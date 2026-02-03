Mỹ gia cố phòng thủ trước khi đàm phán với Iran

THAAD (Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối) có thể ngăn chặn tên lửa đạn đạo bên ngoài khí quyển trong khi Patriot dùng để chống lại mối đe dọa tầm ngắn và thấp hơn. Lầu Năm Góc chưa bình luận trong khi giới chuyên gia nhận định việc triển khai THAAD là tín hiệu rõ ràng cho thấy Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột, bởi nước này hiện chỉ có 7 tổ hợp và đã dàn trải ra nhiều khu vực trong hơn một năm qua.

Giàn phóng THAAD được Mỹ đưa đến căn cứ Nevatim (Israel) hồi năm 2019 Ảnh: AFP

Những ngày gần đây, các lực lượng khác của Mỹ cũng đã xuất hiện tại khu vực, gồm 3 phi đội tiêm kích F-15E tại Jordan, các chiến đấu cơ đã ngăn chặn máy bay không người lái (UAV) Iran khi nước này tấn công Israel vào tháng 4.2024. Bên cạnh đó, Mỹ có 8 tàu khu trục cũng có năng lực bắn hạ tên lửa và UAV tại khu vực, trong khi các tiêm kích tàng hình F-35 cũng đang đến gần. Các quan chức cho biết một cuộc tấn công quyết định mà Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu quân đội chuẩn bị có khả năng kích hoạt đợt đáp trả tương xứng từ Iran, do đó cần lực lượng phòng không mạnh mẽ để đối phó.

Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo về xung đột khu vực nếu Mỹ tấn công

Giữa căng thẳng, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir đã đến Mỹ để gặp Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine hôm 30.1. Truyền thông Israel đưa tin cuộc gặp nhằm thảo luận về Iran và ông Zamir sau khi về nước đã họp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và Giám đốc Cơ quan tình báo Mossad David Barnea.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ngày 1.2 cảnh báo nếu Mỹ khơi mào xung đột, đó sẽ là "một cuộc chiến tranh khu vực". Sau đó, ông Trump nói hy vọng sẽ đạt thỏa thuận với Iran, còn nếu không, "chúng ta sẽ biết điều ông ấy nói là đúng hay sai". Theo trang Axios, Mỹ và Iran đã thông báo cho nhau về việc sẵn sàng đàm phán và một quan chức cấp cao Mỹ cho hay Nhà Trắng sẵn sàng gặp ngay trong tuần này. Các bên trung gian như Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đang sắp xếp cuộc gặp giữa Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và quan chức Iran tại thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ). Phía Mỹ nhấn mạnh rằng đề nghị đàm phán của ông Trump là chân thành và không phải là chiêu trò trước một chiến dịch quân sự.

Hôm qua (2.2), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết đã trao đổi với Mỹ thông qua các nước trong khu vực về việc đối thoại. "Nhiều điểm đã được trao đổi, chúng tôi đang quyết định và kiểm tra chi tiết của từng quy trình ngoại giao, hy vọng sẽ mang lại kết quả trong những ngày tới", ông Baghaei nói.