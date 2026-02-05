Tướng Iran tuyên bố chuyển đổi học thuyết quân sự, Nga cảnh báo tình hình

Phát biểu trong chuyến thăm một cơ sở tên lửa ngầm của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm 4.2, thiếu tướng Abdolrahim Mousavi, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran, tuyên bố rằng "bằng cách nâng cấp tên lửa đạn đạo trên mọi khía cạnh kỹ thuật, Iran đã có thể tăng cường sức mạnh răn đe của mình".

Tên lửa Iran được trưng bày tại một công viên ở thủ đô Tehran ngày 31.1 Ảnh: Reuters

Ông Mousavi còn tuyên bố: "Chúng ta đã thay đổi học thuyết quân sự từ phòng thủ sang tấn công bằng cách áp dụng chính sách chiến tranh bất đối xứng và đáp trả kẻ thù một cách mạnh mẽ".

Ông Mousavi đưa ra tuyên bố trên sau một đợt tăng cường quân sự lớn của Mỹ trong khu vực. Trong những tuần gần đây, Washington đã triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln và các hệ thống phòng không bổ sung đến Trung Đông.

Các quan chức Iran đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ sẽ dẫn đến sự trả đũa ngay lập tức, làm tăng nguy cơ một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã mô tả tình hình là nguy hiểm đến mức dễ bùng nổ, cho rằng Trung Đông giống như một bãi mìn đang chờ đợi một phản ứng dây chuyền có thể được kích hoạt bởi sự leo thang giữa Mỹ và Iran.

Ông Lavrov tuyên bố Moscow sẵn sàng đóng vai trò xây dựng nếu hai bên có thể tìm ra một con đường ngoại giao khả thi. Nga đã nhắc lại lời đề nghị loại bỏ uranium làm giàu khỏi Iran để giúp giảm bớt căng thẳng liên quan hạt nhân.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 3.2 viết trên mạng xã hội rằng ông đã chỉ thị cho ngoại trưởng nước này "theo đuổi các cuộc đàm phán công bằng và bình đẳng".

Các nhà ngoại giao Iran và Mỹ dự kiến sẽ gặp nhau tại Oman vào ngày 6.2 để thảo luận về chương trình hạt nhân của Tehran, đánh dấu cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên kể từ tháng 4.2025.