Thế giới

Mỹ có động thái mới ngay sau khi kết thúc đàm phán với Iran

Văn Khoa
Văn Khoa
07/02/2026 08:03 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6.2 thông báo các lệnh cấm vận mới nhằm hạn chế xuất khẩu dầu mỏ của Iran ngay sau khi hai bên kết thúc cuộc đàm phán gián tiếp tại Oman, theo AFP.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott nói rằng Iran sử dụng doanh thu từ dầu mỏ để "tài trợ cho các hoạt động gây bất ổn trên toàn thế giới và tăng cường đàn áp bên trong Iran".

Ông Pigott còn nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump "cam kết giảm mạnh xuất khẩu dầu mỏ và hóa dầu bất hợp pháp của chế độ Iran trong chiến dịch gây áp lực tối đa" của chính quyền Mỹ.

Mỹ có động thái mới ngay sau khi kết thúc đàm phán với Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với giới báo chí ở Washington D.C ngày 6.2

Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo thêm Mỹ sẽ ra lệnh chặn mọi giao dịch với 14 tàu được cho là vận chuyển dầu của Iran, trong đó có các tàu mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và UAE. Bộ này cũng thông báo cấm vận 15 thực thể và 2 cá nhân.

Cũng trong ngày 6.2, Tổng thống Trump đã gia tăng áp lực lên Iran bằng một sắc lệnh hành pháp áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào trực tiếp hoặc gián tiếp mua hàng hóa từ Iran, thực hiện lời đe dọa mà ông đã đưa ra tháng trước, theo Reuters.

Nhà Trắng cho hay biện pháp mới nhằm ngăn chặn các nước thứ ba duy trì quan hệ thương mại với Iran, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, kim loại và hóa dầu, những lĩnh vực vẫn là nguồn thu chính của chính phủ Iran.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Iran đối với động thái trên của phía Mỹ, được thông báo ngay sau khi hai bên kết thúc cuộc đàm phán gián tiếp ở Oman về chương trình hạt nhân của Tehran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 6.2 nói rằng các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ do Oman làm trung gian đã có một "khởi đầu tốt" và sẽ tiếp tục.

Tuy nhiên, ông Araqchi nhấn mạnh sau cuộc đàm phán rằng "bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng đòi hỏi phải kiềm chế các mối đe dọa và áp lực. (Tehran) chỉ thảo luận về vấn đề hạt nhân của mình... Chúng tôi không thảo luận bất kỳ vấn đề nào khác với Mỹ".

Tướng Iran tuyên bố nâng cấp kho tên lửa, chuyển đổi học thuyết quân sự

Tuy cả hai bên đều bày tỏ sẵn sàng nối lại đàm phán ngoại giao về tranh chấp hạt nhân kéo dài giữa Tehran và phương Tây, Washington muốn mở rộng các cuộc đàm phán sang vấn đề tên lửa đạn đạo của Iran, việc hỗ trợ các nhóm vũ trang trong khu vực và "việc đối xử với người dân của chính họ", theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 4.2.

Một nhà ngoại giao khu vực được Tehran thông báo về các cuộc đàm phán cho Reuters hay Iran đã khẳng định "quyền làm giàu uranium" của mình trong các cuộc đàm phán với Mỹ, trong khi khả năng tên lửa của Tehran không được đề cập trong các cuộc thảo luận.

