Rộ tin Tổng thống Iran ra lệnh đàm phán với Mỹ, ông Trump phát cảnh báo mới

Hãng tin Fars của Iran ngày 2.2 dẫn một nguồn tin chính phủ giấu tên tiết lộ rằng "Tổng thống Pezeshkian đã ra lệnh mở các cuộc đàm phán với Mỹ" về chương trình hạt nhân của Tehran. Bản tin này cũng đã được đăng tải trên báo của chính phủ Iran và nhật báo cải cách Shargh, theo AFP.

Một cuộc gặp có thể sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 6.2, sau sự can thiệp của Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Oman, theo một quan chức Ả Rập nói với AFP.

Chiến đấu cơ F/A-18E cất cánh từ sàn đáp của tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln khi đang thực hiện các hoạt động bay thường lệ trên biển Ả Rập vào ngày 28.1 Ảnh: Hải quân Mỹ

Ngoài ra, trang tin Axios của Mỹ dẫn lời hai nguồn tin giấu tên cho hay Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dự kiến sẽ gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về một thỏa thuận khả thi về vấn đề hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định ông hy vọng Washington sẽ "tìm ra giải pháp" với Tehran, nhưng hôm 2.2 cũng cảnh báo rằng "những điều tồi tệ sẽ xảy ra" nếu không đạt được thỏa thuận, theo AFP.

"Hiện tại, chúng tôi đang đàm phán với họ, chúng tôi đang đàm phán với Iran, và nếu chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận nào đó thì thật tuyệt vời. Và nếu chúng tôi không thể, có lẽ những điều tồi tệ sẽ xảy ra", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo về xung đột khu vực nếu Mỹ tấn công

Trước tình hình căng thẳng leo thang, ông Trump từ chối thảo luận về bất kỳ hành động quân sự nào có thể xảy ra chống lại Iran, nhưng nhắc lại rằng "lực lượng khổng lồ" bao gồm cả một tàu sân bay mà ông đã điều đến Trung Đông sẽ sớm đến khu vực này.

Tehran khẳng định họ muốn giải quyết bằng con đường ngoại giao, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả không khoan nhượng đối với bất kỳ hành động gây hấn nào, theo AFP.