Mỹ siết chặt quy trình xét duyệt thị thực H-1B

Mẫu hồ sơ đăng ký thị thực H-1B ảnh: reuters

Thị thực H-1B vốn cho phép các công ty Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài trong các ngành nghề cần tay nghề cao, và mang đến nguồn lực quan trọng đối với các công ty công nghệ lớn của Mỹ. Nhiều kỹ sư từ Ấn Độ và Trung Quốc đến Mỹ làm việc thông qua kênh này.

Reuters hôm 4.12 dẫn nội dung bức điện tín gửi cho tất cả các phái bộ Mỹ ở nước ngoài vào hôm 2.12 với nội dung yêu cầu các viên chức lãnh sự Mỹ rà soát hồ sơ hoặc thông tin trên LinkedIn của các ứng viên H-1B, cũng như các thành viên gia đình sẽ đi cùng họ.

Mục tiêu của công đoạn rà soát này là nhằm xác định liệu ứng viên có từng làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến "thông tin sai lệch, thông tin gây hiểu lầm, kiểm duyệt nội dung, kiểm tra sự thật, tuân thủ quy định, an toàn trực tuyến" và những vấn đề khác hay không.

"Nếu phát hiện bằng chứng cho thấy đương đơn chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa trong hành vi kiểm duyệt hoặc tìm cách kiểm duyệt những phát ngôn được pháp luật Mỹ bảo vệ, các viên chức nên đưa ra kết luận rằng người đó không đủ điều kiện nhập cảnh Mỹ", theo bức điện.

Những chi tiết về việc tăng quy trình rà soát đối với thị thực H-1B, bao gồm tập trung về vấn đề kiểm duyệt và tự do ngôn luận, chưa từng được công bố trước đây.

Quy trình xét duyệt mới được áp dụng cho đương đơn lần đầu đăng ký và hồ sơ xin cấp lại thị thực.

Reuters cho hay Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận về nội dung bức điện.