Thế giới

Mỹ cải tổ quy trình thị thực H-1B, ưu tiên lao động lương và tay nghề cao

Thụy Miên
Thụy Miên
24/12/2025 09:01 GMT+7

Hôm 23.12, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) chính thức thay đổi quy trình thị thực H-1B, chuyển từ cơ chế xổ số sang hệ thống lựa chọn theo mức lương và tay nghề cao hơn.

Mỹ cải tổ quy trình thị thực H-1B, ưu tiên lao động lương và tay nghề cao - Ảnh 1.

Mỹ tiến hành điều chỉnh quy trình cấp H-1B

ảnh: reuters

Theo thông báo mới nhất trên uscis.gov, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) hôm 23.12 đã công bố một thay đổi quan trọng đối với chương trình thị thực H-1B, chính thức thay thế hệ thống xổ số ngẫu nhiên bằng quy trình lựa chọn dựa trên mức lương và tay nghề cao.

Cụ thể, quy trình mới sẽ ưu tiên những người lao động nước ngoài có kỹ năng cao và mức lương cao hơn.

Quy định này áp dụng cho tất cả 85.000 thị thực H-1B mỗi năm, bao gồm 65.000 thị thực theo hạn ngạch thông thường và 20.000 thị thực dành cho các lao động có bằng thạc sĩ hoặc cao hơn từ các trường đại học Mỹ.

Bộ An ninh Nội địa cho biết quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 27.2.2026 và áp dụng cho mùa đăng ký visa H-1B năm 2027.

Trước đó, phí xin thị thực H-1B cũng được tăng lên 100.000 USD/hồ sơ.

Mỹ tiếp tục siết nhập cư, số người bị trục xuất sắp 'bùng nổ'

Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cùng ngày cho hay những thay đổi trên nhằm mang đến sự bảo vệ tốt hơn cho người lao động Mỹ, bao gồm những bảo vệ liên quan đến lương lậu, điều kiện làm việc và cơ hội việc làm.

Border Report Live dẫn lời người phát ngôn USCIS Matthew Tragesser nói rằng quy trình H-1B lâu nay đã bị các nhà tuyển dụng Mỹ lợi dụng và lạm dụng để tuyển lao động nước ngoài với mức lương thấp hơn so với mức lương cần trả cho công dân Mỹ.

Theo báo cáo của USCIS, trong năm tài chính 2024, 71% số người sở hữu visa H-1B đến từ Ấn Độ, trong khi 12% đến từ Trung Quốc.

Báo The Hindustan Times hôm nay 24.12 đưa tin Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ đã thông báo hoãn các cuộc hẹn liên quan đến thị thực H-1B vào tháng 12 sang các tháng 3, tháng 4 năm sau. Thậm chí một số cuộc hẹn được dời đến tháng 8.2026. Điều này đã gây ra sự bất tiện lớn cho các ứng viên Ấn Độ mong muốn gia hạn thị thực hoặc tham gia vào chương trình này.

