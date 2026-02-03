Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Rộ tin Tổng thống Iran ra lệnh đàm phán với Mỹ, ông Trump phát cảnh báo mới

Văn Khoa
Văn Khoa
03/02/2026 09:02 GMT+7

Truyền thông Iran ngày 2.2 đưa tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ra lệnh bắt đầu đàm phán hạt nhân với Mỹ, theo AFP.

Hãng tin Fars của Iran ngày 2.2 dẫn một nguồn tin chính phủ giấu tên tiết lộ rằng "Tổng thống Pezeshkian đã ra lệnh mở các cuộc đàm phán với Mỹ" về chương trình hạt nhân của Tehran. Bản tin này cũng đã được đăng tải trên báo của chính phủ Iran và nhật báo cải cách Shargh, theo AFP.

Một cuộc gặp có thể sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 6.2, sau sự can thiệp của Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Oman, theo một quan chức Ả Rập nói với AFP.

Rộ tin Tổng thống Iran ra lệnh đàm phán với Mỹ, ông Trump phát cảnh báo mới - Ảnh 1.

Chiến đấu cơ F/A-18E cất cánh từ sàn đáp của tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln khi đang thực hiện các hoạt động bay thường lệ trên biển Ả Rập vào ngày 28.1

Ảnh: Hải quân Mỹ

Ngoài ra, trang tin Axios của Mỹ dẫn lời hai nguồn tin giấu tên cho hay Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dự kiến sẽ gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về một thỏa thuận khả thi về vấn đề hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định ông hy vọng Washington sẽ "tìm ra giải pháp" với Tehran, nhưng hôm 2.2 cũng cảnh báo rằng "những điều tồi tệ sẽ xảy ra" nếu không đạt được thỏa thuận, theo AFP.

"Hiện tại, chúng tôi đang đàm phán với họ, chúng tôi đang đàm phán với Iran, và nếu chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận nào đó thì thật tuyệt vời. Và nếu chúng tôi không thể, có lẽ những điều tồi tệ sẽ xảy ra", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo về xung đột khu vực nếu Mỹ tấn công

Trước tình hình căng thẳng leo thang, ông Trump từ chối thảo luận về bất kỳ hành động quân sự nào có thể xảy ra chống lại Iran, nhưng nhắc lại rằng "lực lượng khổng lồ" bao gồm cả một tàu sân bay mà ông đã điều đến Trung Đông sẽ sớm đến khu vực này.

Tehran khẳng định họ muốn giải quyết bằng con đường ngoại giao, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả không khoan nhượng đối với bất kỳ hành động gây hấn nào, theo AFP.

Tin liên quan

Mỹ gia cố phòng thủ trước khi đàm phán với Iran

Mỹ gia cố phòng thủ trước khi đàm phán với Iran

Hôm qua, tờ The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang triển khai thêm các hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD và Patriot đến Trung Đông để bảo vệ Israel, đồng minh Ả Rập và lực lượng Mỹ trong trường hợp bị Iran đáp trả và xung đột kéo dài.

Ông Trump cảnh báo về cuộc tấn công tiếp theo, Iran phản ứng mạnh

Iran cảnh báo nguy cơ xung đột khu vực

Khám phá thêm chủ đề

Iran Tổng thống Iran đàm phán Trump cảnh báo Masoud Pezeshkian
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận