹ trục lợi. Họ chủ yếu tìm lao động nước ngoài chấp nhận mức lương thấp hơn mức nên trả cho lao động Mỹ". Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 27.2.2026 và áp dụng cho mùa đăng ký hạn ngạch visa H-1B của tài khóa 2027.

Ý kiến trái chiều

USCIS cho biết quy định sau cùng nhằm tăng cơ hội cấp thị thực H-1B cho người nước ngoài có trình độ cao, đồng thời nhấn mạnh các nhà tuyển dụng vẫn còn cơ hội tuyển lao động ở mọi mức lương.

Theo Đài ABC News, những người ủng hộ thay đổi mới cho rằng đây là bước đi quan trọng để tuyển lao động có tay nghề trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Họ cho rằng điều này sẽ thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng kinh tế tại Mỹ, đồng thời cho phép các nhà tuyển dụng tìm được lao động trong lĩnh vực chuyên môn.

Mặt khác, phía phản đối lo ngại quy định sẽ khiến các doanh nghiệp khó tuyển nhân lực phù hợp hoặc đào tạo nhân sự mới, do thường phần lớn hồ sơ H-1B là của những người chưa có nhiều kinh nghiệm. Giới chuyên gia cho rằng các công ty khởi nghiệp sẽ gặp ảnh hưởng, khi khả năng chi trả không thể cạnh tranh với các "ông lớn", đặc biệt trong ngành công nghệ. Ngoài ra, cơ hội việc làm cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại Mỹ cũng bị đặt dấu hỏi.

Trong diễn biến liên quan, AFP ngày 24.12 đưa tin thẩm phán liên bang Mỹ Beryl Howell ra phán quyết giữ nguyên mức phí 100.000 USD mà ông Trump áp dụng cho một số trường hợp xin visa H-1B. Ông Howell nói rằng Tổng thống Trump có thẩm quyền theo luật "để giải quyết vấn đề mà ông ấy cho là an ninh kinh tế hoặc quốc gia".

Ở một diễn biến khác, Đài CNBC ngày 23.12 đưa tin những người nộp đơn xin visa H-1B ở Ấn Độ đang bị gián đoạn kế hoạch đến Mỹ, do các lãnh sự quán Mỹ tại nước này đột ngột thay đổi lịch hẹn phỏng vấn để phù hợp với những cập nhật quy định mới, bao gồm kiểm tra hoạt động trên mạng xã hội của người nộp đơn. Truyền thông Mỹ cho hay một số cuộc hẹn bị dời 4 - 5 tháng.